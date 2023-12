Mejores discos de música internacional en 2023: Nick Cave, PJ Harvey, Anohni And The Johnsons, Wilco...

Llega diciembre y con él llegan también la invasión callejera de leds, las cenas de empresa, el sorteo de Navidad y, por supuesto, las listas con lo mejor del año. Pero no se asuste, afanado lector, que en este caso seremos benevolentes y solo nos centraremos en los discos internacionales más destacables.

Porque entre otras cosas este 2023 ha sido, sin duda, una buena muestra de la fuerte e imponderable presencia femenina en el panorama musical con trabajos variados y brillantes como los que han firmado Jessie Ware, Caroline Polacheck, Olivia Rodrigo, Lael Neale, Janelle Monae, Georgia Mooney, Julie Byrne o la mismísima Lana del Rey. Y también a lo largo del curso hemos podido reencontrarnos y celebrar la vuelta de algunas legendarias bandas como Blur o Sparks.

Y mientras esperamos con interés todo lo grande que nos traerá el nuevo año en materia musical con los nuevos discos de The Smile, Pixies o Pearl Jam, os ofrecemos esta notable selección sobre lo más destacable que hemos escuchado a lo largo de estos 365 días.

Why Does the Earth Give Us People to Love?

Kara Jackson

Sin duda, el disco de debut más notable de este año, en el que la cantautora de Chicago despliega una sorprendente heterodoxia en sus canciones a la hora de encarar estilos como el blues y el folk con algunos tintes soul. La libertad y seguridad que desprende Kara Jackson cuando despliega su voz a través de esas letras tan directas repletas de un sentido del humor tan cínico y revelador se torna impresionante. No en vano ganó varios galardones como poeta juvenil previamente a su carrera musical.

Y es que basta con prestar antención a canciones como "Dickhead Blues" o "Rat" para que la escucha se convierta en una experiencia diferente y estremecedora. Una artista que a sus 24 años igual te puede recordar a la soledad mística de Nick Drake que a la fuerza particularmente incontrolable de Nina Simone. Casi nada.

Javelin

Sufjan Stevens

Ha sido un año difícil para el músico de Detroit, su reciente ruptura sentimental y el diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad neurológica rara que le ha causado parálisis, y cuya recuperación le ha impedido promocionar el álbum, se acaban reflejando de alguna manera en cada una de las canciones de su nuevo trabajo.

Pero afortunadamente la belleza colorida y multiinstrumental de Sufjan sigue intacta con pasajes íntimos y minimalistas que recuerdan a su mítico álbum Carrie and Lowell (2015) pero que en este disco acaban explotando en notables sinfonías con toques electrónicos, crescendos orquestales y maravillosos coros femeninos. Puedes escuchar su sufrimiento, su agonía y su dolor, pero aquí también hay un mensaje más optimista, la vida sigue doliendo pero todavía hay esperanza. Cada canción es una maravilla por sí misma y Sufjan Stevens nos ha entregado uno de los mejores discos de su carrera.

The Record

Boygenius

La súper banda formado por Phoebe Bridgers, Lucy Dacus y Julien Baker es oficialmente una de las mejores noticias de los últimos años. Las chicas se lo han tomado muy en serio y lejos de ser una simple suma de artistas el resultado final es una clara y contundente multiplicación de sus talentos musicales.

Aquí hay de todo y las canciones funcionan como un tiro, desde el power-pop-hit de "Not Strong Enough" a los pasajes más tranquilos, multivocales y folkies de "Without You Without Them", pasando por el rock guitarrero de 20$. Un trabajo sólido como una roca pero no exento de una calidez que se agradece notablemente.

Everything Harmony

The Lemon Twigs

Los hermanos Brian y Michael D’Addario siguen viviendo en su particular máquina del tiempo que nos remite directamente a los mejores discos que se grabaron desde mediados de la década de los 60 hasta mediados de los 70. Lo suyo es completamente atemporal y parece que su talento infinito para componer canciones bonitas y reconocibles pertenecientes a otra era no tiene fin.

Unas veces suenan al McCartney de la etapa Wings o al Brian Wilson de Smile y otras a la Electric Light Orchestra, pero siempre con su personalidad intacta. Por supuesto, el oyente no encontrará ningún evidencia musical de que este álbum se haya grabado a las alturas del siglo XXI en que nos encontramos. Los D’Addario llevan cuatro discos regalándonos su preciosista orfebrería pop de ese maravilloso mundo retro que habitan y de momento nunca fallan. Hay que quererlos.

Multitudes

Feist

El sexto trabajo en la carrera de la artista canadiense viene motivado principalmente por la muerte de su padre y el nacimiento de su hija. Sin duda dos acontecimientos de hondo calado que visten las bellas y particulares composiciones habituales de Feist convirtiéndola en algo mucho más grande y complejo que una simple cantautora.

Resulta imposible resistirse a la delicadeza de "Forever Before" o a la cadencia multivocal de "Calling All The Gods", así como al sonido tan característico sonido de su guitarra acústica. Feist sigue siendo una de las artistas femeninas más importantes de los últimos años y para el recuerdo queda el mágico concierto con el que nos obsequió el pasado septiembre en la sala Razzmatazz de Barcelona. Todo una demostración inmersiva de la belleza y emocionalidad de su particular universo musical.

Cousins

Wilco

La banda de Chicago vuelve con un disco lleno de fuerza y con más consistencia que sus trabajos recientes. Lejos quedan ya los tiempos en que rompían las reglas con sus míticos albums al comienzo de este siglo, pero es que ellos llevan tiempo en otra cosa y además no tendría mucho sentido intentar volver a hacer lo que ya consiguieron.

