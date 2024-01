El cantante Michael Bolton anuncia que tiene cáncer

El cantante Michael Bolton anunció este viernes la cancelación de varios conciertos de su gira mientras se recupera de una cirugía para eliminar un tumor cerebral. En un comunicado en redes sociales, Bolton, de 70 años de edad, reveló que el tumor fue descubierto justo antes de las navidades, tras lo que tuvo que someterse a una intervención de emergencia, que fue "un éxito".

"Justo antes de las vacaciones, se descubrió que tenía un tumor cerebral que requería cirugía inmediata", escribió el intérprete de canciones tan populares como "How Am I Supposed To Live Without You". "Me estoy recuperando en casa, rodeado del tremendo amor y apoyo de mi familia", añadió.

Previsiblemente, la recuperación se prolongará durante varios meses, por lo que Bolton se tomará "un descanso temporal" de los conciertos. Según su página web, el cantante tenía previsto actuar a partir del 1 de febrero en una gira por diferentes ciudades de Estados Unidos, Suiza y Reino Unido.

"Siempre es lo más difícil para mí decepcionar a mis fans o posponer un 'show', pero no tengáis dudas de que estoy trabajando duro para acelerar mi recuperación y volver a actuar pronto", ha asegurado.

Bolton es conocido por temas como "When A Man Loves A Woman" o "Said I Loved You... But It Lied". Hacia mediados de la década de 1980 y a principios de los 1990, cosechó grandes éxitos como uno de los principales exponentes del soft-rock y la balada romántica estadounidense.

A lo largo de su carrera, que se extiende durante más de cuatro décadas, ha logrado dos premios Grammy, ha vendido más de 70 millones de discos, ocho de sus álbumes se han colado en la lista de los diez más vendidos y dos de sus canciones han liderado las listas de Billboard.

