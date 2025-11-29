Muere Tom Stoppard a los 88 años, el dramaturgo y guionista británico que deslumbró con su gimnasia verbal

El escritor Tom Stoppard acepta su premio a la Mejor Obra en la 61ª edición anual de los Premios Tony en Nueva York el 10 de junio de 2007 Reuters

El dramaturgo y guionista británico Tom Stoppard ha fallecido este sábado a los 88 años rodeado de su familia en su casa de en su casa de Dorset, al sur de Inglaterra, según ha informado United Agents.

Conocido en el mundo del teatro por obras como The Real Thing y Leopoldstadt, recibió un Oscar y un Globo de Oro por el guión de la película Shakespeare In Love en 1998

"¿De qué se trata?" fue la respuesta frecuente de los desconcertados espectadores ante Rosencrantz y Guildenstern están muertos, el primer triunfo teatral de Tom Stoppard .

Cansado de que le preguntaran, se dice que Stoppard le respondió a una mujer afuera de un teatro en Broadway: "Esto me hará muy rico".

Más tarde se cuestionó si había dicho "mucho", escribe Hermione Lee en la biografía autorizada de Stoppard, pero sin duda había logrado transformar sus finanzas, hasta entonces precarias.

Por cada espectador desconcertado, había muchos más fanáticos y críticos extasiados, deslumbrados por el ingenio, el brillante juego de palabras y la pura audacia de un joven dramaturgo que había dado vuelta a Shakespeare y había colocado el foco, no en el epónimo Hamlet, sino en dos personajes menores de la misma obra.

Estrenada en el Festival Fringe de Edimburgo en 1966, al año siguiente, Rosencrantz y Guildenstern están muertos convirtió a Stoppard, a los 29 años, en el dramaturgo más joven en ser presentado en el Teatro Nacional de Londres.

A partir de ahí, la obra pasó a Broadway y tuvo más de 250 producciones en todo el mundo durante su primera década.

La carrera de Stoppard floreció durante décadas más, abarcando el teatro, el cine y la radio, y demostrando su sed de abordar cualquier tema, desde las matemáticas hasta el arte dadaísta y la jardinería paisajística.

Su última obra, Leopoldstadt, estrenada en 2020, sigue la historia de una familia judía en Viena inspirada en su propia historia.

Otros muchos éxitos de Stoppard incluyen The Real Inspector Hound, que parodiaba las novelas policiacas de teatro y burlaba a los críticos teatrales, Jumpers, una epopeya de 1,5 millones de palabras que deleitó y confundió a su público, y Night and Day, una sátira de los medios británicos.

Sus obras, densas y de intrincada construcción, se basaban en una extensa investigación. Arcadia, de 1993, considerada por muchos críticos como su obra maestra, fusionaba la teoría del caos, Isaac Newton y la vida amorosa del poeta Lord Byron.

El término Stoppard ian, registrado por primera vez en 1978, se incorporó al Oxford English Dictionary. Se refiere al uso de artificios verbales al abordar conceptos filosóficos.

Entre los honores que recibió, tanto en su país como en el extranjero, se incluyen un Óscar por coescribir el guion de la exitosa película de 1998 "Shakespeare enamorado" y un récord de cinco premios Tony a la mejor obra. En 1997, fue nombrado caballero por su contribución al teatro.

"Increíblemente afortunado"

Stoppard nació con el nombre de Tom y Straussler el 3 de julio de 1937 en lo que entonces era Checoslovaquia, hijo de Eugen Straussler, médico, y Marta (o Martha), de soltera Beckova, que se había formado como enfermera.

La familia judía huyó de los nazis y se mudó a Singapur cuando él era un bebé. Singapur, a su vez, se volvió inseguro. Con su madre y su hermano mayor, Peter, escapó a la India. Su padre se quedó y murió mientras huía tras la caída de Singapur en manos japonesas. En la India, Marta Straussler se casó con un mayor del ejército británico, Kenneth Stoppard , y la familia se mudó a Inglaterra.

Después ingresó en un internado en Pocklington, en Yorkshire, al norte de Inglaterra, donde Tom Stoppard amaba el cricket más que el teatro y aprendió a ser británico, lo que el mayor Stoppard consideraba la nacionalidad por excelencia.

