Ceuta y Melilla, un debate histórico sepultado por la voluntad abrumadora de sus habitantes: ser españoles

Un montaje con Mohammed VI y uno de los leones de la puerta del Congreso de los Diputados .

La pasada semana el ministro de Justicia de Marruecos adujo un "derecho histórico y geográfico" para que su gobierno asuma la soberanía sobre Ceuta y Melilla. Y ayer, 25 de agosto, fue el titular de Asuntos Religiosos el que continuó ese discurso, reclamando —en presencia del rey Mohamed VI y su heredero— "liberar los territorios ocupados", que es como en el país vecino suelen referirse a las dos ciudades españolas en el norte de África.

Palabras que llegan cuando Ceuta se halla en una situación crítica —que su población viene padeciendo desde el pasado 30 de julio— por la entrada masiva de personas desde el otro lado de la frontera. Un asalto de miles de seres humanos a nado —se calcula que más de 140 perecieron ahogados— frente al cual las fuerzas de seguridad marroquíes que controlaban el perímetro fronterizo relajaron —eufemismo hiperbólico— la vigilancia.

Varios conceptos han sido introducidos: historia, geografía, población y la vigilancia de una frontera que España no puede asumir sin la colaboración del país vecino, que abre el grifo de la migración irregular cada vez que desea presionar a Madrid. Comencemos por el último de ellos.

"Creo que Ceuta y Melilla son militarmente indefendibles. Marruecos ha demostrado en julio que puede tomarla sin pegar un tiro". Ignacio Cembrero, periodista, excorresponsal en Rabat y experto en las relaciones hispano-marroquíes, no se anda con rodeos. Pero añade que nuestro país, "si quiere", dispone de armas para mantener las dos ciudades autónomas bajo su soberanía.

"España tiene medios, que no ejerce, de presión a nivel económico y diplomático". ¿Por ejemplo? "En materia agrícola, de inversiones, poner trabas al envío de remesas de inmigrantes... Estaría bien que España enseñe sus elementos de presión sobre el vecino".

"Ceuta y Melilla son militarmente indefendibles. Marruecos ha demostrado en julio que puede tomarla sin pegar un tiro". Ignacio Cembrero, excorresponsal en Rabat

La pregunta ahora es por qué nuestro Gobierno no recurre a esas herramientas de defensa. "Ha confiado en mantener una buena relación, en que Marruecos se portaría bien", observa Cembrero. "Desde que [el presidente] Sánchez hizo la concesión sobre el Sáhara y en 2023 embarcó a Marruecos en el Mundial 2030", el Ejecutivo marroquí "hacía esfuerzos en Canarias y península". Sin embargo, "no en Ceuta".

El escritor Lorenzo Silva, buen conocedor de Marruecos, coincide en que España puede recurrir a ese "tejido de relaciones económicas y diplomáticas" para plantar cara a los desplantes marroquíes. Y subraya: "lo más lógico es entendernos con ellos; lo insensato, crear tensión gratuitamente".

Silva, autor de libros como Del Rif a Yebala. Viaje al sueño y la pesadilla de Marruecos (Booket), reconoce la "gran dificultad" que supone para el lado español la situación cuando "la seguridad de la frontera depende de un vecino que reclama" la soberanía sobre las dos ciudades al otro lado de la misma. No obstante, considera "decepcionante" la respuesta que el Gobierno Sánchez está dando a la crisis.

Según Silva, "hay dos formas de llevarse bien: someterte o equilibrar intereses". Y se decanta claramente por la segunda: "lleguemos a un equilibrio de intereses y seamos leales". Subraya que es un "problema serio" cuya solución requerirá "mucho tiempo". "Las relaciones internacionales son esencialmente cínicas y juegos de ventaja, siempre".

Una mirada a la historia

Fue Melilla la primera posesión española en el norte de África, con su conquista en 1497 por las fuerzas castellanas lideradas por Pedro de Estopiñán. Antonio Bravo, historiador y cronista oficial de la ciudad, destaca: "Melilla forma parte constitutiva de la España moderna", pues se incorporó a la Monarquía Hispánica al tiempo que lo hacía Canarias, e incluso antes de que lo hiciera Navarra en 1512.

Luego lo hizo el peñón de Vélez de la Gomera, tomado en 1564 para evitar que los piratas berberiscos lo usaran como base para sus ataques al litoral andaluz. Hoy permanece en poder de España, al igual que el peñón de Alhucemas, ocupado por las mismas causas desde 1673.

Ambos se encuentran frente a la costa marroquí, más o menos a mitad de camino entre Melilla y Ceuta, que pasó a control español en 1580, cuando Felipe II heredó la Corona portuguesa a la que entonces pertenecía la ciudad. Una soberanía española que Portugal reconoció en 1668, al firmarse el tratado por el que el país luso recobró su independencia.

Los dos peñones hoy solamente están habitados por los militares españoles que los custodian, al igual que las islas Chafarinas, que completan los territorios hispanos en el norte de África. Este pequeño archipiélago, ubicado a aproximadamente 27 millas náuticas al este de Melilla, era terra nullius hasta que una flota comandada por el general Serrano desembarcó en 1848.

Relatos históricos de las dos partes

Tanto España como Marruecos utilizan la historia en beneficio propio. España, por su prolongada posesión de Ceuta y Melilla, a cuyo argumento añade que el Estado marroquí no existía como tal cuando las dos ciudades pasaron a soberanía española. Una tesis que Marruecos viene rebatiendo desde que en 1956 recuperó la independencia tras concluir el Protectorado franco-español iniciado en 1912, cuando el sultán había tenido que recurrir a las dos naciones europeas para controlar militarmente un país en el que proliferaban cabilas que desafiaban su autoridad.

