Guille Galván: "Hoy todo es único o una mierda, pero la mayoría de las obras navegan en la escala de grises"

¿Qué libro está leyendo?

Koljós, de Emmanuel Carrère.

¿Cuál es el libro que más le ha ‘autoayudado’?

En estos tiempos de curanderos de TikTok, coach para todo y autoayuda de bolsillo, recomiendo más que nunca el Vademecum.

Si no hubiera podido ser músico/cantante, ¿qué habría querido ser?

Guionista.

Nadie con ese nombre vive aquí nace de una necesidad de…

Poner en valor a la gente que me rodea, que me ha ayudado a ser quien soy.

Hay dolor en la base del disco, por la pérdida de su padre, que también cantaba y tocaba la guitarra. ¿Siente que lo escucha allá donde ahora esté?

No soy creyente. Me alegra saber que lo escuchó antes de partir.

El disco es de alguna manera un viaje de la familia en la que era hijo y hermano a la familia en que es padre y marido. Qué tránsito ese, ¿no?

La familia de origen y la familia elegida, efectivamente. Es un camino en el que vas desprendiéndote de unos roles para llegar a otros, en medio de ese mudar de piel vamos eligiendo lo que somos.

¿Qué fue lo más difícil que tuvo que superar para decidirse a cantar?

La timidez, supongo. Y encontrar la voz apropiada para hacer creíbles estas canciones, que transmitiesen verdad.

En el fondo, hay historias que solo las puede (y las debe) cantar uno mismo, ¿no?

Eso es, en este disco hablo de cosas que me tocaba decir a mí, para las que no valía escudarse en la banda.

¿Cambia algo este proyecto en solitario en lo que respecta a su vinculación/implicación con Vetusta Morla?

He trabajado este disco en un parón de la banda, que hemos hecho para poder dar salida a otro tipo de inquietudes o necesidades personales. A veces es necesario distanciarse de las cosas para redefinir los vínculos.

Un disco/canción que se ponga en bucle estos días.

Seventeen, de Sharon Van Etten.

¿Cuál es la serie que ha devorado más rápido?

Autodefensa, la vi entera de una tacada.

¿Diría, por cierto, que es la mejor que ha visto? ¿O es otra?

Mi favorita sigue siendo Los Soprano. No sé si es la mejor, pero una de las que más he disfrutado, seguro.

¿En qué película se quedaría a vivir y en cuál no aguantaría ni un minuto?

Me quedaría a vivir en Coffee and Cigarettes y no aguantaría ni un minuto en La sustancia.

¿Ha experimentado alguna vez síndrome de Stendhal? ¿Ante qué?

Este fin de semana he vivido algo muy parecido viendo a Nick Cave and The Bad Seeds en directo.

No se muerda la lengua, díganos algo que ya no soporte del mundillo cultural.

Las charlas TED.

Una obra sobrevalorada.

Lo sobrevalorado, muchas veces, es la opinión que tenemos y vertimos sobre todo, como si el mundo necesitase nuestra opinión sobre cada cosa que se publica. Todo ha de ser único y maravilloso o una mierda. Con el tiempo, la inmensa mayoría de las obras navegan en la escala de grises, por mucho que nos duela.

Un placer cultural culpable.

He empezado con los audiolibros.

¿Cuál es la última exposición a la que ha ido?

Intolerancia. España en una Europa convulsa, 1914-1945 en la Residencia de Estudiantes. Asusta ver los paralelismos con la época actual.

¿La inteligencia artificial matará la creación artística?

Lo dudo, la necesidad de enfrentarnos a la creación y experimentar la adrenalina de inventar algo nuevo es difícil de sustituir.

España es un país…

De traca.