Eso sí, la facturación impecable sigue siendo marca de la casa. Jeff Tweedy demuestra que sigue siendo uno de los mejores compositores de los últimos años y la indudable calidad del conjunto se refleja en cortes como "Evicted" (un nuevo clásico más para añadir a su legendario repertorio) o en "Infinite Surprise" y "Ten Dead" que suenan a Wilco de toda la vida.

Además, nunca nos cansamos de verlos tocar por España. Que sigan viniendo mil veces más.

Cat Power sings Dylan. The 1966 Royal Albert Hall Concert.

Cat Power

La cantante Chan Marshall nos ha obsequiado probablemente con el disco más especial del año. Primero por afrontar la tarea de querer replicar el mítico álbum de Bob Dylan en directo de 1966 en el Royal Albert Hall, una joya mítica dividida en dos sets bien diferenciados, uno íntegramente acústico y otro que fue el primer y controvertido concierto eléctrico de su carrera. Sin duda, era un reto difícil del que era fácil no salir bien parado.

Pues bien, afortunadamente no ha sido así y lo realmente interesante es que suena tanto a Cat Power como a Dylan sin perder la esencia de ninguno de los dos, como si estuviésemos delante de un helado de dos sabores que se acaban complementando perfectamente y dando a un sabor nuevo y diferente.

Grabado en directo en noviembre de 2022, la recreación milimétrica es impresionante, tanto en guitarra como en voz y armónica, de clásicos como "She Belongs To Me", "Visions Of Johanna" o "Desolation Row". Con la dulce y rasgada voz de Chan, resulta tan bella y relajante que le puede alegrar la navidad a cualquiera, seas o no un fan empedernido de Dylan.

My Back Was a Bridge for You to Cross

Anohni And The Johnsons

En un mundo cada vez más de pop artificioso, con fórmulas matemáticas para el éxito, inmediatez y fugacidad, es todo un placer escuchar un disco grabado al modo de My Back Was a Bridge for You to Cross. Músicos como el guitarrista y pianista Leo Abrahams, Chris Vatalaro o Sam Dixon acompañan el lirismo descarnado y dan una cadencia soul, casi jazz, a exquisiteces como "It Must Change" con un delicioso sabor a R&B y soul clásico que remite al legendario What’s Going On de Marvin Gaye tanto en sonido como en mensaje.

Y es que el inconfundible lamento musical de Anohni (antes Antony) sigue teniendo esa cualidad dulce y estremecedora cuando relata su transición personal o sus preocupaciones humanas y ecológicas.

Este álbum es también una reconciliación con aquel oyente que llenó salas de considerable tamaño para presenciar los directos de su primer y exitoso álbum I Am a Bird Now, en el sentido de que vuelve a ofrecer melodías tarareables y canciones que acaban perdurando en el corazón. Qué bonito es tenerla de vuelta por aquí.

More Photographs (A Continuum)

Kevin Morby

Tal y como deja claro su título este disco es una continuación de su anterior trabajo, This is a Photograph, publicado el año pasado y que está formado por canciones descartadas y alguna que otra revisitación de ellas. Y lo cierto es que el material era demasiado bueno para dejarlo pasar, porque el músico texano sigue insistiendo en facturar un rock cálido con tintes clásicos setenteros pero que a lo largo de sus ochos discos va conformando una identidad propia muy particular y reconocible.

Kevin Morby tiene mucha clase, sabe rodearse bien e impregna sus composiciones de algo que suena muy rasgado y veraz. "Bittersweet, Tennessee", la canción que interpreta a medias con la cantante Erin Rae, es una delicia.

Inside The Old Dear Dying

PJ Harvey

Vuelve la PJ Harvey mas mística y atmosférica desde el anterior lanzamiento oficial de su excelente The Hope Six Demolition Project y en estos siete años ha estado más ocupada en componer bandas sonoras para teatro y televisión, además de editar todas las demos de sus álbumes anteriores.

Para este nuevo álbum, Polly Jean sigue fiel al acompañamiento de su inseparable John Parish en un disco en el que hay más espacio y reflexión, más melancolía y lentitud, ya desde la canción que abre, "Prayer At The Gate", hasta prácticamente casi su totalidad. Harvey traza un estilo diferente al que venía acostumbrada últimamente y despliega una madurez poética que desfila entre el surrealismo, la mitología y las metáforas intranquilas. "Seem And I" y "The Nether Edge" son de lo mejor que ha escrito en años. Y lo mejor de todo, este verano estará ofreciendo conciertos por la península.

Australian Carnage. Live At The Sydney Opera House

Nick Cave and Warren Ellis

Nick Cave y Warren Ellis llevan tiempo siendo el dúo dinámico más molón y descarnado de la música actual, dos partner in crime que, aparte de musicar juntos las películas de Andrew Dominik (El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford o Blonde), editaron en 2021 Carnage, su trabajo conjunto post covid con el que volvían a retorcer las entrañas del oyente una vez más.

Esta grabación en directo reúne las tres noches que actuaron en la Sydney Opera House los días 16, 17 y 18 de diciembre del año pasado interpretando las canciones de este disco junto a otras del repertorio habitual con los Bad Seeds. La solemnidad, la belleza y el pertinaz ambiente dramático del australiano lucen en todo su esplendor a través de este glosario musical tan contundente.

Canciones como "White Elephant" y "Ghosteen" suenan estremecedoras, "Lavender Fields" y "Galleon Ship" te hacen imaginar algo parecido a un funeral celestial, mientras que la magnífica versión de "Cosmic Dancer" de T. Rex parece escrita por el mismísimo Cave. Una experiencia inmersiva realmente notable gracias al despliegue artístico de estas dos bestias pardas.

