Stevie Nicks, el "disco fantasma" de la bruja del rock: vuelve la voz eterna de Fleetwood Mac

A sus 76 años, Stevie Nicks, la bruja del rock, la voz quebrada que ha hechizado a generaciones, vuelve a crear. Y lo hace en circunstancias tan intensas como la propia vida que ha llevado: confinada durante 92 días en un hotel, lejos de casa, como consecuencia de los incendios que arrasaron parte de Los Ángeles a comienzos de este año.

En su reciente discurso durante su incorporación al Salón de la Fama del Rock & Roll, la artista anunció que está grabando un nuevo álbum en solitario, el primero desde In Your Dreams (2011).

"Lo llamo el disco fantasma. Simplemente sucedió en las últimas semanas", explicó. Una forma de canalizar el aislamiento, el trauma ambiental y la necesidad de volver al trabajo.

Stevie Nicks nunca ha sido una artista predecible. Su arte ha nacido del dolor, de la introspección, de la magia, de la soledad… y también del caos. Esta nueva etapa no es una excepción. A punto de embarcarse en una gira junto a su amigo Billy Joel por Estados Unidos, y tras lanzar hace siete meses el emotivo sencillo The Lighthouse, Nicks parece haber recuperado el impulso creativo que la convirtió en un icono desde los años 70.

Aunque su nombre resuena por sí solo, Stevie Nicks siempre estará ligada al fenómeno que fue Fleetwood Mac, una de las bandas más exitosas y dramáticas de la historia del rock. Cuando ella y su entonces pareja, Lindsey Buckingham, se unieron al grupo en 1975, la banda británica encontró un nuevo sonido: una mezcla de folk californiano, rock melódico y tensiones emocionales apenas disimuladas. Fue precisamente la fragilidad convertida en arte lo que cautivó al público.

La hechicera de Fleetwood Mac

Canciones como Rhiannon, Landslide o Dreams -esta última, el único número uno de Fleetwood Mac en Estados Unidos y escrita íntegramente por Nicks- convirtieron su voz y su pluma en el alma sensible y mística del grupo. Rumours (1977), uno de los discos más vendidos de todos los tiempos, fue el resultado de relaciones rotas, excesos y talento puro.

Y aunque los conflictos personales llevaron a múltiples salidas y regresos, Stevie siempre mantuvo su conexión con el grupo, participando en giras y discos hasta fechas recientes.

Pero Nicks no se conformó con el éxito colectivo. A principios de los 80, en pleno apogeo de Fleetwood Mac, lanzó su primer disco en solitario: Bella Donna (1981). El álbum fue un bombazo comercial y artístico. Con colaboraciones de Tom Petty y Don Henley, marcó el inicio de un camino que le permitió explorar sonidos más personales, a menudo más suaves y atmosféricos, con letras cargadas de simbolismo y emociones a flor de piel.

Temas como Edge of Seventeen o Stop Draggin’ My Heart Around la consolidaron como una artista única en el firmamento del rock femenino.

A lo largo de los años, lanzó trabajos que, aunque menos mediáticos, siempre mantuvieron una coherencia estética y emocional: The Wild Heart (1983), Rock a Little (1985), The Other Side of the Mirror (1989) o Street Angel (1994) fueron testigos de sus batallas internas, sus adicciones, sus pérdidas y sus visiones. Su música, como ella, no envejecía: se transformaba.

En 2001, con Trouble in Shangri-La, regresó a lo grande tras varios años de silencio discográfico. Pero fue con In Your Dreams (2011) cuando muchos críticos coincidieron en que había entregado su trabajo más inspirado en décadas. Producido junto a Dave Stewart (de Eurythmics), el disco es un viaje sonoro por lo gótico, lo épico y lo íntimo, con letras que exploran la guerra, la escritura, el amor y la espiritualidad.

Después llegaría 24 Karat Gold: Songs from the Vault (2014), una recopilación de demos y canciones inéditas escritas en los 70 y 80, revisadas con nuevos arreglos. Lejos de ser un simple ejercicio de nostalgia, el álbum demostró que incluso sus temas más antiguos conservaban una frescura inquebrantable. Nicks no escribe canciones para una época; las escribe para el alma.

El regreso inesperado

Ahora, en 2024, después de más de una década sin un álbum completamente nuevo, la artista se encuentra nuevamente grabando. "Siento que estoy de gira, pero no hay conciertos", comentó sobre su experiencia en el hotel durante los incendios.

Ese tiempo de silencio y reflexión ha dado lugar a lo que ella misma llama "el disco fantasma", un proyecto nacido del desarraigo, del fuego, de la pausa forzada. Y si algo ha demostrado Nicks a lo largo de su carrera es que sabe convertir las crisis en canciones.

Stevie Nicks durante un concierto de la gira de su anterior álbum 'In your dreams' en 2011. Foto: Eva Rinaldi

Aunque no ha revelado detalles concretos sobre el título del álbum, los colaboradores o su estilo, su reciente sencillo The Lighthouse puede ofrecer algunas pistas. Se trata de una balada atmosférica y conmovedora, con ecos del folk melancólico de sus inicios y la madurez vocal de una artista que ha atravesado todas las tormentas posibles.

A lo largo de los años, Stevie Nicks ha sido reivindicada por nuevas generaciones. Desde Florence Welch hasta Lana Del Rey, pasando por HAIM, Lorde o Harry Styles, muchos artistas han confesado su devoción por la cantante de Arizona. Su estilo bohemio, su lirismo confesional y su figura como mujer fuerte en un mundo masculino han hecho de ella una referencia intergeneracional.

Su ingreso en solitario al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2019 (ya había entrado con Fleetwood Mac en 1998) la convirtió en la primera mujer en ser incluida dos veces. Un reconocimiento a una carrera única, que ha sabido mantener su autenticidad en todas sus etapas.

A los 76 años, la voz de Rhiannon sigue escribiendo canciones como si el tiempo no hubiera pasado, guiada por la intuición, la poesía y, ahora más que nunca, la necesidad de volver al trabajo, incluso cuando todo alrededor arde.

El "disco fantasma" está de camino. Y si algo sabemos de Stevie Nicks es que hasta los fantasmas, en sus manos, tienen una historia que contar.