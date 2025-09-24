¿Cómo nacen las canciones de Love of Lesbian? La banda lo cuenta en Ámbito Cultural

Vuelve uno los ciclos más esperados de Ámbito Cultural. 'Así nacen las canciones' inaugura su espacio con Love of Lesbian.

Desde sus primeros pasos en 1997, Love of Lesbian ha tejido un universo lírico y sonoro que ha evolucionado desde el inglés hasta convertirse en una de las voces más personales del pop español.

Con discos como 1999, El poeta Halley o Viaje épico hacia la nada han explorado la melancolía, el humor, el amor y la introspección con una sensibilidad única.

De la mano del crítico musical Fernando Neira, los asistentes podrán conocer algo más del proceso creativo y de la prolífica carrera musical del grupo.

Además, presentarán temas de su último trabajo, Ejército de Salvación, que ha marcado el arranque de la segunda parte de su gira La Hermandad Tour.

El encuentro será en Madrid, el martes 30 de septiembre a las 19:30 h., en la sede de Ámbito Cultural del Corte Inglés de Callao. La asistencia será presencial hasta completar el aforo. También habrá retransmisión en streaming, en las redes sociales de Ámbito Cultural y en su canal de Youtube.

Sobre Love of Lesbian

A raíz de una banda sin cantante y un cantante sin banda, Love of Lesbian empiezan a tocar en otoño de 1997 formado por Santi Balmes (voz, guitarra y teclados), Jordi Roig (guitarra), Joan Ramon Planell (bajo y sintetizador) y Oriol Bonet (batería y programación).

Más tarde se incorporaría a la banda Julián Saldarriaga (guitarra, secuenciadores y coros). Actualmente, esta formación la completa en los directos Dani Ferrer (teclados).

Siguiendo una línea absolutamente delirante e irresponsable, su primera maqueta en conjunto se hizo antes de realizar ni siquiera un ensayo previo.

El resultado fue un conglomerado de ideas procedentes tanto del antiguo trío como de Santi Balmes en solitario. El único nexo en común de los mencionados temas era la voz.

El proyecto previo de Santi Balmes se llamaba Love of Lesbian. El polémico nombre de la banda viene dado por una anécdota del cantante, el cual, sin querer, grabó una película pornográfica de lesbianismo donde anteriormente estaba filmado su propio bautizo, motivo por el cual sus relaciones familiares sufrieron una temporal crisis de identidad.