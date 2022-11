La simultaneidad: finalistas

Hola, amigos.

Fui a la farmacia a comprarme una mascarilla y el farmacéutico me dijo que lo sentía, pero que no podía atenderme por no llevar yo mascarilla. ¡Pero si precisamente iba a comprarme una! En fin: cosas de la vida.

Siempre me han fascinado las farmacias: tan llenas de drogas (legales). Ahora vas a la biblioteca y los bibliotecarios parecen farmacéuticos con sus batas blancas (de alguna manera también expiden drogas para quienes disfrutamos de la lectura).

Pero me desvío: la semana que viene escribiremos sobre las farmacias, esos dispensarios de antídotos para el dolor físico y para el dolor moral. A ver qué tal se os da.

Veamos, entretanto, quiénes son los finalistas de la simultaneidad:

Rumor

El aleteo de la mariposa provocó el huracán, y la libélula que la mató salvó un sinfín de vidas.

Marta

Una idea le rondaba, estaba a punto de formular una teoría, cuando una manzana le golpeó la cabeza y se le ocurrió otra.

Kiné

Miles de personas vieron la estrella fugaz en el cielo, aquella noche. Ese año el gordo de navidad fue el más repartido.

Plcd

La reorganización del servicio de salud permitió no sólo ahorrar costes sanitarios, sino también reducir el gasto en pensiones.

Benimar

La estatua de un ángel y la de un demonio cobraron vida y echaron a caminar; y causaron mucho mal. Las dos tenían el corazón de piedra.

Magnifiqus

-¡Quiero el divorcio!- gritaron los dos a la vez. Su matrimonio se hundía, pero aún conservaban esa mágica conexión.

McEwan

Al encontrarse de pronto ante el cocodrilo recordó el bolso que le había regalado a su novia.

Magnifiqus

Los militares abandonaron la cumbre muy cabreados. Los traductores suavizaban tanto las ofensas que se hacía imposible declarar la guerra.

McEwan

El General pidió a sus tropas simultaneidad en el ataque pero solo la hubo en la retirada.

McEwan

Le gustaba hablar con su marido mientras hacía el amor. Por eso lo llamaba siempre por teléfono.

Torivino

Ambos sabían que su alma gemela existía en alguna parte, pero cuando se vieron no supieron reconocerse.

NuriaRodríguez

No fue consciente del daño que podía causar a su marido con su infidelidad hasta que le pilló con otra en la cama.

Kiné

Las integrantes del equipo de natación sincronizada tuvieron un calambre a la vez.

gpm

Mientras que los soldados muertos descansan en los cementerios, los que sobrevivieron no pueden dormir.

Marta

Observó el patio con la cámara, enfocó a un hombre y al aumentar la imagen leyó en sus labios: "Vecino, ¿quién espía a quién?"

MiguelMolina

Todo el pueblo chino salta a la vez dispuesto a sembrar el caos. En ese mismo momento, a miles de kilómetros, una mariposa mueve sus alas.

RamónJ

Nunca supo que miró hacia el lado contrario de la calle por el que pasaba el amor de su vida.

gpm

El escapista deseaba que su futuro hijo fuera su sucesor. La noche en la que hacía lo imposible en su espectáculo, nació por cesárea.

gpm

El día que el condenado recibía la inyección letal, el verdadero asesino fue a ponerse la vacuna de la gripe.

gpm

En cuanto su marido entró en la habitación, ella dijo: “Te quiero”. “Y yo”, respondieron el consorte y el joven escondido en el armario.

Y dos de regalo:

Pierdemecheros

Criarse con unos padres que discutían sin cederse la palabra le llevó a convertirse en uno de los mejores traductores simultáneos de la ONU.

Torivino

Cuando Superman circunvaló la Tierra para volver atrás el tiempo a mí me alargó un rato el dolor de muelas.

Para aparecer en el anuncio del ganador con nombre y apellidos escribid a cuenta140@elcultural.es

Gracias.

Saludos cordiales.

