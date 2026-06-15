'La escopeta nacional' según Juan Echanove: la España cutre y corrupta que denunció Berlanga llega al teatro

Un ministro que trata de enchufar a su amante o el reparto de comisiones entre un empresario y un puñado de políticos corruptos (uno de ellos, por cierto, está empeñado en "construir, construir y construir hasta el último metro cuadrado"). Hablar de la vigencia de La escopeta nacional (1978) de Luis García Berlanga, que compartió el guion con Rafael Azcona, resulta casi una obviedad, pero es cierto que algunas coincidencias entre determinados sketches de la película, uno de los grandes éxitos de taquilla del momento, y los episodios más bizarros que copan la actualidad nos siguen deslumbrando.

Berlanga hizo una película de su tiempo –en realidad, estaba ambientada en los últimos coletazos del franquismo– y sin embargo constituye una caricatura imperecedera de nuestro país. Supuso, además, el inicio de una trilogía que se completó con Patrimonio Nacional y Nacional III (¡Viva Rusia!, en cuyo guion participaron Jorge García-Berlanga –hijo del director– y Manuel Hidalgo, no llegó a rodarse).

En la película matriz el protagonista es Jaume Canivell, un industrial catalán que vende porteros automáticos. Ha financiado una cacería, a la que acude con su secretaria y amante, con el único objetivo de entablar relaciones con figuras influyentes del régimen que accedan a colocar su producto.

Al llegar a la finca de los marqueses de Leguineche, unos nobles arruinados y grotescos, se encuentra con una fauna singularísima: un cura racista, un marqués pervertido que guarda como oro en paño una colección de vellos púbicos, un criado tan servil que es capaz de sostener a hombros al hijo del marqués para que se masturbe mirando a una actriz posando para unas fotos, una aristócrata venida a menos que no soporta el paso del tiempo, un organizador de eventos que hace lo que sea por obtener la aceptación y los favores de quienes manejan el cotarro en la España del desarrollo…

Canivell descubre muy pronto que no será tan fácil llevar a buen puerto su negocio, pues cada uno de los asistentes a la cacería –a cada cual más histriónico– trata de conseguir algo.

Mónica Randall y José Sazatornil, amantes en la película 'La escopeta nacional' (1978), con guion de Luis García Berlanga y Rafael Azcona.

Berlanga y Azcona, nuestros mejores retratistas, pergeñaron una sátira inclemente de la sociedad española a través de un incomparable elenco de personajes, interpretados por uno de los mejores repartos de la historia del cine español: José Sazatornil ‘Saza’ como protagonista, Agustín González, Amparo Soler Leal, José Luis López Vázquez, Laly Soldevilla, Antonio Ferrandis, Luis Ciges, Rafael Alonso, Luis Escobar...

Poniendo el foco en el arribismo y la picaresca, señas identitarias españolas, Berlanga y Azcona apuntan sin contemplaciones al Ejército, a la Iglesia y a la deriva tecnócrata de la dictadura en los últimos años, que no era más que un disfraz moderno para hacer buena la frase de Lampedusa en El gatopardo: "Que todo cambie para que todo siga igual".

"Berlanga es el profesor de Anatomía de nuestra sociedad. Azcona, la verdad desnuda". Juan Echanove

Tras el estreno de la película, el cineasta Fernando Trueba señaló con mucho tino en una reseña para El País la gran diferencia entre La escopeta nacional y las anteriores comedias de Berlanga, que se había servido de personajes socialmente desfavorecidos para elevar la crítica al franquismo.

Una crítica velada, claro, debido al impacto de la censura durante los años del régimen. En La escopeta nacional, rodada en plena Transición, cuando la censura estaba en vías de desaparecer, su diana son los poderosos, y sobre ellos arroja una mirada despiadada.

Ahora España es otra, pero se sigue reconociendo en el clasismo, la codicia y la incorregible necesidad de aparentar un estatus social superior que denunciaba esta película. Es oportuno, por tanto, el trasvase a las tablas que han llevado a cabo Juan Echanove, director de escena, y Bernardo Sánchez Salas, responsable de la dramaturgia.

El estreno será el 16 de junio en el Teatro Español, que además acoge en su cartelera hasta el 28 de este mes Crónica de un mal español, una obra de 45 minutos que repasa la vida y la obra de Berlanga escrita, dirigida y protagonizada por el nieto del director de El verdugo, Jorge García-Berlanga.

