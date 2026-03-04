Coque Malla, Hongaresa Teatre y Marina Toniovic protagonizan la temporada escénica del TEM

Articulada alrededor del teatro de texto y la reflexión crítica, la programación del TEM empieza este sábado, 7 de marzo.

Abre la temporada del escenario valenciano Hongaresa Teatre con su espectáculo Tejedoras de abismos, de Arnoldo Liberman. Un recorrido por figuras femeninas del siglo XX como Alejandra Pizarnik, Alma Mahler, Gregoria Samsa y Paca Aguirre.

La jornada del 21 de marzo estará protagonizada por Coque Malla y Bertolt Brecht. El antiguo cantante de Los Ronaldos lidera La ópera de los tres centavos, dirigida por Mario Vega, a partir de la feroz crítica al capitalismo formulada por el autor alemán.

En los años veinte del siglo pasado, Brecht llevó a escena una revisión de la parodia musical La ópera de los mendigos, del inglés John Gay, y mostró una versión especialmente cruda de un sistema económico que funciona como una maquinaria de delito organizado.

Por último, los días 16 y 17 de mayo, Marina Toniovic aborda en Original Greek la turistificación y la gentrificación.

Ciclos propios consolidados

El 4 de marzo regresa el ciclo Així sona València, espacio de diálogo cultural que combina música y palabra para tratar distintos temas relativos a la ciudad y sus barrios. En esta ocasión se centra en el ámbito literario, el auge de sus autores y autoras, su relación con la literatura nacional, el momento que viven sus librerías y las editoriales.

Para esta sesión se contará con la poeta y novelista Bibiana Collado Cabrera y la escritora y librera Estela Sanchis. El concierto correrá a cargo del cantautor Óscar Briz, con coordinación y presentación de Amadeu Sanchis y Rafa Cervera.

'Le sacre du printemps'. Foto: Triennale Milano / Lorenza Daverio

Otro eje estable de la cartelera es la presentación, en la recta final de la temporada, de la creación escénica del Grup del Taller de Teatre FormaTEM. El 27 de junio presentan una pieza marcada por la colaboración con la banda de música de la Sociedad Musical Unión de Pescadores, que cumple un siglo de actividad.

El teatro municipal se suma así a la conmemoración de los 100 años en que la formación musical ha acompañado la vida del barrio desde el Casinet.

Una red cultural compartida

Más allá de sus programaciones propias, el TEM y La Mutant refuerzan su papel como espacios de ciudad al acoger y colaborar con una red de festivales que cruzan públicos y disciplinas.

La danza contemporánea vuelve a ocupar un lugar central con Dansa València, que desarrollará actividades tanto en La Mutant como en el TEM los días 16 y 18 de abril, convirtiendo ambos espacios en puntos de encuentro para la creación coreográfica estatal.

Público en la última edición de Cabanyal Íntim

Durante estos días, los dos escenarios se configuran como un lugar de encuentro para la danza y las artes del movimiento, con piezas contemporáneas que dialogan con el cuerpo, el espacio y el público.

El festival 10 Sentidos presentará en el TEM una propuesta de lenguajes del movimiento, Le Sacre du Printemps de Dewey Dell, el 24 de mayo.

El TEM será la sede de la novena edición de Atomic Art, los días 24 y 25 de abril, y reunirá música emergente y propuestas híbridas que amplían los límites de la escena alternativa. Las primeras confirmaciones son Mourn, Bum Motion Club, Luna Valle, Rumores Pálida Tez y Nuestra Señora.

Las artes escénicas de proximidad tendrán su cita con Cabanyal Íntim, que celebrará su 14ª edición del 7 al 10 de mayo bajo el lema Vulnerables, con una programación que se expande por espacios íntimos del barrio. La inauguración en el Teatre El Musical contará con La Diva y un cabaret subversivo, y la clausura, con danza y una charanga que recorrerá las calles.

También en el entorno del Cabanyal, los días 27, 28 y 29 de marzo regresará al TEM el Festival de Titelles al Cabanyal-Canyamelar. La programación se dedica este año a los cuentos clásicos, con compañías nacionales e internacionales que presentan su visión de relatos como La Cenicienta, Blancanieves y El patito feo.

El audiovisual tendrá una primera cita de la mano de LABdeseries en La Mutant, que el 22 de abril acogerá una charla y una proyección de su séptima edición. Por su parte, el cine documental se incorpora mediante DocsValència, que celebrará actividades en ambos teatros.

La Mutant acogerá sesiones profesionales como el DocsForum, el 19 de mayo, y el Pitch de proyectos, el 23 de mayo, mientras que el TEM será escenario de la inauguración oficial de su décima edición el 15 de mayo.

Por último, la experimentación circense llegará al TEM con Contorsions, del 18 al 21 de junio, dedicado al circo contemporáneo.