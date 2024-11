Robe cancela los conciertos de este fin de semana en Madrid por enfermedad

Madrid tendrá que esperar para ver un concierto de Robe. El compositor e intérprete ha cancelado los conciertos de viernes y sábado del Wizink Center por un tromboembolismo pulmonar. La enfermedad "le obliga a guardar reposo absoluto, poniendo en grave riesgo su salud en caso contrario", según se ha anunciado en sus redes sociales.

El ex líder de Extremoduro estaba al filo de clausurar en la capital la gira Ni santos ni inocentes, correspondiente a su nuevo disco, Se nos lleva el aire. "Estamos abatidos por no poder terminar esta maravillosa gira como lo habíamos planeado, pero no vamos a poner en riesgo la salud de Robe por nada del mundo", rezaba el comunicado, que asegura que "las entradas serán devueltas de forma automática la próxima semana".

La noticia, que ha trascendido apenas cuatro horas antes de la primera actuación en Madrid, ha caído como un jarro de agua fría. El gigante del rock en español se encontraba en uno de sus mejores momentos de forma, tanto a nivel físico como de composición. De éxito en éxito, la gira se ha prolongado durante cuarenta conciertos en más de treinta municipios españoles desde el mes de mayo de este mismo año.

Desde el último disco de estudio con Extremoduro, Robe no se ha detenido. Su proyecto en solitario integra los álbumes Lo que aletea en nuestras cabezas (2015) Destrozares, canciones para el final de los tiempos (2016), Mayéutica (2021) y el citado Se nos lleva el arte. También en 2018 salió la grabación en directo de Bienvenidos al temporal, dirigido por Diego Latorre.

En la rueda de presentación de la gira actual, aseguró sin tapujos que su nueva formación "es más banda de lo que ha sido Extremoduro nunca por la manera de trabajar y de manejar las cuestiones artísticas". La complicidad entre el frontman y sus escuderos era tan intensa que el propio cantante los llamaba Los Robe. Alber Fuentes, Lorenzo González, Woody Amores, Carlitos Pérez, David Lerman y Álvaro Rodríguez Barroso son los músicos que lo acompañan.

El proyecto en solitario que lidera desde hace casi una década es la continuación de una trayectoria exclusivamente ligada a Extremoduro, grupo histórico del rock patrio. Robe era el compositor principal, la voz solista y el sello de identidad de una banda que inició su andadura en 1987. De su prolífico repertorio, destacan álbumes inolvidables como Agila (1996), el directo Iros todos a tomar por culo (1997) y una cosecha de canciones célebres La vereda de la puerta de atrás, So payaso y Jesucristo García.