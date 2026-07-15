La venganza shakespeariana de Pepe Viyuela: su 'Timón de Atenas' llega al Teatro Romano de Mérida

La agenda de Pepe Viyuela (Logroño, 1963) está complicada estos días. Aparece en el cartel de los dos grandes festivales de teatro clásico de nuestro país, con sendas actuaciones a las que tan solo les separan cuatro días.

Comenzó su andanza los pasados viernes 10 y sábado 11 en Almagro, donde acaba de ser reconocido con el Premio Corral de Comedias. Allí estrenó junto a la cantante Rosa León A quien contaré yo mis quejas, un híbrido entre recital y concierto del romancero español. Recala a continuación (15 al 19 de julio) en el Teatro Romano de Mérida, donde protagonizará Timón de Atenas, uno de los platos fuertes de la gran cita emeritense. Dos estrenos absolutos en menos de una semana. Nada mal.

Nos detenemos en la segunda pieza mencionada, una de las llamadas 'obras problemáticas' de Shakespeare por su combinación de tragedia y comedia poco ortodoxa para la época. En ella atendemos a la historia de Timón, un acaudalado y manirroto noble ateniense siempre encantado de agasajar a sus amigos con los mejores regalos.

Una prodigalidad que le saldrá cara, nunca mejor dicho, cuando le informen de que está arruinado y vea que ninguna de sus supuestas amistades le ayuda. Desencantado con la humanidad, el antiguo filántropo deviene misántropo y se refugia en una cueva. Será allí donde encontrará un tesoro, cuyas riquezas le servirán para financiar un ejército que se dispone a invadir Atenas. Ya hay que ser rencoroso...

Para Hernán Gené (Buenos Aires, 1960), responsable de la dirección escénica de este montaje, la extraña y desproporcionada actitud de Timón se asemeja al irracional capricho con el que arranca una de las cúspides de la dramaturgia del bardo de Avon, El rey Lear. "Así como Lear toma la incomprensible decisión de regalar sus dominios a la hija que más lo elogie, tampoco es fácil entender las elecciones de Timón. Simplemente lo hace, y, para nuestra sorpresa, nos lo creemos", explica a El Cultural. "Todos hemos sido Timón de Atenas; todos en ocasiones odiamos el mundo y deseamos vivir en una isla desierta".

"Todos en ocasiones odiamos el mundo y deseamos vivir en una isla desierta". Hernán Gené

Nos adelanta el director que su apuesta escénica será austera, aprovechando las posibilidades que ofrece por sí solo un lugar del calibre del Teatro Romano: "Estamos trabajando con una idea de espacio muy abierto, utilizando en el escenario únicamente mesas y sillas".

Se puede decir que Gené es ya todo un perito en asuntos shakespearianos. Son varios años los que lleva encadenando obras que giran en torno a la figura del dramaturgo inglés, con versiones de Hamlet (2022) y La tempestad (2024) o la comedia Shakespeare y yo (2023). "¿Cómo negarse a la aventura de versionar a un autor como él? –reflexiona–. Nos interpela continuamente; sus personajes están llenos de intrigas y contradicciones".

Completan el plantel Esther Acevedo, Beatriz Melgares, Miguel Uribe, Samuel Viyuela, Pepa Zaragoza y Tomás Pozzi, que encarnarán una pléyade de personajes para acompañar al Timón de Viyuela. Un papel protagonista al que, según su director, el actor "extrae cada uno de los matices que concibió Shakespeare".