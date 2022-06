Elísabet Benavent: "No me interesa la palmadita de la crítica. Prefiero la sonrisa de la lectora"

¿Qué libro está leyendo estos días?

Los abismos, de Pilar Quintana.

¿Qué le hace abandonar la lectura de un libro?

No suelo abandonar un libro a medias. Soy bastante cabezona para esto. Si lo empiezo, lo termino, aunque me cueste más o lo intercale con otras lecturas.

¿Con qué personaje le gustaría tomarse un café mañana?

Con cualquiera de los personajes que crea Nickolas Butler.

¿Recuerda el primer libro que leyó?

Caramelos de menta, de Carmen Vázquez-Vigo. Fue una lectura obligatoria en el colegio.

¿Cuáles son sus hábitos de lectura: es de tableta, de papel, lee por la mañana, por la noche...?

Leo en papel siempre; soy una romántica. No tengo rutinas férreas. Lo cierto es que leo siempre que puedo, sobre todo por las tardes.

Cuéntenos una experiencia cultural que cambió su manera de ver la vida.

Cuando tenía unos nueve o diez años, el colegio nos llevó de visita al Museo de Arte Moderno de Valencia. Volví entusiasmada. Recuerdo haber pensado, mientras jugábamos y pintábamos en una de las actividades propuestas, que quería ser artista.

¿Alguna vez se ha planteado las mismas preguntas que la protagonista de la novela sobre el amor?

Creo que, sobre el amor, cualquier pregunta es universal.

Precisamente el amor vuelve a ser el tema central de su novela: ¿no le tienta lanzarse a otro tipo de relatos?

El amor es el motor que lo mueve todo y me parece apasionante hablar sobre sentimientos y emociones. Sigue motivándome escribir lo que escribo.

¿Qué opina del libro la drama queen que dice ser usted, que se ha quedado corta, que es demasiado prudente quizás?

Mi drama queen interior está satisfecha y en sintonía con mi parte más serena. Este es el libro que llevaba años queriendo escribir.

¿Y qué piensan sus amigas al saberse su principal fuente de inspiración (ellas, sus vidas, sus relaciones)?

Son el punto de partida desde el cual crear ficción, así que tampoco les supone mucho problema. Son inspiración. Quiero que mis protagonistas sean tan fuertes y apasionadas como ellas. Creo que es bello.

¿Qué les debe, como autora, a Delibes y a Nabokov, sus autores favoritos?

Supongo que les debo más como lectora que como autora. Abrieron mis ojos a historias que me hicieron olvidarlo todo mientras las leía.

¿Cuál es su secreto para seducir a cientos de miles de lectores sin apenas críticas ni promoción?

No sabría decir… soy la primera sorprendida. Es posible que la clave sea el género. La comedia romántica nos permite sentirnos identificados y, a la vez, soñar. Es un buen lugar donde pasar el tiempo.

¿Entiende, le emociona el arte contemporáneo?

Soy una apasionada del arte. Me marché de mi Valencia natal a Madrid para estudiar un máster sobre arte, pero no soy una erudita. Me emociona y despierta mi curiosidad.

¿De qué artista le gustaría tener una obra en casa?

Me encantaría poder ver cada día de mi vida La novia del viento de Oskar Kokoschka.

¿Cuál es la película que ha visto más veces?

Sin duda Beetlejuice.

¿Se ha 'enganchado' a alguna serie de televisión?

A cualquier serie sobre asesinatos y documentales true crime. Me encantan.

¿Le importa la crítica? ¿Le sirve para algo?

La crítica constructiva forma parte del proceso de aprendizaje. Si se refiere a la crítica literaria en general… bueno, no me interesa mucho la palmadita en la espalda. Prefiero la sonrisa de la lectora.

¿Le gusta España? Denos sus razones.

Por supuesto. España es un país plural y completo que, ojalá, pueda seguir recorriendo con mi trabajo durante muchos años.

