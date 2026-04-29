Patti Smith, galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026

Patti Smith en su concierto en las Noches del Botánico de Madrid, en 2022. Foto: Ricardo Rubio/Europa Press

La cantante, compositora, poeta y artista visual estadounidense Patti Smith (Chicago, 1946), una de las figuras más relevantes de la cultura del último medio siglo, ha sido elegida este miércoles para recibir el próximo Premio Princesa de Asturias de las Artes, uno de los galardones más importantes que se conceden en España.

Figura clave del rock y conocida como la "madrina del punk", Patti Smith es reverenciada por haber unido la energía del rock con una sensibilidad literaria e intelectual.

El premio le ha sido concedido "por su impetuosa creatividad, que conecta el rock, la poesía simbolista y el espíritu de la contracultura con una gran potencia expresiva".

El fallo del jurado, leído por su presidenta, la bailaora María Pagés (galardonada en 2022), destaca "su actitud inconformista y transgresora". Elogia también que haya "plasmado la rebeldía del individuo en la sociedad en canciones palpitantes, algunas de las cuales ya son iconos de la música popular de nuestro tiempo".

En su faceta literaria, el jurado señala su "visión poética de la vida, comprometida con ofrecer un mensaje de esperanza frente a las injusticias".

El nombre de Patti Smith se suma a una lista cada vez más internacional, que en los últimos años ha premiado a otras grandes figuras muy conocidas y admiradas por el gran público, como Bob Dylan (2007), Meryl Streep (2023), Martin Scorsese (2018), Woody Allen (2002), Francis Ford Coppola (2015), John Williams y Ennio Morricone (que lo ganaron ex aequo en 2020). También lo recibieron Michael Haneke, Frank Gehry, Norman Foster, Marina Abramovic y, del ámbito nacional, Joan Manuel Serrat, Paco de Lucía, Pedro Almodóvar o Núria Espert, entre otros.

Patti Smith tiene además una vinculación estrecha y constante con España, tanto por sus conciertos como por su interés personal por la cultura española. Su última visita a nuestro país fue en 2025, con motivo de su concierto en el Teatro Real, dentro de la gira del 50 aniversario de Horses, uno de sus discos más emblemáticos. Además, ha manifestado su pasión por Federico García Lorca y varias ciudades españolas como Madrid y San Sebastián.

Patti Smith creció en Filadelfia y Woodbury (Nueva Jersey) y, tras graduarse en la escuela, empezó a trabajar muy joven en una fábrica de juguetes debido a las dificultades económicas que atravesaba su familia.

La carrera de Patti Smith comenzó en Nueva York a finales de los sesenta, en un ambiente de performance, poesía y contracultura que marcaría toda su obra. Se había mudado allí en 1967 y empezó trabajando como vendedora de libros, articulista y autora de canciones y teatro, animada por el dramaturgo y actor Sam Shepard, con el que escribió Cowboy Mouth (1971).

Su gran salto llegó con Horses (1975), un disco debut que se convirtió en una referencia fundacional del punk y del rock alternativo. A partir de ahí, Patti Smith consolidó un estilo propio: voz rasgada, letras intensas, imaginería poética y una actitud combativa que abrió espacio para una mirada feminista dentro de un género dominado por hombres.

Con Easter (1978) alcanzó también una proyección masiva gracias a "Because the Night", coescrita con Bruce Springsteen, que sigue siendo su canción más conocida.

En los ochenta, Patti Smith vivió prácticamente retirada de la música, hasta que en 1988 publicó Dream of Life. En 1995, un año después de la muerte de su marido y de su hermano, llevó a cabo una gira junto a Bob Dylan y en 1996 volvió a trabajar con su banda habitual grabando Gone Again. A este trabajo lo siguieron los álbumes Peace and Noise (1997), Gung Ho (2000), Land (1975-2002) (2002) y Trampin’ (2004), y en 2005 reeditó Horses, grabado en directo en el Festival Meltdown de Londres. Algunos de sus últimos trabajos son Twelve (2007) y Banga (2012).

Además, Smith ha desarrollado una obra literaria y artística de gran prestigio, y en 2010 recibió el National Book Award por Éramos unos niños, libro en el que narró su relación con Robert Mapplethorpe y la vida bohemia en la Nueva York de aquella época. Esa dimensión de escritora y cronista cultural es parte esencial de su identidad pública.

Después ha publicado otros cuatro libros autobiográficos, todos ellos publicados en España por Lumen: Tejiendo sueños, M Train, El año del mono y el más reciente, Pan de ángeles, donde entre otras cosas relata cómo descubrió a su verdadero padre a los 65 años, su infancia nómada y humilde, las muchas enfermedades que padeció en la infancia, su educación religiosa y cómo se liberó de ella y cómo emprendió su carrera artística con una vocación casi sagrada.

También relata el dolor por la muerte de su marido, Fred 'Sonic' Smith, guitarrista de la banda de rock MC5, en 1994, y la de su gran amigo Mapplethorpe, refiriéndose a ambos como "el amor de mi vida y el artista de mi vida".

En 1972 publicó su primer poemario, Seventh Heaven, al que siguieron Witt (1973), kodak (1977), Babel (1978), Woolgathering (1992), Early Work (1994), The Coral Sea (1996) (El mar de coral, 2012) y Auguries of Innocence (2005) (Augurios de inocencia, 2019), entre otros.

En esta edición del premio competían 55 candidaturas de 30 nacionalidades. La de Patti Smith fue propuesta por la escritora y periodista Inés Martín Rodrigo, miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras.

Además de María Pagés, han formado parte del jurado del premio Daniel Bianco, Josep Maria Flotats i Picas, Jesús García Calero, Pablo Gil Cuevas, Blanca Gutiérrez Ortiz, Sergio Gutiérrez Sánchez, Pilar Lladó Arburúa, Sheila Loewe Boente, Isabel Muñoz Villalonga, Alfonso Palacio Álvarez, Christina Rosenvinge Hepworth, Teresa Sapey, Cibrán Sierra Vázquez, Eduardo Torres-Dulce Lifante, Juan Antonio Vigar Gutiérrez y Estrella de Diego Otero, en calidad de secretaria.

Este ha sido el primero de los ocho Premios Princesa de Asturias que se conceden este año, en que cumplen su 46.ª edición. Todos ellos se entregarán en el mes de octubre en la tradicional ceremonia presidida por los Reyes de España, acompañados por la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía.

Cada Premio Princesa de Asturias está dotado con una escultura de Joan Miró —símbolo representativo del galardón—, un diploma acreditativo, una insignia y la cantidad en metálico de cincuenta mil euros.