'Él': la versión operística del clásico del terror psicológico que adaptó Luis Buñuel

Una de las citas ineludibles de la XI edición del festival Little Opera de Zamora es la representación de Él, una ópera de cámara firmada en lo musical por la compositora canaria Laura Vega y en lo literario por la directora de escena argentina Rita Cosentino, frecuente colaboradora de la muestra. Se basa en la novela del mismo título de Mercedes Pinto, base literaria de la película que realizó en 1953 Luis Buñuel.

En su día se la definió como obra de terror psicológico. Narra la peripecia de un soltero recalcitrante, Francisco Galván, de buena posición social y virgen. Un Jueves Santo, durante la ceremonia del lavatorio de los pies, su mirada se detiene en los pies de Gloria. A partir de ese momento la buscará y enamorará, a pesar de que ella resulta ser novia de su amigo, el ingeniero Raúl. El amor que parece nacido de la locura no parará nunca.

Tema espinoso que han afrontado las autoras con decisión y presteza. “Un relato construido entre el pasado y el futuro, que entrelaza la novela autobiográfica con la obra poética y testimonial de Mercedes Pinto. Textos que viajan a nuestro presente cargados de una rabiosa y estremecedora actualidad”, nos dicen las autoras, que se enfrentan a un reto nada fácil.

Cristina Faus en un ensayo de 'Él'. Little Opera.

En Él la soltura narrativa de Cosentino se aliará con la fluidez compositiva de Vega, autora muy personal que sigue su inspiración alejada de toda corriente. Maneja, apunta la musicóloga Eva Sandoval, “un lenguaje orgánico y directo asentado en una sólida base compositiva capaz de romper barreras y emocionar a un público amplio”.

No es nada fácil, según lo dicho, llevar al terreno lírico una obra como esta, basada en un texto literario de enorme valor, que, según muchos autores, a cien años de su publicación y a cincuenta de la muerte de su autora, “se erige como un faro en tiempos de oscuridad”. Para sacarla a la luz se cuenta en esta representación zamorana con mimbres de calidad. En primer lugar, un cuarteto vocal bien adiestrado encabezado por la mezzo lírica Cristina Faus, una voz de atractivas irisaciones, pasajeramente penumbrosas, flexible, de un lirismo a flor de piel. Puede dar excelente juego en el personaje de Gloria.

Junto a ella se sitúa en el papel de Francisco el tenor ligero Manuel Gómez Ruiz, que deberá demostrar su habilidad matizadora en una escritura nada fácil y en la que se le exige una notable variedad de contrastes. Teresa del Olmo y Aarón Martín completan el escueto reparto vocal.

En el foso se sitúa el bien trabajado ensemble Sinfónica de Rivas Alma Mahler, que no es la primera vez que actúa en el festival. A su frente se situará Martín Jorge. El diseño escenográfico y el vestuario llevan la firma de Alejandra G. Requeijo. La iluminación de David Bofarull y Quim Algora. Aarón Martín es el asistente a la dirección de escena. Y Miguel Huertas-Camacho, que es también compositor (recordemos su Tristana hace un par de años en Ópera a Quemarropa), se situará ante el piano. La representación tendrá lugar en el Teatro Ramos Carrión el 25 de julio.