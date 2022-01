'Matar a un ruiseñor', mejor libro de los últimos 125 años

The New York Times ha escogido la novela Matar a un ruiseñor, de Harper Lee, como el mejor libro publicado en los últimos 125 años. La idea del diario norteamericano surge con motivo de la conmemoración del número 125 del Book Review, uno de los suplementos de crítica literaria de The New York Times. Para identificar los libros más importantes en un periodo de tiempo tan extenso, el objetivo fue incluir a los lectores junto a los críticos a la hora de construir la lista definitiva.

Se han revisado hasta 125 libros de todo tipo de géneros, desde ensayos, biografías o novelas, hasta que la lista se redujo a 25 títulos. Con votos de más de 67 países y más de 50 estados, los lectores eligieron sus favoritos. Matar a un ruiseñor, el clásico de la literatura norteamericana escrito por la novelista Harper Lee, resultó el más votado. Publicada en 1960 y merecedor del Premio Pulitzer, es una reflexión de la autora tras observar a su familia y a sus vecinos, mientras que un incidente que pudo vivir con solo 10 años se convierte en el eje central de la trama.

En segundo lugar aparece la novela La comunidad del anillo, de J. R. R. Tolkien. Archiconocida por su adaptación al cine y por pertenecer a la saga de El señor de los anillos, "pocos relatos como este están a la altura de Tolkien", asegura el lector Owen Clarke, de Utah. Y añade: "La profundidad del folclore de un mundo imaginado y la historia de amistad que la acompaña sentaron las bases del resto del género fantástico que vendrá después".

En efecto, The New York Times ha rescatado las valoraciones de algunos lectores. Tal es el caso de Kathlynn Rebonquin, de Filipinas, que opina sobre el tercer clasificado en la lista: 1984, de George Orwell. "Su advertencia contra los excesos del orgullo humano y el hambre de poder son atemporales y universales”, dice sobre la gran novela distópica del siglo XX.

El cuarto puesto lo ocupa Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. La novela más representativa del boom latinoamericano es, también, la más famosa del Premio Nobel nacido en Colombia. Por su parte, Beloved, de Toni Morrison, cierra el top 5 de la lista. "No es un sonido misterioso en la noche. Es ruidoso y enfermizo. Hay imágenes que se han quedado grabadas en mi memoria de forma permanente", dice Brontë Mansfield, de Chicago, sobre esta historia de fantasmas cuyo trasfondo referencia la esclavitud.

Los autores que completan esa reducida lista con los 25 mejores libros son: H.G. Wells, Vladimir Nabokov, Tennessee Williams, Patricia Highsmith, Shirley Jackson, Eudora Welty, Langston Hughes, Dorothy Parker, John F. Kennedy, Nora Ephron, Toni Morrison, John Kenneth Galbraith, Nikki Giovanni, James Baldwin, Kurt Vonnegut Jr., Joan Didion, Derek Walcott, Margaret Atwood, Ursula K. Le Guin, Stephen King, Jhumpa Lahiri, Mario Vargas Llosa, Colson Whitehead, Patti Smith y Bill Gates.

Según ha informado The New York Times, "las nominaciones no son resultado de un consenso, sino de una apuesta por la diversidad, no solo por el número de libros que los lectores nominaron, sino por la manera en que interpretaron lo que significa “mejor libro". Además, el 65 por ciento de los más de 1300 libros votados fue nominado por una sola persona. Y solo el 31 por ciento nominó un libro que llegó a nuestra lista de 25 finalistas. "Estos son algunos de los títulos que reflejan la amplitud de las elecciones de los lectores", concluyen desde el medio norteamericano.

