Muere la escritora Hilary Mantel, la reina británica de la novela histórica, a los 70 años

La escritora best seller británica Hilary Mantel, cuya trilogía sobre la Inglaterra de Enrique VIII y Thomas Cromwell, dominada por la violencia y las traiciones, se ha considerado como una de las mejores series de novela histórica del siglo XXI, ha fallecido a los 70 años, según ha informado la editorial que publica sus libros en Reino Unido, HarperCollins. "Esta es una pérdida devastadora y solo podemos estar agradecidos de que nos haya dejado un legado tan magnífico", han señalado a través de las redes sociales.

La autora ganó en dos ocasiones el premio de ficción literaria Man Booker Prize —ninguna otra mujer lo ha conseguido—. Primero en 2009 por En la corte del lobo, el primer tomo de su radiografía sobre el ascenso al poder del consejero del rey inglés —que fue adaptada por la BBC en una magnífica miniserie protagonizada por Mark Rylance y Damian Lewis—; y después en 2012 por la segunda entrega, Una reina en el estrado, en la que reconstruía de forma titánica la caída en desgracia de Ana Bolena. La trilogía de más de dos mil páginas, editada en español por Destino y que ha vendido más de cinco millones de ejemplares en todo el mundo, se completó en 2020 con El trueno en el reino.

En una entrevista con The Guardian, Hilary Mantel explicó que estuvo años investigando a los personajes para poder trazar un retrato lo más históricamente preciso. Precisamente esa es una de las principales virtudes de sus novelas sobre Cromwell: más allá de las tramas políticas y literarias, las novelas han dejado huella por la maestría de la escritora a la hora de reconstruir las preocupaciones, las inclinaciones y las manías de los personajes, de introducirnos en su interior.

Hilary Mantel, en 2009, con un ejemplar de su aclamada trilogía. Luke MacGregor Reuters

"Mi objetivo ha sido situar al lector en ese momento [el siglo XVI] y lugar, hacerlo partícipe del séquito de Enrique VIII", explicó. "La esencia de esto no es emitir un juicio desde la visión del siglo XXI, cuando ya sabemos lo que sucedió, sino que se trata de estar allí, en esa corte del lobo, avanzando con información imperfecta y tal vez con expectativas equivocadas, pero en cualquier caso avanzando hacia un futuro que no está predeterminado, donde el azar y el azar jugarán un gran papel".

Bill Hamilton, el agente literario de Mantel ha destacado que "su ingenio, audacia estilística, ambición creativa y fenomenal visión histórica la distinguen como una de las más grandes novelistas de nuestro tiempo". "Será recordada por su enorme generosidad con otros escritores en ciernes, su capacidad para conectar con el público y por su gran variedad de textos periodísticos y de crítica de libros", ha añadido.

Nacida en Derbyshire en 1952 en una familia humilde de origen irlandés, Hilary Mantel estudió Derecho en Londres y trabajó brevemente en un hospital geriátrico, experiencia que reflejó más tarde en sus novelas. En 1977 se trasladó a Botswana y en 1982 a Arabia Saudí, regresando poco después a Reino Unido. Debutó con la ficción Every Day is Mother's Day (Todos los días es el día de la madre) y es autora en total de 17 obras, entre las que destacan el libro de relatos El asesinato de Margaret Thatcher (2015) o la novela sobre la Revolución francesa La sombra de la guillotina. También publicó en 2003 unas memorias, Giving Up the Ghost.

La reina británica de la novela história, que revolucionó el género mezclando el rigor histórico, las detalladas y profundas construcciones y descripciones de sus personajes y el pulso del mejor thriller, estaba casada con el geólogo Gerald McEwan y había sido reconocida en su país en 2014 con la Orden del Imperio británico por su contribución a la literatura nacional.

