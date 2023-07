Muere el legendario cantante Tony Bennett a los 96 años

Según ha comunicado la agencia Associated Press, el cantante estadounidense, Tony Bennett, ha fallecido a los 96 años este viernes, justo dos semanas antes de su cumpleaños. Su éxito duradero con "I Left My Heart In San Francisco" adornaron su carrera de décadas que atrajo a admiradores desde Frank Sinatra o Lady Gaga. Fue el mismo Sinatra quien le denominó "el mejor cantante" del panorama musical.

Bennett, el último de los grandes cantantes de salón de mediados del siglo XX, tenía la ambición de crear una vida llena de "catálogo de éxitos en lugar de discos de éxitos". Sus más de 70 álbumes le valieron 20 premios Grammy. Su último lanzamiento fue hace dos años, en el 2021 con "Love for Sale", álbum en el que participó la cantante, también estadounidense, Lady Gaga.

