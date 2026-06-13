Conexión en directo con el pasado: el auge de las recreaciones históricas con inteligencia artificial

Madrid, 3 de mayo de 1808. Un reportero, agazapado entre arbustos y en pleno subidón de adrenalina, habla a la cámara. Esta se gira y vemos al pelotón de fusilamiento francés a punto de disparar.

Así comienza uno de los muchos vídeos de momentos históricos recreados con inteligencia artificial que están conquistando las redes sociales. Estos viajes en el tiempo se han convertido en un fenómeno en pleno crecimiento debido a la espectacular y exponencial evolución que ha tenido la IA generativa en los últimos años.

Detrás de las cuentas que acumulan millones de visualizaciones no se encuentran grandes estudios de producción con presupuestos de Hollywood, sino individuos que amalgaman la pasión humanística con una destreza técnica autodidacta.

Tres de las cuentas españolas dedicadas a las recreaciones históricas con IA que acumulan más seguidores y visionados son Historia Hispana, Máquina Histórica y The Footnote.

La primera de ellas tiene dos años y medio de antigüedad, mientras que las otras dos son mucho más recientes, con apenas unos meses de vida.

Detrás de Historia Hispana está Alejandro Gómez, almeriense de 38 años afincado en Granada. Se licenció en Historia, aunque no se ha dedicado profesionalmente a ello. Empezó con el canal Historia Hispana en YouTube, donde cuelga sus episodios completos, hace tres años y medio, coincidiendo con el boom de la IA generativa.

“Entonces estábamos en la Edad de Piedra de la IA generativa. Los personajes no se parecían nada a la realidad, eran más bien fantasiosos, parecían sacados de películas de Disney”, afirma Alejandro, que recuerda con ironía aquel grotesco vídeo de Will Smith comiendo espaguetis de hace tres años, que, más allá del puro meme, se ha convertido en el test habitual para mostrar la evolución de los modelos de vídeo generativos.

“La cosa ha evolucionado muchísimo en tres años, ahora hay un nivel de realismo que a veces es difícil distinguir si un personaje es de carne y hueso o no”, afirma el responsable de Máquina Histórica, Nicolás Casse.

A sus 22 años, Casse empezó en esto hace apenas tres meses y ya acumula millones de visualizaciones con sus vídeos. De hecho, ha profesionalizado esta afición y ofrece sus servicios a empresas y mentorías a quien quiera iniciarse en el mundo de la IA generativa.

Gómez también ha emprendido este camino hacia la profesionalización y fue requerido por Telemadrid para participar en el programa Los crononautas.

Dentro del especial dedicado al 2 de mayo emitido este año coincidiendo con la efeméride, le encargaron recrear en tres minutos la batalla del cuartel de artillería de Monteleón, uno de los episodios centrales del levantamiento en Madrid, en el contexto de la Guerra de la Independencia contra Napoleón. Allí un pequeño grupo de artilleros y civiles, encabezados por los capitanes Luis Daoíz y Pedro Velarde y el teniente Jacinto Ruiz, resistió a las tropas francesas hasta ser finalmente derrotado.

Herramientas

Hoy, el panorama técnico ha dado un salto inmenso hacia el hiperrealismo. China se ha convertido en uno de los polos más avanzados en esta carrera, con herramientas como Kling y Seedance liderando la vanguardia.

El impacto de Seedance (propiedad de ByteDance, la matriz de TikTok) ha sido tal que la industria de Hollywood denunció que la empresa viola los derechos de autor y utiliza la imagen de actores sin permiso. Esta potencia ha obligado a implementar una "censura algorítmica" que impide usar caras reales y que los creadores deben sortear con ingenio.

Alejandro López explica que, debido a esto, para recrear a un Felipe II con rigor, utiliza LoRAs (Low-Rank Adaptations): modelos entrenados específicamente con rostros de esculturas o retratos oficiales que permiten a la IA "entender" la fisonomía exacta del monarca.

La caja de herramientas de estos cronistas es sofisticada: Higgsfield para la generación de vídeo detallado; Runway, Luma y Veo para dotar de vida a las imágenes estáticas; y Eleven Labs para lograr narraciones profesionales que huyen del tono robótico.