Pere Ponce, Juan Echanove y Marta Ribera, en un ensayo de 'La escopeta nacional'. Foto: Javier Naval

La idea inicial de La escopeta nacional era "reducir el elenco a seis o siete actores para que salieran los números", pero "este proyecto no podía simplificarse así", reconoce el director, que celebra que El Español asumiera la producción íntegra. Finalmente, el elenco cuenta con 19 actores, entre los que sobresalen Pere Ponce, que interpreta al industrial catalán, Enrique Viana, Pedro Mari Sánchez, Luisa Martín, Elisa Matilla...

"He procurado que todos los personajes, sin excepción, tengan su gran momento. Nadie va a echar en falta nada que recuerde de la película", asegura Sánchez Salas, consciente de la dificultad de concebir un texto teatral partiendo de un guion tan vertiginoso como el de la película.

"No hemos actualizado la obra porque se actualiza sola". Bernardo Sánchez Salas

"Pese al volumen de palabras y de intenciones que se verbalizan, nadie parece escuchar a nadie. Es un lenguaje perfectamente inútil", explica el dramaturgo. Y es que las interrupciones –esa costumbre tan española que consiste en hablar por encima del otro, imponiendo un discurso sin escuchar al interlocutor– son una de las claves formales de esta película y uno de los grandes desafíos de la adaptación.

A este respecto, cabe recordar el magisterio de Berlanga para el trabajo coreográfico, sostenido en sus célebres planos-secuencia, con los que lograba una insólita naturalidad en los distintos encuentros que iban manteniendo sus múltiples personajes en medio del tremendo caos (véase Plácido, uno de los mejores ejemplos). "El plano-secuencia en el cine de Berlanga representa la continuidad en las escenas de la comedia de la vida", afirma Sánchez Salas, en tanto que "no hay ‘corte’ posible en lo que pensamos y deseamos".

Para trasladar esta organicidad a la obra teatral, ha sido determinante el "virtuosismo" de los actores, con los que Echanove se muestra "encantado" tras un trabajo coordinado junto a Eduardo Vasco, Álvaro Nogales y todo el equipo de dirección y producción del Teatro Español. El resultado de tantas horas de ensayo será "una verdadera fiesta sobre el escenario", promete.

"Berlanga es el profesor de anatomía de nuestra sociedad y Azcona es la verdad desnuda", asevera el director. O sea, que "si uno busca naturalismo o hiperrealismo, para eso ya existe la película original", pero en esta adaptación lo que se busca es "rescatar la acidez de Azcona y darle un formato y una esencia que se sitúe en lo auténticamente teatral".

"La idea inicial era reducir el elenco a seis o siete actores para que salieran los números". Juan Echanove

En este sentido, se han aplicado ciertas modificaciones. Además de la previsible "recreación de algunos personajes y situaciones, con un nuevo relieve cómico y poético", tal y como revela el dramaturgo, se ha adelgazado el tiempo diegético de la película: las tres jornadas de cacería se reducen aquí a una, "lo que hace que el ritmo sea trepidante", apunta Echanove.

Como no podía ser de otra forma, el ritmo es una de las coordenadas sobre las que se cimenta esta adaptación, que "en muchos momentos tiene una aportación musical importante", desvela el director. Las otras son el tempo, que entronca con esa voluntad de cuajar "una comedia satírica musical", y el brillo. "La sátira lo necesita porque tiene que incidir en la conciencia del espectador", resuelve Echanove.

Bien es cierto que en Azcona y Berlanga no había el menor atisbo de maniqueísmo, como apunta Sánchez Salas, sino que la motivación pasaba por componer un fresco social con el que mostrar al país sus propias vergüenzas. En aquella agudísima observación, el director advierte "un comportamiento verdaderamente cíclico".

O sea, "lo que vivimos hoy es muy identificable con el pasado, pero lo que viviremos dentro de veinte años seguramente tenga mucho que ver con la España de hoy", pues "somos bastante limitados a la hora de evolucionar", desliza Echanove. Y añade: "Quizá hoy los personajes están más difuminados, pero al final la verdad de Azcona siempre se impone".

Más allá de la astracanada, el diagnóstico actual del director es demoledor: "Seguimos siendo una sociedad en la que sigue habiendo una nobleza naftalínica, un clero apegado a lo tradicional, unos políticos corruptos que defienden su poltrona por encima de todo y unos criados que no cobran, pero les dan de comer. Y en medio de todo ello, un pobre vendedor de porteros automáticos de Barcelona que, intentando estar a la altura social de esa gente, termina vendiendo su propia alma".

Sánchez Salas lo resume en menos palabras: "Cuando nos preguntan si hemos actualizado la película, siempre decimos que se actualiza sola".