El Stoppard adulto, que redescubrió décadas después las raíces judías que exploró en su última obra, acusaría a su padrastro de "un antisemitismo innato".

Finalmente se enteró por sus parientes checos que sus cuatro abuelos eran judíos y que habían muerto en campos de concentración nazis.

"Me siento increíblemente afortunado de no haber tenido que sobrevivir ni morir. Es una parte destacada de lo que podría llamarse una vida encantada", escribió en Talk, una revista estadounidense, en 1999, reflexionando sobre su regreso con su hermano a su ciudad natal, Zlin, en lo que hoy es la República Checa.

"El intelecto y la emoción son compañeros de cama"

A pesar de demostrar destreza académica en la escuela, Stoppard decidió no ir a la universidad. En su lugar, se puso a trabajar directamente como reportero en un periódico local de Bristol, al oeste de Inglaterra.

"Quería ser un gran periodista", dijo Stoppard. "Mi primera ambición era estar tirado en el suelo de un aeropuerto africano mientras las balas de ametralladora zumbaban sobre mi máquina de escribir. Pero no servía de mucho como reportero. Sentía que no tenía derecho a hacer preguntas. Siempre pensé que me tirarían la tetera o llamarían a la policía".

Aunque el periodismo le resultaba desalentador, se dedicó a trabajar como crítico de teatro y cine, y su amor por el drama se afianzó. Comenzó a forjar amistades influyentes con actores y otros escritores que marcarían su carrera. Decidió mudarse a Londres y empezar a escribir obras de teatro.

El éxito sólo llegó después de una tenaz persistencia y noches de insomnio pasadas fumando un cigarrillo tras otro y luchando contra el bloqueo del escritor.

Uno de los críticos más consagrados de Gran Bretaña, Michael Billington, que informó sobre cada estreno de Stoppard durante medio siglo, intentó precisar el estatus del dramaturgo en un artículo en el periódico británico Guardian en 2015.

Billington descubrió que Stoppard era "un escritor capaz de provocar admiración, asombro y admiración, así como perplejidad y desconcierto, a veces todo en la misma noche".

En respuesta a las frecuentes críticas de que Stoppard podía ser excesivamente cerebral, Billington escribió que, en su mejor momento, demostró que «el intelecto y la emoción son compañeros de cama, no opuestos». Demostró al mundo que un concepto científico o filosófico podía ser un tema dramático.

Esperanzas de la posteridad

El dramaturgo autocrítico rechazó la clasificación y se resistió a las solicitudes de explicaciones.

“Siempre que hablo con estudiantes inteligentes sobre mi trabajo, me siento nervioso, como si estuviera pasando por un proceso personalizado”, le dijo a la revista New Yorker en 1977.

A pesar de su rechazo a la interpretación académica, Stoppard tenía la esperanza de que su nombre perdurara.

"Francamente, la idea de escribir para el futuro también siempre ha significado mucho para mí", dijo al recibir un premio a la trayectoria en 2017. "Nunca estoy convencido de que funcione así".

Para Stoppard , el teatro era, ante todo, una diversión.

"El teatro es recreación, debe entretener. Pero ¿tiene el público que entender todo lo que ve? Si tú o yo vamos a una galería de arte, no entendemos lo que el artista intenta decirnos, aunque disfrutemos de la pintura", dijo en una entrevista de 1995.

Las incursiones de Stoppard en el cine lo llevaron a ganar el máximo galardón en el Festival de Cine de Venecia en 1990 por su adaptación cinematográfica de Rosencratz y Guildenstern están muertos.

Escribió el guión de El imperio del sol de Steven Spielberg y obtuvo una nominación al Oscar por su trabajo en el éxito de culto de 1985 de Terry Gilliam, Brasil, antes de ganar con Shakespeare enamorado.

Stoppard tuvo cuatro hijos, dos de cada uno de sus dos primeros matrimonios. Se casó con su tercera esposa, la productora de televisión Sabrina Guinness, en 2014.

Su hijo Ed Stoppard es actor y actuó en Leopoldstadt.

La crítica elogió a Stoppard por confrontar su propia historia familiar en la obra. Esta marcó el final de una trayectoria teatral dispuesta a abordar casi cualquier tema.

A sus treinta años, dijo: "Me gustaría, en última instancia, antes de que me lleven de pies a cabeza, haber hecho un poco de absolutamente todo".