Mariah Carey, de reina de la Navidad a conquistadora del Amazonas: así ha sido su concierto en la selva

Ver a Mariah Carey (Nueva York, 1969) actuar entre la frondosa vegetación amazónica resulta curioso, acostumbrados a la nieve y al espumillón del que siempre presume la archiconocida como reina de la Navidad por su hit All I Want for Christmas Is You.

Eso sí, fiel a su estilo, la cantante no ha renunciado al rojo tampoco en su actuación en pleno corazón de la selva, donde ha actuado el pasado miércoles 17 en un concierto benéfico en la ciudad brasileña de Belém, con el propósito de denunciar la necesidad de preservar este ecosistema, tan singular como amenazado.

Subida a un escenario flotante en el río Guamá, inspirado en una Victoria Amazonica (la planta simbólica de la región), Carey ha sido una de las grandes protagonistas del Amazônia Live – Today and Always, "un espectáculo para la Amazonía y para quienes la protegen", aseguró la artista.

Mariah Carey actúa en un escenario flotante con forma de nenúfar gigante Victoria amazonica en el río Guama, en Belém, estado de Pará, Brasil, el 17 de septiembre de 2025. REUTERS/Wagner Santana

Durante apenas media hora, la cantante, ataviada con un brillante vestido rojo, interpretó sus éxitos en este llamativo escenario, mientras los fans veían el concierto alejados de la plataforma.

"Esta noche estamos aquí para concienciar sobre la preservación de la selva tropical. Así que hagámoslo con un toque tropical", dijo antes de cantar la primera canción de la noche, Sugar Sweet.

La cantante, que lanzará su nuevo álbum Here For It All el próximo 26 de septiembre, también interpretó algunas de sus míticas canciones como Touch My Body, éxito pop de 2008 que la consagró como la solista con más números uno en la historia del Billboard, su conocida balada Hero, We Belong Together o I’ll Be There, clásico de los Jackson 5 que Carey popularizó en su versión durante el MTV Unplugged de 1992 junto a Trey Lorenz.

Esta fue la sexta visita de Carey a Brasil tras sus actuaciones en São Paulo y Río de Janeiro el año pasado.

El festival, promovido por Rock World, organizador de los festivales Rock in Rio y The Town, se enmarca en las celebraciones por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que tendrá lugar en Belém el próximo 1 de noviembre.

Mariah Carey actúa en un escenario flotante con forma de nenúfar gigante Victoria amazonica en el río Guama, en Belém, estado de Pará, Brasil, el 17 de septiembre de 2025. REUTERS/Wagner Santana

El objetivo, señalan desde la organización, es destacar la necesidad de preservar los bosques protegiendo a sus pueblos indígenas, fomentando la bioeconomía, restaurando las tierras degradadas y reforestando, contribuyendo así al desafío global de reducir las emisiones de carbono.

Sin embargo, el festival no solo contará con artistas internacionales, sino que busca mostrar la riqueza cultural local.

Además de la actuación de Carey, el festival se inauguró con la actuación de cuatro artistas que representan distintas generaciones de la música paraense.

Dona Onete, reconocida como la diva del carimbó y figura clave en la preservación de los ritmos tradicionales amazónicos; Joelma, exvocalista de la banda Calypso y referente nacional del tecnobrega; Gaby Amarantos, pionera en llevar la música y la cultura pop amazónica a escenarios internacionales; y Zaynara, joven promesa que simboliza el relevo y la diversidad del talento musical en Pará.

Por otro lado, el próximo sábado 20 de septiembre, el estadio Mangueirão recibirá a Ivete Sangalo en un concierto gratuito para 46.000 personas.

En la misma jornada, la programación incluye a Viviane Batidão, referente de la tecnomelodía y a Lambateria Baile Show, con Lia Sophia, quienes acercan al público géneros como la guitarrada y el carimbó, típicos de la cultura amazónica.

Todo lo que ocurre entre bastidores está siendo documentado y dará lugar a una película sobre el proyecto, que preservará los momentos más emblemáticos de estos espectáculos.

No es la única iniciativa musical que busca recaudar fondos para conservar la selva amazónica.

El Global Citizen Festival: Amazonia, en el que participarán Anitta y Chris Martin de Coldplay, se celebrará el 1 de noviembre también en Belém, en el Estadio Olímpico do Pará, con el objetivo de "amplificar las voces de los pueblos indígenas y las comunidades locales" y recaudar hasta mil millones de dólares para preservar, restaurar y reforestar la selva amazónica.