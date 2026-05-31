Los discos de mayo: el rugido político de Kneecap y la nostalgia sesentera de The Lemon Twigs

Fenian

Kneecap, Heavenly Recordings

El trío de rap norirlandés formado por Mo Chara, Móglaí Bap y el DJ Próvaí sigue demostrando que para ellos la política y la música son indisociables. No cantan en inglés, sino en irlandés, y son, en gran medida, responsables de que esta lengua minoritaria tenga hoy una nueva vida.

Más conocidos por sus encontronazos con la justicia que por su música, Kneecap ha querido hacer un disco que esté a la altura del altavoz que se han ganado en los últimos años.

Fenian, término que se usaba en el siglo XIX para referirse a los nacionalistas irlandeses que se oponían al dominio británico, es un disco mucho más maduro, rico y completo, tanto en sus letras como en su sonido.

Dejan de lado el gamberrismo repetitivo de Fine art (2024) y 3cag (2018) para dar con un álbum más oscuro, donde el espíritu del grime británico de los años 2000 (Smugglers & Scholars, Big Bad Mo) y el rap‑rave (An Ra) se entrelazan y hacen que el disco sirva tanto para el club como para una manifestación.

En Carnival, una de las mejores canciones del disco, cantan sobre el mediático juicio contra uno de los integrantes del grupo, Mo Chara, acusado de enaltecimiento al terrorismo por sacar una bandera de Hezbolá en un concierto. En la canción escuchamos la sentencia del juez, los gritos de "Free Mo Chara" que sonaban en las calles frente a la corte británica y culmina con la absolución del joven artista.

Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, se ha convertido en uno de los enemigos públicos de la banda y protagoniza varios momentos del disco.

El más directo, Liar’s Tale, en la que le dedican: "Que le den a Keir Starmer, lacayo de Netanyahu y promotor del genocidio", y le exigen: "Investiga a la gente que se alista en ejércitos por todas partes en lugar de a los que se oponen a un puto genocidio". Sorprendentemente, el disco ha alcanzado el número 2 en las listas del Reino Unido, tras alzarse con el primer puesto en Irlanda.

Su férrea defensa frente al genocidio israelí destaca en temas como Palestine, pero atraviesa todo el álbum. Como irlandeses de Belfast, Kneecap no separa la rabia de Gaza de su propia historia: siempre han considerado la opresión histórica de Irlanda por parte del Reino Unido como un antecedente de la dominación que hoy viven en Palestina.

Así, también están presentes los Troubles, el periodo de conflicto armado en Irlanda del Norte, que la banda mira sin mitificación ni nostalgia en Occupied 6. Recuerdan la violencia callejera, las bombas, los controles y la represión, pero también la carga emocional de crecer en una ciudad marcada por una guerra civil.

La misma emocionalidad impregna Irish Goodbye, donde Móglaí Bap junto al rapero Kae Tempest se abre en una canción dedicada a su madre, que se quitó la vida en 2020. Así concluye un notable álbum que sirve para constatar que Kneecap no son unos meros agitadores.

Mi catedral

Triángulo de Amor Bizarro, Sonido Muchacho

La veterana banda gallega buscaba hacer "un disco clásico, tocado íntegramente por nosotros, como si viviéramos en la época dorada del rock”, contaron a El Cultural. Mi catedral es eso y mucho más.

Mientras que en su anterior disco SED (2023), buscaron un concepto que vertebrase todas las canciones, aquí renuncian a cualquier corsé narrativo para apostar por un álbum de temas que se sostienen por sí solos y que encuentran en esa independencia su fuerza.

Aunque las letras de los vocalistas Isa Cea (también bajo) y Rodrigo Caamaño (guitarra), siempre con un toque críptico, no busquen un hilo conductor, están relacionadas y especialmente sembradas — “En Palestina Dios muere todos los días”, "Matar a un CEO, colgar a un rey" son dos buenos ejemplos de ello—.

El espíritu combativo (Matar a un rey), los conflictos globales (BBBMV a.r.m.a.s.) y el ruido tóxico de Internet (Diosas adolescentes) se filtran en sus canciones, siempre en tensión entre lo político y lo visceral.

Por más que su querencia post punk los lleve siempre por el lado oscuro y su enérgica batería de Rafael Mallo, podría decirse que es un disco luminoso, en sintonía con el homónimo que lanzaron en 2020. Canciones como Sacrificio o Este contra Oeste capturan esa misma urgencia animosa que lograron en Vigilantes en el espejo.

El nuevo álbum de Triángulo de Amor Bizarro, el séptimo de su trayectoria, es una demostración de los pilares que siempre han sostenido a la banda: guitarras, noise pop y el seguir haciendo indie con buen gusto.

everyone for ten minutes

Bleachers, Dirty Hit

Jack Antonoff es el mago del pop estadounidense. El ex productor de Taylor Swift, Kendrick Lamar, Lorde, Lana Del Rey y Sabrina Carpenter ha hecho suyo el sonido de esta década como lo hizo Phil Spector en los sesenta.

