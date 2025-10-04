'Wicked' y otros 10 musicales del otoño que no te puedes perder: del París de Victor Hugo al Kit Kat Klub

Nuevo Teatro Alcalá, Madrid. Hasta el 21 de diciembre

Muchos años antes de que la pequeña Dorothy se viera arrastrada por un tornado hasta Oz, volvemos a este legendario mundo de fantasía para conocer la historia de amistad entre Elphaba, una joven de piel verde que más tarde será conocida como la Malvada Bruja del Oeste, y la hermosa Glinda, futura Bruja Buena del Norte.

Basada en la novela de Gregory Maguire de 1995, la producción ha cosechado más de 100 premios desde su estreno en Broadway en 2003.

Ahora, llega por primera vez a España manteniéndose fiel a la música (Stephen Schwartz) y libreto (Winnie Holzman) originales, un mes antes del estreno de la segunda parte de su adaptación al cine.

De izquierda a derecha, Manuel Rodríguez como el señor Barrow, Dani Escrig como Oliver y Marta Malone como la señora Rose en 'Oliver Twist'

Oliver Twist

Teatro La Latina, Madrid. Desde el 12 de noviembre

El Teatro La Latina nos sumerge en la niebla del Londres de la Primera Revolución Industrial para contarnos (y cantarnos) la historia del joven Oliver Twist, el famoso y atribulado huérfano que creó en 1838 el célebre Charles Dickens y que llega por primera vez a España en su versión musical.

Escrita por Pedro Víllora y dirigida por Juan Luis Iborra, viviremos junto al pequeño Oliver las mil y una desgracias que sufre en las calles más peligrosas de la ciudad del Támesis sin que, por ello, ni el muchacho ni nosotros perdamos la inocencia y la esperanza.

Cartel promocional de 'Buscando a Audrey'

Buscando a Audrey

Teatro Audrey, Madrid. Del 27 de noviembre al 11 de enero

La leyenda de Audrey Hepburn, uno de los rostros más distinguidos de la época dorada del cine, cobra vida en este musical de nuevo cuño firmado por José Ignacio Salmerón (libreto) y Fernando Velázquez (música y letras).

En este espectáculo dirigido por Juan Luis Iborra recorreremos la trayectoria y el legado de la ganadora del Oscar a Mejor actriz por Vacaciones en Roma.

Un estreno absoluto que tendrá lugar en Madrid y en el que disfrutaremos de grandes sorpresas como la inclusión de un tema inédito de Henry Mancini, compositor de Moon River.

Una escena de 'Cabaret'

Cabaret

Teatro Albéniz, Madrid. Hasta el 27 de noviembre

El seductor y provocador Kit Kat Klub vuelve a abrir sus puertas en este musical basado en la novela de Christopher Isherwood, cuyo salto al cine protagonizado por Liza Minnelli quedó grabado en la retina de toda una generación.

La música de John Kander y las letras de Fred Ebb inundan el Teatro Albéniz en una sala inmersiva que nos traslada al corazón del ya emblemático club berlinés de los años 30, por el que desfilan personajes de lo más excéntrico al son de aclamados temas como Willkommen, Maybe this Time o Cabaret.

Una imagen de 'Godspell'

Godspell, el musical

Teatro Soho CaixaBank, Málaga. Del 30 de octubre al 11 de enero

Después de un estreno deslumbrante en 2022, la versión producida por Emilio Aragón de este clásico de Broadway vuelve esta temporada al Teatro Soho CaixaBank.

Antonio Banderas tomará de nuevo las riendas de este montaje que cuenta con música y nuevas letras de Stephen Schwartz.

En ella, nos topamos con una interesante fusión entre presente y tradición al entrelazar las enseñanzas del Evangelio según San Mateo con las vivencias de un grupo de jóvenes integrantes de una compañía de teatro en la gran ciudad.

Cada uno de ellos se cruzará con el mesías, extrayendo de este encuentro un mensaje de tolerancia, paz y esperanza.