La precisión documental, por su parte, comienza con Perplexity, un buscador conversacional que proporciona enlaces a las fuentes consultadas, y se pule con Claude o ChatGPT para el guionizado.

Sin embargo, como recalca Samuel Nieto, "lo verdaderamente complejo es la dirección creativa y el criterio histórico" que evita que la máquina genere anacronismos flagrantes.

Divulgación y orgullo patrio

El objetivo principal de las tres cuentas mencionadas es, según sus creadores, divulgativo.

“El propósito es despertar curiosidad por la historia. No pretendemos sustituir a los libros, a los historiadores, a los arqueólogos ni a los documentales tradicionales, sino funcionar como una puerta de entrada”, explica el responsable de The Footnote.

“La historia de España tiene mucho que contar. Es una historia con una enorme riqueza visual, cultural y narrativa, marcada por civilizaciones, conflictos e influencias muy distintas. Y, sin embargo, muchas veces no tiene la misma presencia internacional que otros grandes relatos históricos", continúa.

"Veíamos una oportunidad real de llevar historias vinculadas a lugares como Granada, Madrid, Sevilla u otros episodios de la historia española a una audiencia más amplia. Dicho esto, nuestro objetivo no es construir una visión idealizada ni propagandística de España, sino contar historias potentes, visualmente atractivas y con contexto”.

Por su parte, el creador de Máquina Histórica afirma: “Honestamente, como español quiero que la historia de España tenga el reconocimiento que merece”. Y pone de ejemplo su vídeo dedicado a Blas de Lezo, que “generó un montón de comentarios en los que se decía que, si hubiera sido anglosajón, en vez de ser casi desconocido, habría un montón de estatuas, camisetas y películas sobre él”.

Alejandro, el creador de Historia Hispana, también afirma que entre sus objetivos está combatir lo que define como el "derrotismo español" y una "leyenda negra" que ha lastrado la percepción nacional desde el desastre del 98.

Entretenimiento y rigor

La IA generativa ha logrado lo que décadas de pedagogía tradicional no pudieron hacer: transformar datos áridos, fechas de tratados y nombres de batallas en experiencias sensoriales inmersivas. La historiadora y catedrática Margarita Torres considera “absolutamente fascinante y superoportuno” aplicar la inteligencia artificial a reconstruir escenas históricas, porque “permite abrir un abanico de posibilidades extraordinarias para la docencia, para la divulgación y para la comunicación del patrimonio”. De hecho, ella misma utiliza ilustraciones creadas con IA en sus conferencias.

Estas recreaciones permiten algo muy difícil sin el apoyo audiovisual, como imaginar una ciudad medieval bulliciosa, una batalla, una ceremonia cortesana o una escena cotidiana de hace siglos o milenios. No obstante, Torres advierte: “Precisamente por el enorme poder que tiene la imagen, debemos ser extremadamente cuidadosos, porque una recreación generada por la IA no es el pasado, sino una hipótesis visual del pasado”. Por eso, dice, lejos de sustituir al historiador, lo vuelve “cada vez más indispensable, porque, cuanto más potente es la herramienta, más crítico y riguroso tiene que ser quien la dirija”.

Aquí es donde entra en juego la búsqueda del mayor rigor posible. La clave está, explica Casse, en “saber hablarle” a la IA, es decir, darle buenos prompts (instrucciones) y entrenarla con fuentes fidedignas.

Así, no es lo mismo “alimentar” la IA simplemente con datos de Wikipedia —con todos los respetos para esa utilísima obra colectiva y gratuita— que, como señala el responsable de Máquina Histórica, darle fuentes primarias, imágenes del Museo Arqueológico Nacional o textos de expertos.

Siguiendo con el ejemplo del 2 de mayo, Casse se basó en buena medida en la novela Un día de cólera, de Arturo Pérez-Reverte, “un libro en el que parece que él mismo estuvo allí”.

Alejandro, de Historia Hispana, afirma que para hacer sus vídeos se basa sobre todo en historiadores especializados en la época y tema correspondientes, y presenta a la IA imágenes de los objetos y vestimentas que quiere recrear.

Samuel Nieto, responsable de The Footnote, explica paso a paso todo el proceso, que empieza antes de generar cualquier imagen. “Primero buscamos contexto histórico, referencias visuales, localizaciones, época, vestimenta, arquitectura, objetos, ambiente y tono de la escena. Después intentamos trasladar todo eso a instrucciones visuales muy concretas”.

