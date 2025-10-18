El teatro alternativo explora la anarquía de ayer y la incertidumbre de hoy

Frustración, rabia, miedo o, tal vez, amor.

Las inquietudes del presente y la reivindicación política invaden las suculentas historias que protagonizan el teatro alternativo estos días y que tienen en común las emociones, ese impulso de querer atravesar el caos, cambiar las cosas o romper, o no, con todo.

Borde[r] (La aspereza)

Dirección: Pedro Casas

Intérpretes: Marta Pons, Luna Mayo, Tania Medina, Jorge Vidal, Iván Serrano y Asier Iturriaga.

Estreno: Hasta el 25 de octubre, Cuarta Pared. Madrid

Y es que “¿cómo puede ser que, a pesar de vivir en el momento histórico en el que mayor bienestar social hemos conseguido, nuestra sensación de insatisfacción y hostilidad sea cada vez mayor?”, se pregunta la Cía. del Sr. Smith en Borde[r] (La aspereza), en Cuarta Pared.

Segunda e independiente entrega de la Trilogía de la Incertidumbre –la primera, IF (La ligereza), ya fue recomendada por El Cultural en lo mejor de 2023–. En esta ocasión, la compañía de Pedro Casas nos presenta a seis personajes desconocidos que se pelean en medio de una Oficina de Atención al Ciudadano. Sin saber cómo han llegado hasta ahí, a partir del caos, la obra irá descubriendo la historia de cada uno de ellos y qué les ha conducido hasta ese momento.

Imagen promocional de Borde[r]. Foto: Ismael Moya

Proyecto Ramen

Dirección: Enrique Cervantes.

Intérpretes: María Valero, Cristina Varona y María Romero.

Estreno: 17 de octubre, Sala Mirador. Madrid.

Bajo un planteamiento inicial parecido, de la oficina a un restaurante, en Proyecto Ramen (Sala Mirador) varias amigas quedan para cenar después de un largo tiempo sin verse. Allí se presentan Mariola, Camila y Martina. Sin embargo, lo que parecía una cita inofensiva pronto se tambalea.

“Me dan ganas de darle un puñetazo en la cara, en la boca para ser más exactas”. “A veces me pregunto si entiende la gravedad de las cosas, es como si fuera impermeable. Me pone enferma”, afirman sus personajes. La confrontación entre estas tres mujeres revelará sus instintos, sus miedos, esperanzas o dolor en esta obra creada y protagonizada por María Valero, Cristina Varona y María Romero donde, advierten sus creadoras, todo es posible.

'Proyecto Ramen'. Foto: María Valero

La rabia es nuestra

Dirección e intérpretes: Oriol Erausquin y Ricci Galiano.

Estreno: 18 de octubre, Teatro del Barrio. Madrid.

Y si el propio presente, inestable y frustrante, es el mayor disparador de estas historias, Oriol Erausquin y Ricci Galiano nos proponen politizar nuestra emoción en La rabia es nuestra.

Entendida como un motor de cambio movilizador, que no nace del odio, sino más bien de un deseo de mejorar nuestras vidas, los creadores de esta obra que llega al Teatro del Barrio, saltan del sketch al mitin, del monólogo al cabaret, para interpelar al público y cuestionar la inacción política ante la crisis climática, los alquileres imposibles y el auge del fascismo.

'La rabia es nuestra'. Foto: Dani Gago

Nosaltres, els sense nom

Dirección: Ireneu Tranis.

Intérpretes: Diego Lorca, Alba Valldaura y Pau Vinyals.

Estreno: 18 de octubre, Sala Beckett. Barcelona.

Sin embargo, el matiz más político lo pondrá la Sala Beckett con un espectáculo que ya fue representado el pasado 10 de octubre en Temporada Alta.

Nosaltres, els sense nom recupera la figura del anarquista Juan García Oliver, líder histórico del movimiento libertario catalán, en esta propuesta escénica de la compañía Mos Maiorum, que dirige Ireneu Tranis con dramaturgia de Joan Yago (La Calórica).

Tomando a su personaje como hilo conductor, y no como protagonista, esta experiencia teatral, protagonizada por Diego Lorca, Alba Valldaura y Pau Vinyals, conecta el pasado con nuestro presente.

¿Por qué tenemos la sensación de que todo está a punto de saltar por los aires?, se preguntaban en Borde[r]. La respuesta, responde esta otra obra, esté en nuestra Historia.