El lenguaje del vino a lo largo de la historia: de los tiempos medievales a ChatGPT

De la existencia de la actividad vinícola hay indicios desde hace unos cinco milenios. Algunos expertos señalan testimonios escritos en el Cáucaso y en Mesopotamia. Sin embargo, otro asunto es la comunicación del lenguaje del vino y su difusión entre distintas culturas, cuyos vestigios, aunque antiguos, no son tan remotos.

Título: Enotradulengua. Nuevas y viejas formas de comunicar el vino Autor: Miguel Ibáñez y María Pascual (eds.) Editorial: Fundación San Millán de la Cogolla - Cilengua Año de edición: 2024 Disponible en Fundación San Millán de la Cogolla

El libro Enotradulengua. Nuevas y viejas formas de comunicar el vino constituye un ingente esfuerzo a la hora de estudiar la influencia de esta bebida a lo largo de los siglos, y su utilización como vía para dar a conocer diferentes lugares y gentes.

La obra, publicada por Cilengua (Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española), de la Fundación San Millán de la Cogolla, lleva la firma de más de una veintena de expertos de distintas universidades, tanto españolas como extranjeras. Buena parte de ellos pertenecen al Grupo de Investigación Reconocido sobre la Lengua de la Vid y el Vino y su Traducción (GIRTraduvino), creado por la Universidad de Valladolid.

Los monasterios de San Millán

A este centro docente y al citado grupo pertenece el profesor Miguel Ibáñez Rodríguez, quien realiza una profunda investigación sobre la vid y el vino en la Edad Media en los monasterios de San Millán, en La Rioja. El primero de estos templos fue fundado a mediados del siglo X, y de finales de esa centuria (992) data la primera referencia al viñedo encontrada en la documentación.

Según Ibáñez Rodríguez, “en el documento de donación al monasterio de San Millán de la villa de Cárdenas por parte de Sancho Garcés II, se especifica que se hace con todas sus propiedades incluidas sus viñas”. El docente precisa la importancia del vino, “necesario para la liturgia” al representar la sangre de Cristo, pero también “forma parte de la dieta del monje y en general y en la mesa”.

Incluso en Los milagros de Nuestra Señora, obra fundamental de la literatura castellana medieval, su autor, Gonzalo de Berceo, emplea expresiones como “asentó buena viña cerca de buen parral”.

El vino en las Cantigas de Alfonso X el Sabio

Javier Mora García, también profesor en la Universidad de Valladolid, dedica su estudio al siglo XIII, en concreto a la época de Alfonso X el Sabio, en cuyas obras las alusiones al vino “son numerosas y nos aportan conocimiento no solo acerca de los tipos de vino, sino también de las variedades de vid de la época”.

Mora añade que “la palabra vino se ha encontrado en 71 ocasiones en las 427 cantigas estudiadas”. En algunas, hay incluso referencias a tipos de vino, ya sea agrio, tinto o blanco. “Alfonso X fue una figura importante en torno al vino y las alusiones a esta bebida son reiteradas tanto en su literatura en prosa como en la poética”, concluye.

Aprendizaje de idiomas a través de los caldos

Ya en la Edad Moderna, hay constancia documental de la publicación de manuales de aprendizaje del español, en los que la costumbre de tomar vino tenía protagonismo. Bozena Wisloka Breit, de la Universidad Politécnica de Madrid, señala que uno de ellos se imprimió en Amberes en 1536 y otro en Londres en 1591. “La popularidad de estos libros de conversación perduró más de cien años, sus múltiples ediciones se imprimían en toda Europa”, indica la docente.

Del siglo XVII (1626) data el Thesaurus fundamentalis de Juan Ángel de Zumaran, profesor e intérprete de lenguas que desarrolló su carrera en universidades alemanas y austriacas, como la de Ingolstadt y la de Viena. En Enotradulengua, las profesoras de la Universidad de Vigo María José Corvo y María Jesús Barsanti subrayan las referencias de Zumaran al vino moscatel.

Y en tiempos más cercanos, el libro presta atención a la publicidad del vino de Rioja a través de carteles durante la primera mitad del siglo XX. El experto Jorge Montes Lafuente hace una selección de publicidades destinadas a promocionar bodegas, sociedades de cosecheros y otros productores del sector vinícola.

Evitar errores en las traducciones

“El discurso enológico es, por definición, un discurso exquisito, e incluso preciosista, sustentado en un lenguaje culto, elegante, complejo y cuidado”, sostiene la profesora de la Universidad de Valladolid Teresa París Pombo.

Por eso, a la hora de traducir textos extranjeros al castellano es fundamental detectar lo que denomina “escollos traductológicos” que pueden empobrecer el texto en español, al ser el nuestro un “idioma rico en matices” menos comunes en otras lenguas, como puede ser el inglés.

“Se estima que, en la actualidad, el inglés contaría con entre 15.000 y 20.000 palabras activas, mientras que el francés y el español, pese a su paulatino empobrecimiento, registrarían unas 25.000”, agrega París Pombo. "Tenemos a disposición una ingente riqueza lingüística”, y “más aún si se trata de traducir textos sobre un tema que goza, por méritos propios, de una terminología que destaca por su abundancia y refinamiento (que no sofisticación)”, sentencia.

Tras diversos temas de interés, el libro concluye con un estudio de Silvia Martínez y Christina Holgado-Sáez, de la Universidad de Granada, sobre la inteligencia artificial aplicada a las traducciones, en concreto entre dos lenguas tan diferentes como la alemana y la española: “¿Es Chat GPT 3.5 un motor de traducción fiable?”. La respuesta, en las páginas de Enotradulengua.