La 'Pasión según San Juan', sin añadidos: llega por primera vez a España la versión original de Bach

Un singular e importante acontecimiento musical tendrá lugar en España de la mano de la agencia Maelicum en los próximos días de marzo: la presentación en gira de una de las Pasiones de Bach, la de San Juan, una auténtica obra maestra, no inferior a la más extensa e interpretada de San Mateo.

Vendrá con las armas bien puestas y distribuidas del conjunto barroco portugués Divino Sospiro junto al Nova Era Vocal Ensemble dirigido por su fundador Joao de Barros, que actuarán bajo la batuta de Massimo Mazzeo.

Una oportunidad de oro de admirar y de embeberse en tan magistral partitura. Importante es el hecho de que se va a ofrecer lo que se cree es la versión original de la obra concebida por el autor para la Iglesia de San Nicolás de Leipzig en 1724.

Aunque hay que consignar que, según la mayoría de los musicólogos, no se puede hablar de versión definitiva y, de hecho, son frecuentes las diferencias que se establecen entre unas interpretaciones y otras. Tampoco existe edición impresa del texto, proveniente en su gran mayoría del Evangelio de San Juan, pero con inclusión de dos pasajes que pertenecen al de San Mateo.

Darán dos conciertos en España, aparte del que ya ofrecieron el pasado día 2 en Sevilla: este miércoles 5 en el Auditorio Baluarte de Pamplona, y el viernes 7 en el Auditorio Nacional de Madrid. No es irrelevante desde luego que al frente de los solistas del país vecino —Rodrigo Carreto, tenor; Eunice Abranches de Aguiar, soprano; Hugo Oliveira, bajo; Gustavo Luz, tenor; y Lucas Mandilo, bajo— se sitúe como mezzosoprano el contratenor alemán Andreas Scholl, que, a sus 58 años, concederá sin duda a sus arias toda la emoción que atesoran. Será una gran experiencia seguirle en la maravillosa Es ist vollbracht!

De los cuarenta números que integran la partitura habitual, el primero y el último son independientes del recitativo. El fragmento de apertura es un verdadero prólogo "en la tierra". No son ángeles o arcángeles los que cantan, sino fieles, pecadores que en la Pasión esperan poder decir que el Hijo de Dios sea glorificado a cada instante de la narración. El número de cierre es un simple coral desprovisto de toda monumentalidad en el que se invoca la misericordia del Señor. Dos episodios magníficos.

Como en tantas obras del compositor se percibe en esta Pasión, y los más agudos musicólogos y estudiosos lo han detectado, una disposición muy trabajada, una racional distribución de elementos; un plan, podríamos decir, arquitectónico rigurosamente preestablecido; un juego de simetrías que sería largo explicar aquí y que han desarrollado, entre otros, Friedrich Smend y Alberto Basso.

El centro de gravedad, el epicentro, el polo de atracción, por decirlo así, vendría constituido por el lied Durch dein Gefängnis, cuyo texto proviene de una Pasión de Postel, desarrollado por Bach en el estilo de un coral. Es este fragmento, de factura ingenua, hacia el que converge todo el aparato constructivo de la obra. Los tres últimos compases de este coral armonizado contienen un cromatismo que expresan el dolor, según el musicólogo belga Georges Lemaître.