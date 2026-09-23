Oriol Pla, Premio Nacional de Teatro 2026 por su trabajo en la obra 'Gula (Gola)'

Oriol Pla ha sido galardonado este miércoles con el Premio Nacional de Teatro 2026, que otorga el Ministerio de Cultura y está dotado con 30.000 euros. El reconocimiento se debe, sobre todo, a su trabajo en Gula (Gola), "un éxito contundente que ha conquistado a la crítica y al público".

El jurado ha puesto en valor "la interpretación en un espectáculo deslumbrante en el que demuestra un dominio de diferentes artes y disciplinas con una técnica extraordinaria, y en el que de forma destacada introduce con virtuosismo el lenguaje del clown en el hecho teatral".

En el fallo, en el que también se ha destacado que fuese cocreador de esta pieza junto a Pau Matas Nogué, se ha subrayado cómo "apela al momento contemporáneo con un esfuerzo, riesgo y originalidad que subliman una propuesta escénica de enorme valor".

Pla, nacido en Barcelona en 1993, se convirtió en el primer intérprete español en ganar un Premio Emmy Internacional por su trabajo como protagonista de la serie de televisión Yo adicto, en 2025, si bien la trayectoria como actor comenzó en realidad mucho antes, a los 6 años, como parte de la compañía familiar Teatre Tot Terreny.

Su carrera estuvo influida desde el comienzo por el circo, la escuela de Lecoq, el "clown", la música, "el mimo" y otras disciplinas, con papeles en montajes como Santa Joana dels Escorxadors, Jo Mai, Ragazzo, La Calavera de Connemara o Falaise.

En el teatro, donde ha trabajado con Álex Rigola, Iván Morales o Lali Álvarez, entre otros, también ha ejercido como ayudante de dirección y como creador teatral, una faceta que ha dado lugar a piezas como Be God Is, Ragazzo y Odisseus.

En el ámbito audiovisual ha interpretado papeles en televisión y cine desde los 11 años. Destacan trabajos con Agustí Villaronga, Cesc Gay, Mariano Barroso y Jaime Rosales, tanto en papeles protagonistas como secundarios, lo que le ha permitido trabajar con actores y actrices como Ricardo Darín, Martin Freeman, Nathalie Poza, Nora Navas, Karra Elejalde e Irene Escolar.

Debutó como director de escena con Travy (2018), coescrita con Pau Matas y producida por el Teatre Lliure, por la cual recibieron el Premio de la Crítica al "mejor espectáculo de pequeño formato".

El jurado ha estado presidido por el director general de Artes Escénicas y Música, Javier Monsalve, y ha contado como vicepresidenta con la directora general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), Paz Santa Cecilia.

Como vocales han ejercido la subdirectora general de Teatro y Circo, Marta Betriu Roure, así como Raquel Vidales López, Mikolaj Jaroslaw Bielski López, Francesc Casadesús Calvó, Carolina África Martín Pajares, y Ana María Contreras Elvira, a propuesta del Grupo de Investigación de Feminismos y Estudios de Género de la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD).

En ediciones anteriores, este galardón ha recaído en manos de figuras como Ramón Fontserè, que fue el primero en ganarlo en el año 2000, así como Fernando Arrabal (2001), José Luis López Vázquez (2002), Vicky Peña (2009), Blanca Portillo (2012), Ramón Barea (2013), Andrés Lima (2019), la Sala de Teatro Cuarta Pared (2020), Juan Diego Botto (2021) o Angélica Liddell en su hasta ahora última edición.