Rasputín según el historiador Antony Beevor: el lascivo "monje loco" que pudo cambiar la historia de Rusia

Más de un siglo después de su asesinato, Grigori Rasputín, el lascivo "monje loco", desaliñado y clarividente, adorado por los últimos monarcas de Rusia, sigue despertando fascinación.

Cubierta del libro 'Rasputín y la caída de los Romanov' (Crítica) Rasputín y la caída de los Romanov Antony Beevor Traducción de Gonzalo García

Crítica, 2026

400 páginas. 24,90 €

Con su cabello enmarañado y su barba desaliñada, en las fotos que se conservan Rasputín se asemeja a una suerte de Jesús pasado por Halloween. Es un misterio, pero también un chiste . ¿Es posible que este personaje tan peculiar haya cambiado el curso de la historia rusa e incluso europea? ¿Hay algo más que decir?

Al principio de Rasputín, Antony Beevor (Londres, 1946) –una eminencia tan prolífica que se convirtió en un gag recurrente en la comedia británica de culto Peep Show– comenta que Rasputín "contribuyó más que ningún otro individuo al colapso de la mayor autocracia del mundo" y que "rara vez la cadena de causa y efecto de la historia ha sido tan influenciada por un solo hombre de orígenes humildes".

La insistencia en la centralidad de Rasputín, común en la literatura popular pero rara en la investigación académica, se basa en la idea de que la caída de los Romanov fue una cuestión de contingencia.

La narración de Beevor continúa demostrando que, de hecho, la caída del zar Nicolás II y la zarina Alejandra estaba predestinada. Su reinado fue una sucesión de desastres, desde la fatal estampida tras la coronación de Nicolás, que causó la muerte de más de mil personas, hasta su decisión de seguir jugando al dominó cuando estalló la revolución en febrero de 1917. Beevor cita a un contemporáneo lúcido que observó que "el problema no era Rasputín, sino el régimen que hizo posible su influencia".

Alejandra (Darmstadt, 1872 - Ekaterimburgo, 1918) nació como la bella princesa alemana Alix de Hesse, nieta de la reina Victoria. La princesa, tímida y a menudo llorosa, y el futuro zar, joven, ingenuo e inseguro, estaban perdidamente enamorados, pero Alejandra demostraría ser rígida y puritana, carente de carisma.

Nicolás tampoco tenía talento para la política; era apático y fatalista. La pareja prefería quedarse en casa con su creciente familia, pero la alegría por el nacimiento de su hijo se vio empañada al descubrir que padecía hemofilia.

Alejandra aborrecía la idea de una monarquía constitucional e instó a su ya conservador esposo a mantener la línea autocrática. Adornó su tocador con un retrato de María Antonieta. Propensa a la depresión severa, era presa fácil para místicos –entonces muy populares en toda Europa– y estafadores.

Nacido en 1869, el campesino Grigori Rasputín fue un bebedor precoz, conocido por causar problemas en su aldea siberiana. Casado en su adolescencia, perdió a cuatro hijos siendo muy niños, tragedias que quizás influyeron en su decisión de convertirse en peregrino errante.

Según Beevor, Rasputín contribuyó más que nadie al colapso de la mayor autocracia del mundo

Puso a prueba su fe tumbándose con mujeres desnudas o acompañándolas a los baños públicos. En las frecuentes ocasiones en que sucumbió a los bajos deseos, convenció a sus parejas de que, por suerte, el verdadero arrepentimiento requería el pecado. El contacto físico era fundamental para su carisma, que funcionaba mucho mejor con las mujeres que con los hombres.

"No puedo prescindir de las caricias", decía, "ya que es a través del cuerpo que conozco el alma de alguien". Tenía el carisma de un líder de secta o un maestro de la seducción; de hecho, muchos creían que poseía un magnetismo literal, origen de sus poderes curativos e hipnóticos.

Cuando Rasputín llegó a San Petersburgo, Nicolás y Alejandra quedaron inmediatamente cautivados. Se ganó su devoción eterna cuando, en dos ocasiones, pareció salvar la vida de su hijo tras accidentes casi fatales.

La íntima amistad entre el turbio adivino y la controvertida zarina pronto se convirtió en tema recurrente de la prensa sensacionalista. Los rumores escandalosos sobre la emperatriz Alejandra, sus cuatro bellas hijas y Rasputín se convirtieron en un medio para desacreditar a la monarquía como institución.

Mientras tanto, los monárquicos estaban furiosos por la aparente influencia política de Rasputín. Alejandra siguió sus consejos ciegamente y parece haber influido en Nicolás para que hiciera lo mismo. Le imploró a su esposo que se pasara el peine de Rasputín por el cabello antes de tomar decisiones importantes.

Algunos de los consejos de Rasputín fueron acertados: advirtió a Nicolás que no luchara contra el Imperio austrohúngaro tras el asesinato de Francisco Fernando. Cuando Nicolás se negó a escuchar y tomó el mando de las fuerzas armadas, Alejandra quedó en una posición de autoridad alarmante.

Un ministro del interior recién nombrado oía voces y hablaba con los muertos; el sistema de transporte dejó de funcionar; los precios de los alimentos se dispararon; los soldados intercambiaban imágenes pornográficas de la emperatriz y de Rasputín.

Convencido de que Rasputín era el culpable de las malas decisiones de Nicolás, el acaudalado príncipe Félix Yusúpov conspiró con el gran duque Dmitri Pávlovich y el reaccionario miembro de la Duma Vladímir Purishkevich para asesinar al místico. Su torpe crimen –Trotsky lo calificó de "escenario de película diseñado para gente de mal gusto"– fue descubierto casi de inmediato, pero también recibido con gran júbilo.

Antony Beevor. Foto: Planeta/The Times

Gran parte de la fascinación que despierta Rasputín reside en su transgresión de las barreras de clase. En su casa de San Petersburgo, escribe Beevor en algunos de los pasajes más cautivadores del libro, le encantaba servir sopa de pescado, y "sumergía las manos sin lavar en la gran sopera, sacando trozos de pescado para ofrecer a sus damas de alta alcurnia".

Para Alejandra, el amor de Rasputín era una señal de que el pueblo ruso (mudo, distante, imaginario) la adoraba, aunque era evidente que la intelectualidad y gran parte de la clase dirigente no lo hacían.

Cualquier retrato de Rasputín se complica por el hecho de que prácticamente no dejó escritos sin editar y existe principalmente a través de los relatos de otros, quienes a menudo lo idolatraban o lo repelían. Vivió gran parte de su vida rodeado de rumores, teorías conspirativas y desinformación. La bibliografía de Beevor incluye más de cuarenta libros sobre Rasputín en inglés, ruso, francés y alemán, y muchos más sobre la caída de los Romanov.

Resulta difícil encontrar algo nuevo que decir sobre Rasputín, pero esta historia de monarcas crédulos y desconectados de la realidad que llevan a su país al desastre nunca pierde su siniestro atractivo.