"La mayoría de españoles lo ven [a Marruecos] como un Estado reciente, pero ellos no se ven a sí mismos así, sino como depositarios de una tradición que se remonta al siglo VIII de nuestra era". Lorenzo Silva explica que para los marroquíes "hay una continuidad histórica" entre "distintos sultanatos" —la dinastía actual, la alauita, data del siglo XVII— que se remontan a diferentes épocas. "Esa es su visión y la historia que ellos se cuentan".

En los últimos cinco siglos, la relación con el vecino del sur ha atravesado tiempos de paz y de guerra, de avances y retrocesos por ambas partes, pero con un denominador común: se ha mantenido ininterrumpidamente la soberanía española sobre las dos ciudades y demás plazas.

La superficie actual de Ceuta es de 19 kilómetros cuadrados, y la de Melilla, de 12. Ello se deriva del Tratado de Wad-Ras de 1860, que puso fin a la llamada Guerra de África, iniciada el año anterior. Un conflicto derivado de una escaramuza de guerreros rifeños en los alrededores de Ceuta, que causó la reacción española y la ocupación de Tetuán por las tropas del general O'Donnell —como detalle, los leones que ornamentan la escalinata del Congreso de los Diputados, en la madrileña Carrera de San Jerónimo, fueron esculpidos tras fundirse unos cañones capturados al enemigo.

Mediante dicho tratado, el sultán reconoció la soberanía española sobre las dos ciudades, que incluso vieron ampliados sus respectivos territorios. En el caso de Melilla, la medición se basó en el alcance de los disparos de un cañón —llamado El Caminante—, lo que permitió que la ciudad se ensanchara fuera de los límites de su ciudadela, hoy llamada Melilla La Vieja.

Este fue el cambio territorial definitivo, pues hubo varios anteriores. Según Antonio Bravo, "en el Archivo General de Simancas hay documentación que prueba que en el siglo XVI los límites de Melilla eran superiores a los actuales". Aunque lo construido se circunscribiera al recinto amurallado, Melilla "tenía potestad de imponer impuestos y servidumbres" a las poblaciones aledañas, aclara el cronista oficial de la ciudad.

Con el paso de los siglos, la iniciativa fue cambiando de bando según las circunstancias. Un ejemplo claro está en el siglo XVIII, cuando Mohamed III, sultán de Marruecos —"aliado de Inglaterra", precisa Bravo—, asedió Melilla entre diciembre de 1774 y marzo de 1775. El historiador subraya la voluntad de Carlos III de España de defender la ciudad a toda costa: "El rey tenía claro que era parte de la Monarquía Hispánica y la Armada tuvo un papel fundamental" a la hora de socorrer Melilla.

Lorenzo Silva agrega sobre el aludido sultán que "tenía relaciones diplomáticas con todas las cortes europeas". Asimismo, fue el primer gobernante del mundo "en establecer relaciones con Estados Unidos", país que había proclamado su independencia en 1776.

En opinión de Silva, en España cometemos el error de subestimar al gobierno marroquí. Pese a la "historia muy accidentada" del país vecino, "siempre ha habido en torno al palacio una élite gubernamental competente. Siempre han tenido consejeros de nivel, y no solo musulmanes, también judíos. Y los sigue teniendo". A esa élite se le conoce como Majzén, palabra árabe que significa almacén.

La cuestión de la soberanía

Aunque en su día Marruecos aceptara la pertenencia de Ceuta y Melilla a España —en el mencionado Tratado de Wad-Ras—, desde que el país vecino recuperó la independencia en 1956 ha revertido dicho reconocimiento. Lorenzo Silva señala: "Ellos argumentan que hubo extorsión", pues lo firmaron para que España les devolviera Tetuán. Aunque el tratado es "válido internacionalmente", los marroquíes recurren a la carta de que fue firmado bajo "coacción".

Según Ignacio Cembrero, "lo que basta [para defender la soberanía española] es que los ceutíes y melillenses no quieren ser marroquíes. Ese es el argumento de peso". En términos similares se manifiesta Lorenzo Silva: "Tenemos poderosos argumentos, pero lo más poderoso: 170.000 españoles a los que España no puede abandonar".

"El argumento más poderoso de España son los 170.000 españoles a los que no podemos abandonar". Lorenzo Silva, escritor

Cembrero no opina lo mismo sobre los peñones de Vélez de la Gomera y Alhucemas, y las islas Chafarinas. Aunque en su día sirvieran para combatir la piratería, hoy no tienen "ninguna utilidad". "Si yo fuera el Gobierno español", continúa, "me retiraría sin negociar con Marruecos", pues "son caros de mantener".

A esto se añade que las Chafarinas y las llamadas isla de Tierra y de Mar —dos islotes cerca del peñón de Alhucemas, pero aún más próximos a la costa marroquí— suponen un problema de control migratorio, dado que a ellos han accedido pateras con migrantes que luego han sido trasladados a Melilla.

¿Y Canarias? Cembrero asegura que "no es verdad" que Marruecos pretenda hacerse con su soberanía, pero sí busca "un nuevo reparto de aguas territoriales" que favorezca al régimen alauita. El periodista menciona Monte Tropic, un volcán sumergido rico en metales raros, que a su juicio "pertenece a la zona económica exclusiva de Canarias", pero Marruecos pretende que quede también bajo su jurisdicción y que "el día que se pueda explotar" por la existencia de medios tecnológicos adecuados, "lo hagamos conjuntamente".