Un escena de 'Houdini'

Houdini

Teatro Calderón, Madrid. Desde el 9 de octubre

Considerado el mejor ilusionista de todos los tiempos, Harry Houdini despliega toda su magia en esta obra que recorre su vida y ofrece veinte de sus mejores trucos, algunos tan célebres como el de la aparición de un elefante en escena, así como otros jamás vistos en un teatro.

El musical, estrenado este mismo año en Italia con un éxito arrollador, refleja la personalidad de Houdini, su perseverancia y dedicación ejemplares. Además, una visita interactiva por el teatro, previa al espectáculo, recorre la historia del ilusionismo.

Cartel promocional de 'Cenicienta'

Cenicienta

Teatro Coliseum, Madrid. Hasta el 1 de febrero

Popular cuento tradicional de autoría incierta (la primera versión escrita conocida es la de Giambattista Basile, de 1634, aunque también lo versionaron Charles Perrault y los hermanos Grimm), la historia de la huérfana maltratada por su madrastra y sus espantosas hijas aterriza al fin en Madrid de la mano de los productores de El Rey León, Aladin, Anastasia y La bella y la bestia.

Los responsables de esta versión, los legendarios Rodgers y Hammerstein, brindan un espectáculo para todos los públicos que apuesta por retratar a su protagonista como una mujer empoderada y decidida.

Una escena de 'Los miserables'. Foto: Danny Kaan

Los miserables

Teatro Apolo, Madrid. Del 29 de noviembre al 8 de marzo

Ni el mismísimo Jean Valjean podría haber soñado que sus desventuras, genialmente narradas por Victor Hugo, llegarían a nuestros días convertidas en himnos de esperanza, amor, consuelo y revolución.

La producción de Cameron Macintosh, un verdadero fenómeno mundial disfrutado hasta el momento por más de 130 millones de espectadores en todo el mundo, celebra el cuarenta aniversario de su estreno en Londres con su regreso a Madrid, en una obra que combina historia, emoción, prejuicios y esperanza en un nuevo amanecer.

Escena de 'Ibiza Paradise'

Ibiza Paradise

Cines Callao, Madrid. Hasta el 30 de noviembre

Lo nuevo de Nacho Cano, que ya atrajo a un amplio público con el exitoso musical Malinche, es esta superproducción que nos transporta a Ibiza en los años 70, cuando el movimiento contracultural transformó para siempre el panorama del lugar y sus habitantes.

Un espectáculo inmersivo de música y danza en el que los espectadores vivirán desde dentro la historia de un grupo de jóvenes estadounidenses que llegan a la isla balear y quedan prendados de su energía y del ambiente de libertad, en todos los sentidos, y psicodelia que encuentran allí.

Ivan Labanda como Michael Dorsey / Dorothy Michaels en 'Tootsie'

Tootsie

Teatre Apolo, Barcelona. Desde el 10 de octubre

Michael Dorsey, un problemático actor de gran talento pero mal carácter y sin trabajo, decide hacerse pasar por una mujer para conseguir un papel protagonista. En su nueva piel, logra la admiración del resto de la compañía, mientras él se enamora en secreto de su compañera de reparto, Julie Nichols.

Basado en la película homónima que protagonizaron Dustin Hoffman y Jessica Lange en 1982, llega a España el estreno absoluto de este musical que cuenta con canciones de David Yazbek y libreto de Robert Horn.

Estrenado en Nueva York en 2018, obtuvo once nominaciones en los Premios Tony.

Una escena de 'La leyenda de Drácula'

La leyenda de Drácula

Off Artes Escénicas de Valencia. Hasta el 28 de diciembre

El señor de las tinieblas, el terrible conde Drácula, vuelve a la vida, mejor dicho, a la no-muerte, en Valencia, desde su sombrío castillo de Transilvania.

Todo comienza cuando los incautos Jonathan Hincker y su esposa, Mina, van a visitarlo a su hogar para ayudarlo en unos negocios y se precipitan en una pesadilla que cambiará sus vidas.

Sin embargo, en esta nueva versión, los Hincker descubrirán que el fatídico conde no es simplemente un enemigo que debe ser destruido, sino que también es víctima de su propia maldición. Todo se desvía, entonces, hacia una historia de redención.