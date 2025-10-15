El vídeo de la primera canción de la 'La Oreja de Van Gogh' tras el regreso de Amaia: "El tiempo nos estaba esperando"

El vídeo de la primera canción de la 'La Oreja de Van Gogh' X

La vuelta de Amaia Montero a la Oreja de Van Gogh ya es una realidad. Tras 18 años separados, el grupo ha compartido un vídeo en el que se les escucha volver a tocar juntos en un local de ensayo.

Con Álvaro Fuentes al bajo, Xabi San Martín al teclado y Haritz Garde a la batería, Amaia interpreta por primera vez un tema inédito, todavía sin título definido ni fecha de lanzamiento, que da paso a una nueva etapa de la banda.

"Volver al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos", escribían en el comunicado que acompañaba a la grabación. "Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?"

Comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino. — La Oreja de Van Gogh (@laorejadevgogh) October 15, 2025

El título que acompaña a las imágenes es "Inspiración", aunque se desconoce aún si este nombre hace referencia al nombre de un nuevo sencillo u otra cosa distinta. Además, aparece reflejada la fecha en la que tuvo lugar esta prueba, el 10 de octubre de este mismo año, lo que demuestra la demora con la que se ha desvelado este reencuentro.

En el vídeo hay una ausencia muy notoria, la de Pablo Benegas, guitarrista y compositor de la banda, que ha anunciado que no seguirá en el grupo en esta nueva etapa "para pasar más tiempo con su familia y explorar otras aventuras profesionales".

El anuncio del regreso del grupo se ha hecho un año después de que ellos mismos informaran de la marcha de la antigua vocalista, Leire Martínez, que se había unido a la Oreja de Van Gogh en 2008, un año después de que Amaia abandonara la formación.

División entre los fans

La publicación de este ensayo poco improvisado no ha estado exenta de polémica, en las respuestas se han formado dos bandos muy divididos. Uno de ellos lamenta la falta de Leire y acusa a los músicos de "haberla echado de mala manera".

"El tiempo nos estaba esperando, si los 16/17 años no hubiesen existido", compartía un usuario en X. "Sin Leire no hay Oreja", escribía otro.

También son muchos los que se alegran del regreso de la vocalista original del grupo: "Amaia es la Oreja y la Oreja es Amaia. Leire formó parte de una etapa fundamental, pero hay cosas que no se pueden frenar".

Pese a las opiniones dispares entre sus fans, el grupo se encuentra muy feliz de poder "comenzar otra nueva etapa".