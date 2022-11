La nostalgia: finalistas

Hola, amigos.

El otro día leí que para la teoría de la relatividad la simultaneidad es también relativa. Frente a la física de Newton, en virtud de la cual el tiempo es absoluto, en la física de Einstein la simultaneidad de dos sucesos (es decir, su acaecimiento en el mismo instante) es más difícil de valorar, pues depende de sus sistemas de referencia, y así, un individuo puede percibir que dos sucesos ocurren a la vez mientras que otro percibe tales sucesos como consecutivos (o eso he creído entender). En definitiva, que la semana que viene haremos más complejo el concurso y escribiremos sobre la simultaneidad (cualidad de simultáneo). Dice el diccionario de la Real Academia sobre el término simultáneo: “Dicho de una cosa: Que se hace u ocurre al mismo tiempo que otra”. Pues eso.

Veamos, acto seguido, quiénes son los finalistas de la semana dedicada a la nostalgia:

Rumor

Su nostalgia ya no fue la misma después de aquella reunión de exalumnos.

ANA

Se afianzó en el bastón para observar en la televisión su hazaña con la pértiga.

Magnifiqus

Tras pagar por adelantado, se acurrucó entre los brazos de la prostituta y, hecho un ovillo, suplicó ser acunado al son de una vieja nana.

Kiné

El humo se disipaba tras la explosión. El soldado se tumbó junto a un enemigo superviviente. Recordando a su mujer lo abrazó y se durmieron.

Benimar

al cojer su movil y sin saber muy bien por que sintio una subita nostalgia de aquel tiempo cercano en el que todavia no existia guasap

Entelequio

El viejo marinero anclado en la taberna del puerto añoraba en cada trago el beso apasionado que le regaló la sirena en su último naufragio.

Rumor

Miró con sentimiento todas aquellas fotografías familiares del salón... Antes de hacer desaparecer el cadáver.

Americio

Viejo ya, el antiguo escritor de ciencia ficción añora los tiempos pasados en que su imaginación lo llevaba al futuro.

DanielAlonsoM

Su marido, desde el cielo, echaba de menos la piel de su mujer, así que se dejó caer con la lluvia para acariciarla de nuevo.

gpm

Desde que ha muerto, lo que más añora es abrigar a su esposa en la cama, pero esta no le deja salir de la lavadora.

Entelequio

Cada vez que le llamaban señor añoraba esos años de juventud cuando ignoró a todos los que le aconsejaban que nunca se hiciera mayor.

Castañeta

Siempre que su dueño intentaba actualizarlo a la versión 2055, Robotín 2052 fingía un cortocircuito y se desconectaba automáticamente.

Castañeta

De sus siete hermanos prefería recordar viejos tiempos con Dania, que era la que peor memoria tenía.

AlonsoCuriel

En el salón de la residencia de mayores, las lágrimas aparecen en los ojos del viejo marino al ondear las cortinas con la brisa del verano.

AlonsoCuriel

"Me preocupa. Tengo nostalgia de un pasado que nunca viví", le dijo al ingeniero aquel robot.

PilarAlejos

Los días de lluvia el príncipe llora de nostalgia. Añora su charca.

MiguelMolina

Tras volver al pueblo cincuenta años después comprendió que no eran aquellas calles lo que tanto añoraba, sino el niño que por ellas corría.

Marta

Mientras observaba la inmensidad del espacio desde la nave el astronauta añoró la visión del horizonte.

McEwan

Ahora añoraba los cantos estridentes de su vecino desde el balcón, los mismos que le trajeron a este penal.

Torivino

No viajó nunca a Nepal, no ganó el Nobel, no alternó con la Jet. Siempre sintió nostalgia de todo lo que no hizo.

Y uno, de regalo:

Plcd

Comenzaron a hablar del insti. Acabaron comprando una litrona. Pero tuvieron que ir a un sitio solitario para no encontrarse con sus hijos.

Para aparecer con nombre y apellidos en el anuncio del ganador escribid por favor a cuenta140@elcultural.es

Gracias.

Saludos cordiales.

