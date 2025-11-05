El centro de artes vivas La Mutant presenta un programa que lo apuesta todo en la experimentación y lo local

El espacio valenciano reafirma su compromiso con la investigación escénica con una agenda trufada de propuestas que combinan todo tipo de modalidades artísticas.

La Mutant, el centro municipal de artes vivas del Ayuntamiento de València, ha presentado su programación para la nueva temporada. El espacio mantiene su línea habitual centrada en la experimentación escénica, el riesgo performativo y la difusión de artistas locales y nacionales.

Entre octubre de 2025 y enero de 2026, el centro acogerá una serie de propuestas que combinan danza, música, instalación y procesos de investigación artística.

En esta edición se mantiene la estructura de trabajo que el espacio ha consolidado en los últimos años: residencias, ciclos monográficos, colaboraciones y apertura al público de los procesos creativos.

Como parte de ese formato, La Mutant dedica cada temporada un ciclo a la trayectoria de un artista. En esta ocasión, la atención se centra en Norberto Llopis, creador valenciano con formación en danza y filosofía, cuyo trabajo se sitúa entre la coreografía, la performance y el pensamiento.

Según explicó la directora artística del centro, Tatiana Clavel, el propósito de este ciclo es "colocar al artista en un lugar distinto al de la mera exhibición, prestando atención a sus procesos de investigación y desarrollo a lo largo del tiempo".

Un momento de 'La operación', de Norberto Llopis. Foto: La Mutant

El 22 de octubre, Llopis presentará Goldberg, variaciones sobre la ceguera, obra inspirada en el texto Memorias de ciego: El autorretrato y otras ruinas de Jacques Derrida, centrado en la noción de dibujo, visión y autorrepresentación. La sesión se complementará con la proyección del proyecto audiovisual Cosita.

Los días 24 y 25 traerá La Operación, una pieza que aborda la idea de la "operación" desde distintas perspectivas —matemática, quirúrgica y económica— y que forma parte de un proceso de investigación de largo recorrido.

Durante noviembre se desarrollará un nuevo bloque de Zona grisa, el programa en el que los artistas presentan los resultados de sus trabajos en proceso. El 5 de noviembre, María Tamarit presentará Mystery Landlady, basada en la relectura de tradiciones locales desde un punto de vista corporal y autobiográfico.

Dentro también de Zona grisa estará Javier Hedrosa, con su trabajo Escrituras fantasma, en el que propone reflexionar sobre cómo las danzas pasadas influyen en las futuras. El 19 de noviembre cerrarán el bloque Rosana Sánchez, con Las Chachis llevan trajes de colores y zapatos inclinados, y Elena Carvajal, con I was told not to make eye contact with Tom Cruise, una indagación en los límites de la mirada escénica.

Un momento de la obra 'Thauma', de la compañía La Mula. Foto: La Mutant

El 28 y 29 de noviembre será el turno de Núria Crespo, que regresa a La Mutant con morphopop: Arranque. La pieza explora el concepto de pop entendido como lenguaje, estética y fenómeno cultural, utilizando el cuerpo como superficie de análisis y exceso.

El 14 de diciembre se podrá ver el resultado del programa Motors de Creació, un proyecto de la Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunidad Valenciana (APDCV) que implica el trabajo en pareja de artistas consolidados y emergentes. Este año participan Elena Córdoba con Núria Crespo, y Lara Brown con Marta Sofía Gallego.

La programación musical y sonora se mantiene como una de las líneas de trabajo del centro. El 31 de octubre se celebrará un triple concierto, en colaboración con la agencia Cero en Conducta, con Teo Lucadamo, Azuleja y Cabiria. Las propuestas se moverán entre el hiphop, el synth pop, el techno house, el italo disco y el city pop.

Los días 6 y 7 de noviembre tendrá lugar la segunda edición del Festivalpod, dedicada a los pódcasts en directo, que reunirá proyectos de diferentes puntos del país junto a creadores valencianos.

También en noviembre regresará la compañía catalana Los Detectives, con Les Chevaliers: Capítol dos, los días 14 y 15. La obra continúa la línea de investigación de su proyecto anterior, centrado en el imaginario caballeresco.

El día 22, el colectivo Serrucho presentará Fogonazo, propuesta escénica sin intérpretes humanos que utiliza materiales y objetos para construir un ensayo escénico sobre la saturación de imágenes en internet.

Un momento de la obra colectiva 'Blue', de Juan Domínguez, Luis Miguel Félix, Maria Jerez, Arantxa Martínez, Naiara Mendioroz y Emilio Tomé. Foto: La Mutant

El 3 de diciembre se estrenará Thauma, de la compañía La Mula, en colaboración con el centro Escalante. La pieza funciona como poema escénico acerca del asombro y la suspensión del sentido.

El 6 de diciembre se recuperará Blue, obra colectiva datada en 2009 de Juan Domínguez, Luis Miguel Félix, Maria Jerez, Arantxa Martínez, Naiara Mendioroz y Emilio Tomé, que se presenta junto a la plataforma IF Barcelona y el centro de creación La Caldera.

El mismo Domínguez, figura central del pensamiento performativo, mostrará también Dirty (12 y 13 de diciembre), una instalación participativa con arcilla en la que el público interviene modelando la materia. La temporada concluirá en diciembre con Cinemática (19 y 20), del colectivo NYAMNYAM, que combina música en directo, ficción y danza en una instalación performativa.

Ya en enero de 2026, el programa Mutant Oberta retomará la colaboración con centros educativos vinculados a las artes escénicas. La iniciativa busca facilitar intercambios entre estudiantes y artistas a través de talleres y actividades conjuntas.

"Se trata de generar vínculos entre educación y creación escénica, no solo de establecer un espacio instrumental", señaló Tatiana Clavel durante la presentación.

En conjunto, la nueva programación mantiene la estructura de ciclos temáticos, residencias e investigaciones escénicas desarrollada por La Mutant en las últimas temporadas, subrayando la atención al proceso creativo como eje de su actividad.