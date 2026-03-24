Muere Gino Paoli, leyenda de la canción italiana y autor de ‘Sapore di sale’ y ‘Senza fine’

El cantante italiano Gino Paoli, uno de los más famosos de la música italiana por canciones como 'Sapore di sale' o 'Senza fine', ha fallecido este martes a los 91 años de edad, según ha confirmado la familia. "Esta noche Gino nos ha dejado con serenidad y rodeado del afecto de sus seres queridos", ha informado la familia en un comunicado remitido a los medios.

Gino Paoli, fallecido en su Génova (norte) natal, era uno de los grandes autores de la clásica canción italiana, con temas de fama internacional, capaz como pocos de hablar de desamor y fragilidad.

El cantautor debutó en la música en 1959 y, a lo largo de sus seis décadas de carrera, con altibajos y graves problemas, popularizó muchas de las canciones que pusieron música a la cultura italiana. Cinco veces concursante en el Festival de Sanremo, a él se deben himnos como 'Il cielo in una stanza' (1960), con la voz de otra de las grandes, Mina; 'La gatta' (1960) o 'Sapore di sale' (1963).

En el ámbito político, fue diputado del Partido Comunista italiano entre 1987 y 1992, tras presentarse como independiente en sus listas.

Paoli ha fallecido solo cuatro meses después de la muerte de la que fuera su pareja, Ornella Vanoni, una de las grandes damas de la música italiana.

Figura capital de la llamada scuola genovese, junto a Luigi Tenco, Bruno Lauzi y Fabrizio De André, Paoli fue una de las voces que modernizaron la canción italiana al integrar la poesía cotidiana y la introspección existencial en un género todavía dominado por la balada romántica y el espectáculo televisivo. Su sensibilidad melancólica y su forma de narrar el amor marcaron a varias generaciones posteriores de cantautores.

Artista reservado, Paoli sobrevivió a episodios personales difíciles, incluido un intento de suicidio en los años sesenta, del que solía hablar con una mezcla de ironía y honestidad. A lo largo del tiempo colaboró con artistas de todas las edades, desde Lucio Dalla a Claudio Baglioni o Fiorella Mannoia, manteniendo siempre su curiosidad artística.

Su inconfundible voz grave, serena, supo conciliar la dulzura y la melancolía que se convirtieron en su sello. Fue además un amante del jazz y un defensor de la música como lenguaje libre, sin concesiones a las modas ni a las etiquetas.