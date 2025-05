Sophie Auster: "El miedo que tenemos ahora los estadounidenses es que no vuelva a haber elecciones"

Para Sophie Auster (Nueva York, 1987) el 2024 no pudo ser un año más feliz y más triste a la vez. El dia 1 de enero nacía su primer retoño, Miles Auster Hustvedt Ostrander. Miles como nombre de pila, con sus eminentes reminiscencia musicales: Ostrander, como su padre, el fotógrafo Spencer Ostrander, quien contrajera matrimonio con la cantante en mayo de 2020 durante el primer alivio que ofreció la pandemia; y entre medias, Auster Hustvedt como ilustres apellidos.

El primero en honor a su abuelo materno Paul Auster y el segundo, a su abuela Siri Hustvedt; ambos, excelentes y célebres escritores que formaron un matrimonio indivisible hasta que el autor de La trilogía de Nueva York falleciera el pasado 30 de abril a causa de un cáncer que le había perseguido durante dos años.

Después de atravesar un periodo tan intenso emocionalmente y tras participar el pasado octubre en el homenaje en memoria de su padre en el CBA de Madrid, la cantante Sophie Auster regresa a España para presentar su reciente nuevo álbum, Milk For Ulcers, en una gira que arrancó con los conciertos de Pamplona el pasado viernes 16 de mayo y Castellón el sábado 17, y continúa este domingo en Zaragoza. Además, tiene fechas anunciadas en Madrid (19 de mayo), Mallorca (31 de mayo) y Barcelona (2 de junio), además de otras ciudades europeas. Mientras el característico y habitual clima cambiante de esta época del año reina de fondo, Sophie atiende en Madrid con amabilidad y entusiasmo a El Cultural.

Pregunta. Lleva viniendo a España regularmente desde hace tiempo, ¿podría decirse que tiene una relación especial con nuestro país?

Respuesta. Desde luego, estuve un tiempo viviendo en Barcelona y me encanta la cultura española. En general, soy una persona de contacto, me gusta abrazar, besar… y en España siempre me siento muy cómoda porque la gente es muy cercana. Cuando voy con mi hijo Miles por la calle, las señoras le tocan, le besan y todo esto me parece fantástico. En Estados Unidos sería directamente impensable [Risas].

P. ¿Cómo encara esta nueva gira europea tocando con toda la banda al completo?

R. Cuando estuve actuando por aquí, el pasado otoño, hice unos shows acústicos de carácter más íntimo y ahora estoy encantada de poder contar con toda la banda. Con ellos todo suena tal y como lo grabamos en el disco y hemos estado dos semanas ensayando a tope, estoy muy excitada por ello. Creo que va a ser muy divertido tocar el nuevo álbum entero.

P. ¿Qué tiene de novedoso su nuevo álbum con respecto a sus anteriores trabajos?

R. Creo que Milk For Ulcers proviene de un lugar mucho más personal e íntimo, y que, lógicamente, trata sobre muchas cosas que me han pasado recientemente. De alguna manera tiene mas storytelling, recreando diferentes escenarios.

P. Cuando empezó a cantar y componer, ¿cuáles eran sus primeras referencias musicales? Da la impresión de que hay un toque muy clásico en su voz…

R. Sí, yo también lo creo, pero no estoy muy segura de dónde proviene. Cuando comencé a cantar, me gustaban muchas cosas y siempre estaba buscando el sonido que quería conseguir mientras lidiaba con mi voz y con las letras que quería transmitir. De todas formas, siempre he sentido que nací en la década equivocada, me hubiese gustado más formar parte musicalmente de los años 30 o incluso de los años 90.

Sophie Auster en la Leonardo Boutique Hotel Madrid. Foto: Martín Page

P. Y que es lo que más está escuchando ahora?

R. Tengo cierta tendencia a clásicos norteamericanos, ahora mismo estoy escuchando mucho a Buddy Miles o Don McLean. Pero también me gustan muchas cosas contemporáneas como Radiohead, Bon Iver, Tropical Fuck Storm o la cantante Nicole Atkins, que me encanta.

