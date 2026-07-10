Oriol Pla se pasa a la ópera y arremete contra "los labios hinchados con hialurónico" en 'Estética i massacre'

Hace unas semanas traíamos a estas páginas la buena noticia de la nueva edición, la tercera ya, del festival camerístico Ópera a Quemarropa, ideado en lo fundamental por la soprano en activo Ruth González y por el director de escena Ricardo Campelo, protagonistas ya en el pasado de otras escaramuzas líricas. Gente creativa con bastantes años de experiencia.

Nos referimos hoy a dos de sus más sustanciosas propuestas, Estètica i massacre, en San Lorenzo de El Escorial (Teatro Auditorio, este viernes 10 de julio) y Pericca e Varrone, en Aranjuez (Teatro Real Carlos III, día 10) y, de nuevo, en San Lorenzo de El Escorial, el sábado 11.

La primera, con música de Carles Prat y texto de Carola Gurt, trata un tema actual como el de la tiranía de los cánones estéticos entre mujeres y, cada vez más, entre hombres en el paisaje de la Barcelona "llena de labios hinchados con hialurónico".

Dos personajes disparatados entran en conflicto: una mujer que reniega de la estética corporal y deja de maquillarse y depilarse y un hombre que empieza a maquillarse y a vestirse con ropa femenina y a difundir su nueva imagen en las redes sociales, buscando fama y viralidad, lo que le conduce a la exacerbación y manipulación de su cuerpo a través de la cirugía.

“Qué pena cuando, íntimamente, masacramos nuestra forma de ser sólo para complacer a los demás”, apunta Orio Pla, el popular actor, reciente ganador del Grammy por su papel en la serie Adicto, que aquí ejerce de director de escena. Por su lado, Carles Prat cuenta con cuatro músicos: Pablo Meléndez (piano), Álvaro Rodríguez (clarinete), Claudia López (violín) y Jorge Bosch (percusión). Hay dos cantantes: María Patak (soprano) y Carlos Varela (Barítono).

La producción viene firmada por el Liceu de Barcelona.

La segunda, tan distinta, es Pericca e Varrone, un intermezzo barroco de Alessandro Scarlatti que se estrena en España y que vio la primera luz en el Nápoles de 1714, como intermezzo cómico de la ópera Scipione nelle Spagne. El director de escena Ignacio García, siempre ocurrente, ha concebido una propuesta que describe las aventuras de esos dos personajes: la dama de compañía de Sofonisba, prometida de Scipione, y el criado del procónsul romano.

Hay buenos mimbres vocales: como Pericca, la mezzo lírica Sandra Ferrández y, como Varrone, el barítono de carácter César San Martín. La batuta la empuñará el experto José Antonio Montaño, al frente de la orquesta barroca La Madrileña.