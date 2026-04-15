Una mirada escénica sobre 'Teoría King Kong': el libro de Despentes que hizo avanzar el debate feminista

A partir de su propia experiencia personal Virginie Despentes construyó en 2006 su Teoría King Kong . “Para las feas, las viejas, las camioneras, las frígidas, las mal folladas, las infollables, las histéricas...”. Un pequeño ensayo, con tintes autobiográficos y una honestidad brutal, que llegó para sacarle los colores al feminismo y hacer que nos replanteáramos algunas cuestiones sobre la violencia, la pornografía y la prostitución.

Libro casi fundacional de la cuarta ola del movimiento, veinte años después esta especie de ‘cuarto propio’ llega a los escenarios en un monólogo interpretado por Maria Pau Pigem, producido por la Companyia La Virgueria.

“Uno de los puntos fuertes del libro de Despentes es que tiene un gran poder revolucionario y transformador”, comenta la directora teatral, Isis Martín. “Hace avanzar el debate.Es tan polémico y tan personal, hay tanta entraña en él que a mí me entró mucha urgencia de que se lo leyera todo el mundo, para poder debatir, poniendo encima de la mesa temas polémicos con los que no todos estamos de acuerdo. Despentes nos pone contra las cuerdas y nos obliga a avanzar a sitios más justos y honestos”.

Con ese objetivo, Martín presenta en Madrid este montaje de Teoría King Kong, en el Teatro de La Abadía (del 15 al 19 de abril), que centra la atención en la palabra. “Queríamos algo muy simple, pero con mucha fuerza, porque la entraña y la intensidad que hay en él era tan potente que teníamos la necesidad de no subrayar lo que ya tiene el texto. Nos lo imaginábamos siempre como un mostrador de una carnicería vacío, donde sabes que han pasado cosas, pero está limpio”.

Con un escenario vacío, solo la voz de Despentes es suficiente. “Es curioso, porque todo el equipo recordábamos el texto como muy agresivo y violento y, cuando nos pusimos a trabajar sobre él, vimos que era de un amor y de una ternura espectacular. No queríamos una mujer enfadada en el escenario, todo el rato con rabia, sino respetar esa mujer que parte de su experiencia para elaborar una mirada sobre el mundo”.

“Despentes nos pone contra las cuerdas y nos obliga a avanzar a sitios más justos y más honestos”. Isis Martín

Algo que lleva a cabo con soltura Pigem, totalmente sola sobre el escenario. “La entrega y la lucidez que tuvo Virginie al escribir es la que tiene Maria Pau cuando lo interpreta y dice todo lo que ella dejó escrito”.

Entre otras cosas su propia violación cuando tenía 17 años –“esta proximidad quedará entre las cosas imborrables: cuerpos de hombres en un lugar confinado en el que estamos encerradas, con ellos, pero sin ser como ellos”– o su particular lectura sobre la prostitución. “Su libro nos obliga a enfrentarnos al debate con más sentido crítico, no poner un gran saco donde cabe todo, sino a mirarlo con más detalle”.

No obstante, dos décadas no son nada si hablamos sobre feminismo. “En realidad es un poco dramático –reconoce Martín–, pero sigue siendo de absoluta actualidad. Hemos evolucionado al hablar mucho más de estas cosas, pero no significa, ni mucho menos, que dejen de ocurrir”. Mientras tanto, Teoría King Kong nos ayuda a identificar las violencias y enfrentarnos a ellas.