Ya no tiene nada que demostrar en el estudio —avalado por sus múltiples Grammys consecutivos a Productor del Año— y sigue sacando rédito a su proyecto personal, Bleachers.

En este nuevo disco, el quinto de su discografía, se permite el lujo de desprenderse ligeramente del pop para sonar a banda de rock clásica.

Guitarras, violines y, sobre todo, el saxofón, irradian esa luminosidad esperanzadora y callejera de Bruce Springsteen que ya asomaba en Take The Sadness Out of Saturday Night (2021), cuando demostró su total devoción hacia el Boss.

Las letras de este nuevo trabajo también tienen un calado profundamente springsteeniano. Antonoff habla de su familia, del arraigo y el sentido de pertenencia en mitad del caos actual, firmando un trabajo que abandona la angustia adolescente para dar un salto de madurez.

Sin embargo, canciones como You and Forever, Dirty Wedding Dress y The Van recuperan la genuinidad de sus primeros éxitos, como Rollercoaster, I Wanna Get Better, pero sin ese abigarramiento pop tan característico de los 2010.

Un disco que acabará siendo igual de querido que su debut Strange Desire (2014), y en el que merece la pena, como sugiere su título, detenerse más de diez minutos.

Train on the Island

Aldous Harding

La mujer de las mil voces vuelve con su quinto disco, Train On The Island. La cantante neozelandesa es un camaleón vocal: puede sonar como una niña pequeña, como una anciana, como un hombre, pasa de la voz profunda a una aguda, como si cada canción fuera interpretada por un personaje distinto.

Las primeras impresiones al escuchar el primer tema del álbum, I Ate The Most, evoca al sonido enigmático del Kid-A de Radiohead, pero la atmósfera del disco de Harding no tiene nada de gélida. Es, en todo caso, de una excéntrica calidez.

El de Harding se trata de un folk austero y áspero, que va mutando a lo largo del disco, pero siempre se caracteriza por una instrumentación mínima donde el espacio y el silencio pesan tanto como las notas.

De nuevo bajo la producción de John Parish (colaborador habitual de PJ Harvey), sus letras mezclan ironía y sensibilidad, sátira y simbolismo.

"Rezo por el incel", canta en Worms. "Tenía nueve años cuando abandoné mi cuerpo", "Conocí al verdadero John Cale, él no soltó palabra, pero no me importa; yo peté el escenario mientras él comía arroz", recuerda en One Stop. "Si soy una pistola, entonces estoy cargada", canta en If Lady Does It

En la estela de PJ Harvey, Cate Le Bon, Fiona Apple, Harding es una artista que se ha ganado el respeto de la industria sin haber cedido ni un milímetro de su extrañeza.

Look For Your Mind!

The Lemon Twigs, Captured Tracks

The Lemon Twigs podrían parecer una banda tributo de los Beatles si no fuese porque ya son un fenómeno en sí mismos. O si no fuesen lo suficientemente buenos por derecho propio. Ambas cosas quedan ratificadas en su nuevo disco, Look For Your Mind!, el sexto de su discografía.

Escuchar a los virtuosos hermanos Brian y Michael D’Addario es lo más parecido a un viaje en el tiempo que se pueda experimentar hoy; como presenciar una colaboración entre los Beach Boys, los Beatles y los Byrds en 2026.

La propuesta de los Lemon Twigs es básicamente esa, no se esconden. Ninguno llega a la treintena, pero son de alma vieja. Su padre les enseñó a tocar instrumentos cuando solo tenían cinco años y el segundo nombre de Brian es Paul, por McCartney. Que se llame como el líder de los Beach Boys tampoco es casualidad.

Hay algo de nostalgia morbosa en poder disfrutar de un sonido anacrónico en riguroso presente, pero ese power pop sesentero, que reconforta a los boomers, también sorprende, por contraste, a los Z.

Este nuevo disco sigue la estela de sus anteriores trabajos, A Dream Is All We Know (2024) y Everything Harmony (2023), con canciones con títulos y letras al estilo meloso, sencillo y directo de esa época (You're Still My Girl, I Just Can't Get Over Losing You, My Heart Is In Your Hands Tonight).

Los propios hermanos D'Addario se encargan de la producción, logrando un acabado impecable que pule el sonido y termina de darle ese toque retro que logra engañar al calendario.

Demuestran ser el relevo de una fórmula aparentemente caduca que, en las manos adecuadas, sigue funcionando. Sobre todo en directo: su maestría alternando instrumentos es tal que ellos mismos serían dignos de su propio tributo.