Marta Pazos: "En esta obra los personajes son criminales, corruptos y despiadados. El sistema los devora"

¿Qué libro está leyendo?

La prisa y la espera, de María Folguera.

¿Cuál es el libro que más le ha ‘autoayudado’?

Conexión, de Kae Tempest.

Si no hubiera podido ser directora de escena, ¿qué habría querido ser?

Diseñadora de interiores.

¿Qué vigencia tiene hoy La ópera de los tres centavos como crítica al capitalismo?

En la obra los personajes son criminales, corruptos y despiadados como consecuencia de un sistema capitalista que los devora.

¿Cómo plasmará visualmente el imaginario ideado por Brecht para esta historia de bajos fondos?

Dialogando con las propuestas estéticas que creó Brecht en 1928 y tiñendo cromáticamente la escena de una pátina de escasez.

Cuenta con Nao Albet en esta aventura. ¿Qué le aporta él al célebre personaje de Macheath?

Nao es una fuerza de la naturaleza sobre el escenario. Un creador prodigioso. Aquí aporta las dosis perfectas de locura, entraña y rigor que la puesta en escena demanda.

Doblete en Barcelona para cerrar la temporada: Las bodas de Fígaro en el Liceu y Brecht/Weill en el Grec. Menudo cierre de temporada, ¿no?

Me siento muy agradecida y afortunada.

¿Y para la próxima?

La próxima temporada me embarco en mi primera experiencia cinematográfica: estoy preparando una película que se adentra en los mecanismos invisibles de la imaginación y el proceso creativo. En escena estrenaré con la Joven de la Compañía Nacional de Teatro Clásico El amor enamorado, de Lope de Vega, y en el Teatro Nacional São João de Oporto estrenaré Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. Y preparo otros proyectos de arte visual que tengo muchas ganas de poder desvelar.

Se formó en la Societas Raffaello Sanzio de Castellucci. ¿Cuál es la lección más valiosa que recibió de este?

La lección fue de Claudia Castellucci: me enseñó que “tu libertad está ligada a tu identidad”.

Un acontecimiento histórico que le habría gustado vivir in situ. ¿Por qué?

La conferencia de Lorca en el Hotel Avenida de Buenos Aires el 26 de marzo de 1934. Le diría que vengo del futuro y le alertaría para que no volviera a España hasta el fin de la dictadura.

Un disco/canción que se ponga en bucle estos días.

El vinilo de The Virgin Suicides, de Air.

¿Cuál es la serie que ha devorado más rápido?

The Bear.

¿Diría, por cierto, que es la mejor que ha visto? ¿O es otra?

Es Girls, de Lena Dunham.

¿En qué película se quedaría a vivir y en cuál no aguantaría ni un minuto?

Me quedaría a vivir en Moonrise Kingdom, de Wes Anderson, y no aguantaría en Irreversible, de Gaspar Noé.

¿Ha experimentado alguna vez síndrome de Stendhal?

Ante la exposición de Anselm Kiefer en el Palazzo Ducale de Venecia en 2022.

No se muerda la lengua, díganos algo que ya no soporte del mundillo cultural.

Pertenezco a este mundo y lo conozco bien desde dentro. Hay mucho trabajo y mucho oficio detrás. Si no soportara algo, ya me habría ido hace tiempo.

Una obra sobrevalorada.

Tiene que haber obras para todo tipo de público.

Un placer cultural culpable.

Placer y culpabilidad no están en la misma frecuencia para mí. La cultura es puro placer.

¿Cuál es la última exposición a la que ha ido?

La retrospectiva de Ruth Asawa en el Guggenheim. No la conocía, me quedé enamorada de sus dibujos y sus esculturas de alambre, tan delicadas como rotundas.

España es un país…

Disfrutón.