Licenciado en Humanidades, Nieto ha desarrollado su carrera profesional en el sector tecnológico y de la IA. Su proyecto nace precisamente de ese cruce de mundos. “Hay que tener en cuenta que las imágenes base del vídeo se generan a partir de texto, normalmente de un párrafo, escrito con instrucciones muy detalladas. Y eso no es nada fácil. La IA puede cometer errores; de hecho, los comete, y muchos: anacronismos, mezclas de estilos, elementos arquitectónicos incorrectos o detalles que no corresponden”, afirma.

“Por eso revisamos las imágenes, descartamos muchas pruebas y corregimos hasta que la escena resulta creíble. Nuestro objetivo no es afirmar que cada fotograma sea una reconstrucción arqueológica exacta, sino evitar errores evidentes y mantener un alto nivel de fidelidad contextual”.

Aun así, los fallos ocurren. Por ejemplo, en el vídeo de Historia Hispana sobre Blas de Lezo y la heroica defensa de Cartagena de Indias en 1741, vemos en un galeón una bandera rojigualda, cuando esta aún no existía. En aquella época todavía se usaba la enseña blanca con la cruz de Borgoña (que aparece también en el vídeo). No fue hasta 1785, con Carlos III, cuando se adoptó la rojigualda como pabellón naval de la Armada española, para mejorar su visibilidad en alta mar. Además, Blas de Lezo aparece en las imágenes manco del brazo izquierdo, cuando el brazo que le quedó inutilizado fue, tal y como afirma acertadamente la voz narradora, el derecho.

Otras veces algunos usuarios ven fallos inexistentes. En el vídeo de The Footnote sobre la Sevilla de 1561 que precede a este párrafo, algunos comentarios criticaron que hubiera andamios en la Giralda, pues esta se había construido en el siglo XII. El responsable de la cuenta explicó amablemente que “en 1561 la Giralda estaba en plena metamorfosis. El arquitecto Hernán Ruiz II trabajó entre 1558 y 1568 para añadir el actual cuerpo de campanas renacentista sobre la base almohade original. Por eso se ve rodeada de andamios de madera de la época y sin el Giraldillo (que se colocaría en 1568)”.

No obstante, con buen criterio, algún otro usuario señala que, en la zona de la Torre del Oro, las murallas defensivas de la ciudad no discurrían tan próximas a la orilla del río.

Torres, medievalista y experta en Doña Urraca, analiza con la lupa académica un vídeo sobre esta reina castellana (la primera mujer en la historia de España y de Europa en reinar por derecho propio) publicado por Máquina Histórica. Aunque lo considera bastante riguroso, su ojo de experta le pone algunos peros. Considera una “exageración dramática” considerarla una “prisionera en su propio reino”, y recuerda que Urraca fue Regina et imperatrix totus Hispaniae, una mujer de una habilidad política feroz y no una mera "mujer fuerte frente al mundo" de tono heroico y romántico.

La historiadora también apunta la escasa presencia de una figura clave como Raimundo de Borgoña y echa en falta otros detalles, aunque comprende que "un vídeo de divulgación incluya todo lo que un docente de universidad pondría". Dicho todo esto, se lanza a ponerle nota: un nada desdeñable “siete sobre diez”.

Una cuestión clave para Torres es “educar al público en la capacidad de discernimiento” y considera vital la transparencia: que se informe al espectador de que lo que está viendo es una reconstrucción razonable basada en evidencias, no un documento histórico literal, “para evitar que la divulgación derive en falsificación”.

Por último, reivindica el papel de los ilustradores históricos, ya que, “además de talento artístico, tienen una sólida formación como historiadores, arqueólogos o historiadores del arte, o bien colaboran estrechamente con quienes sí lo son”. Optimista, Torres cree que “el futuro más sensato no pasa por contraponer inteligencia artificial o ilustración tradicional, sino por integrar ambas”.

Resumiendo su postura, remacha: “Bienvenida la IA si contribuye a acercar la historia al público y hacerla más comprensible, pero con una condición no negociable: que no sacrifique el rigor en aras del impacto visual”.