P. Recientemente se cumplió un año de la muerte de tu padre, cómo está llevando el duelo y su usencia?

R. Pues curiosamente hace unos días pensaba: "Ok, he estado haciendo mi trabajo, me he convertido en una persona más fuerte, he sacado el disco, soy una madre feliz… creo que ya es suficiente, así que, por favor, ¿puede volver mi padre ya de su extrañas vacaciones?" [risas]. Mi cerebro siente como si mereciese una compensación por todo lo que he pasado en el último año porque está siendo bastante duro. Especialmente con las habituales fechas señaladas como navidades, cumpleaños, aniversarios, etc., que subrayan aún más su ausencia.

P. Tengo curiosidad por saber si tiene alguna novela favorita de entre todas las que escribió su padre…

R. Siempre es una pregunta difícil de responder, pero creo que El país de las últimas cosas fue el que más me impactó en su momento. De hecho, es un libro que debería volver a releer cuanto antes, considerando la situación actual que estamos viviendo en Estados Unidos.

P. Eso mismo le iba a preguntar. ¿Cómo está llevando el fenómeno Trump? ¿Ha notado alguna diferencia en el ambiente social que se respira en una ciudad como Nueva York?

R. Bueno, Nueva York al fin y al cabo es una especie de burbuja liberal, pero la gente se ha vuelto más atrevida a la hora de comentar y enfrentar la nueva situación. En esa teoría del caos que maneja la administración Trump, arrojando día tras día estúpidos titulares en los medios, en realidad solo están gobernando para las élites millonarias. Mientras tanto, el ciudadano medio, aunque trabaje duro y tenga un buen salario anual, no recibirá ningún tipo de beneficio. Nuestro miedo ahora mismo es que Trump se agarre al poder y no vuelva a haber más elecciones en el futuro, tal y como ha hecho Putin.

P. Volviendo a temas más agradables, ¿cómo fue criarse en un ambiente tan artístico y cómo fue el apoyo que tuvo, por parte de sus padres, para hacer lo que está haciendo ?

R. Ha sido increíble recibir el apoyo de mis padres en todo momento. Evidentemente, he sido muy afortunada y con el tiempo me fui dando cuenta de la situación tan poco habitual que era. Cuando eres pequeña, no acabas de ser muy consciente de que por tu casa estén pasando artistas como Lou Reed, David Byrne o Pete Townshend. Ellos eran encantadores conmigo. Cuando fui creciendo y escuchando sus discos, naturalmente me quedé muy impresionada. También tengo que decir que de niña era un poco inadaptada y solitaria pero he mejorado bastante [risas].

Cartel promocional de la gira española de Sophie Auster

P. El Cultural estuvo en el bonito homenaje que se le rindió a su padre el pasado mes de octubre en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. ¿Cómo se sintió ese día? ¿Es consciente del amor y la admiración que se le tiene a Paul Auster en nuestro país?

R. Si, por supuesto, fue algo realmente especial y emotivo y este tipo de homenajes ayudan también a comprender mucho mejor a la persona que hay detrás del artista. Estuve contenta porque pude cantar Blue Team, la última canción que mostré a mi padre, sin derrumbarme en un momento tan emocional. Y fue muy importante también que mi bebé Miles estuviese ahí haciendo ruidos y sonidos todo el rato [risas].

P. Tengo curiosidad también por saber qué opina de las particulares películas que dirigió su padre (Smoke, Blue In The Face, Lulu On The Bridge, La Vida interior de Martin Frost) y si en algún momento puede estar interesada en dirigir algo.

R. ¡Claro! Me gustan mucho las películas que dirigió y no lo digo porque sean de mi padre [risas]. Siempre me ha encantado el cine y la verdad es que no descarto hacer algo en el futuro. Aunque quizá me atrae más escribir algo para teatro y también poder ponerle música… ¿Por qué no?