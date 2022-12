Los diez mejores ensayos internacionales de 2022: la invasión de Ucrania y el terror ruso, de libro

Cuando, tras varios meses de amenazas, el ejército ruso invadió Ucrania en febrero, el lector estaba lejos de imaginar hasta qué punto la guerra y Putin se iban a convertir en protagonistas editoriales del año. De hecho, los críticos de El Cultural no solo han elegido Rusia, de Antony Beevor, como mejor ensayo extranjero, sino que han seleccionado otros dos entre los diez mejores.

1. Rusia. Revolución y guerra civil, 1917-1921

Antony Beevor

Crítica

El historiador Antony Beevor. EuropaPress

Especialista en historia militar, Antony Beevor (Kensington, Gran Bretaña, 1946) analiza el proceso revolucionario ruso que estalló en 1917 y transformó el siglo XX. Y lo hace con tono contenido, ateniéndose a los hechos y dando la palabra a los protagonistas o testigos de los acontecimientos, para que sean estos los que esbocen el cuadro a partir de sus propias vivencias. Se trata, en palabras del crítico Rafael Núñez Florencio, de un "Beevor en estado puro", ya que al historiador "no le arredra penetrar en temas trillados porque los aborda con una mirada prístina e introduce nuevos matices", hallando además "un amplio espacio para desarrollar una óptica humanística o conmiserativa, pues el mundo del que se ocupa es pródigo en atrocidades de toda índole, algunas casi inimaginables."

2. Los hombres de Putin

Catherine Belton

Península

Catherine Belton. Adam Ihse

La periodista inglesa Catherine Belton (1982) traza un retrato meticuloso del círculo del presidente Putin, formado por oligarcas y agentes de los servicios secretos que le permiten gobernar como un zar. También es una valiente denuncia del surgimiento de lo que ella llama "capitalismo del KGB", una forma de acumulación despiadada de riqueza al servicio de un Estado ruso "imparable". Lo peor,como señaló al comentarlo Jennifer Szalai, es la capacidad de Putin para utilizar a las empresas occidentales en favor de Rusia y su desprecio a la rapacidad de estas.

3. Ser único

Rüdiger Safranski

Tusquets

Rüdiger Safranski. Peter-Andreas Hassiepe

Como Manuel Barrios destacó en su reseña de Ser único, Safranski (Rottweil, Alemania, 1945) ofrece en este ensayo numerosos ejemplos de autores que hicieron compatible su singularidad con las exigencias de una vida en sociedad, reuniendo un puñado de espléndidas semblanzas que atrapan el fondo de un personaje y lo enlazan a su obra. El resultado es este volumen que ofrece "una idea certera de cómo ha discurrido la historia de las tensiones entre la afirmación del individuo y el espíritu gregario, del Renacimiento a la Segunda Guerra Mundial".

4. La democracia ateniense

Mogens H. Hansen

Capitán Swing

Mogens Herman Hansen. Capitán Swing

Tras más de treinta años de investigaciones sobre la democracia en Atenas, el danés Mogens H. Hansen (Frederiksberg, 1940), uno de los mayores especialistas mundiales en historia clásica, explica en este apasionante volumen por qué el período comprendido entre los siglos V y IV a. C. es considerado el ejemplo más perfecto de democracia directa jamás conocido, al tiempo que estudia las siete instituciones políticas de la actual capital griega, examina la democracia clásica como sistema político, y explica cómo concibieron los atenienses la libertad.

5. La historia de Rusia

Orlando Figes

Taurus

El historiador Orlando Figes. Dolores Iglesias

Tras el éxito, hace apenas dos años, de su espléndido volumen sobre Los europeos, Orlando Figes (Londres, 1959) aborda ahora la historia de Rusia a partir de sus mitos fundacionales, revisando cómo se han elaborado y explotado a lo largo de siglos para justificar el liderazgo de Vladimir Putin, desde el envenenamiento de Iván el Terrible a la figura de Vladímir de la Rus de Kiev. A fin de cuentas, como destacó Gregory Feifer al comentar el libro, dado que no existen apenas documentos, han sido sustituidos por "leyendas hagiográficas" y propaganda.

6. Las personas más raras del mundo

Joseph Henrich

Capitán Swing

Joseph Henrich. Capitán Swing

Presidente del Departamento de Biología Evolutiva Humana en la Universidad de Harvard, Joseph Henrich (Norristown, Pensilvania, 1968) dedica este ensayo a estudiar a los "bichos raros" (o weirds), es decir a todos los extravagantes individualistas que viven de acuerdo a sus propias reglas y huyen de las modas y los convencionalismos comunmente aceptados sin importarles la aceptación social. Mención especial merece la ambición del libro, espléndidamente escrito y rigurosamente argumentado.

7. Locura nuclear

Serhii Plokhy

Turner

Serhii Plokhy. Mykola Swarnyk

A comienzos de los años 60, la crisis de los misiles en territorio cubano puso al mundo al borde de un conflicto nuclear. Siempre hemos conocido la versión occidental, pero ahora el ruso Serhii Plokhy (Nizhni Nóvgorod, 1957), profesor de historia ucraniana en la Universidad de Harvard, nos ofrece el contexto en que se desarrolló y las razones que impulsaron a sus protagonistas a actuar, descubriendo los graves errores de los servicios de inteligencia americano y soviético, mientras revisa la revolución cubana, al clan Kennedy y el ascenso y caída de Jruschov.

8. Pasados singulares

Enzo Traverso

Alianza

Enzo Traverso. Gemma Planell MACBA

Tras constatar que la historia se escribe cada vez con mayor frecuencia en primera persona, Enzo Traverso (Gavi, Italia, 1957) aborda en este clarificador ensayo el auge invasor del yo y las razones del creciente narcisismo historiográfico que hace que en la actualidad un número creciente de obras que analizan el pasado y no son autobiográficas tengan "una importante dimensión homodiegética, como si la historia no pudiera ser escrita sin exponer el interior no solo de quienes la hacen, sino también y, sobre todo, de quienes la escriben".

9. Defendiendo España

Henry Kamen

Espasa

Henry Kamen. Marta Fernández Europa Press

El dominio español en Europa y América multiplicó a lo largo de tres siglos, el número de sus enemigos y las leyendas negras sobre sus supuestos crímenes, pero, según Henry Kamen (Rangun, Birmania, 1936), no en mayor medida que Francia o Inglaterra y por la mismas razones. Y sin que faltaran además, como demuestra este ensayo, ilustres personalidades extranjeras que defendieron con denuedo la cultura, el patrimonio histórico, el pasado y las costumbres del Imperio español, y se preocuparon por protegerlo y defender su reputación.

10. Metrópolis

Ben Wilson

Debate

Ben Wilson. Natasha Moreno-Roberts

El historiador inglés Ben Wilson (Londres, 1980) recorre en este volumen siete mil años "del mayor invento de la humanidad": la ciudad. Y lo hace diseccionando cómo influyen en la personalidad de sus pobladores y examinando sus efectos buenos y malos, consciente de que los negativos ("ambientes duros y despiadados") no los producen tanto las carreteras y los edificios, como lo invisible. Porque la ciudad, tal como la percibe Wilson, es menos un almacén de arquitectura que un organismo que da forma a las criaturas que viven en su interior.

Sigue los temas que te interesan