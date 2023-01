Callas, Ligeti, Casals, Joplin... Odiseas entre notas en la música de 2023

1. Centenario de Maria Callas

“Cantar, para mí, no es un acto de orgullo, es solo un intento de elevarse hasta esos cielos donde todo es armonía”. Buscaba Callas una paz que no encontró en su día a día, marcado por el desamor y las inestabilidades psíquicas. El próximo diciembre se cumplirá el centenario de su nacimiento en Nueva York. Será una buena ocasión para rememorar de nuevo su fascinante carrera, un reclamo infalible para mitómanos que siempre la tendrán en un altar. Entretanto se acerca la fecha, podemos ir adentrándonos en las páginas de Maria Callas. Cartas y memorias, que publicó hace unos meses Akal. Una edición a cargo de Tom Volf, autor también del documental Maria by Callas.

2. Estreno de Arabella en el Real

El estreno en Madrid de Arabella, una obra no montada aquí hasta la fecha, será muy diferente al de Dresde en 1933. En su puesta de largo original, en el Sächsisches Staatstheater las camisas pardas bullían. Un preludio atemorizante del horror que estaba por venir y en el que Strauss jugó un papel aparentemente equívoco que lo marcó para siempre. Con libreto de Hugo von Hofmannsthal, el último que firmaría para Strauss porque murió de un ataque al corazón antes de rematarlo, recrea la Viena de los años 60 del siglo XIX. En ella Arabella espera a si príncipe azul, que bien podría ser el pinturero David Afkham, el director encargado de gobernar el foso del Real. La escena estará en manos de Christof Loy, que ya nos hipnotizó con su Capriccio. En el Real, también esperamos ansiosos Nixon en China y Aquiles en Esciros.

3. Sucesión en la OCNE

David Afkham. Foto: Gisela Schenker

A David Afkham, precisamente, tocaba sustituirlo, pues, como adelantó en El Cultural, su intención era no continuar al frente de la OCNE. Fue muy claro: "Diez años son suficientes". Quería ampliar horizontes y abrir la formación estatal a las nuevas ideas que traería su sucesor. Pero al final a reconsiderado su decisión: prorrogará su compromiso con la Orquesta Nacional hasta 2026. Lo que le permitirá abrochar proyectos e iniciativas que sufrieron la interrupción pandémica. Es una buena noticia porque el maestro alemán está desarrollando una estupenda labor en nuestro país. En 2023, le tendremos con una actitud diferente pues. No es que su sentido del compromiso cambién pero, claro, la vista la tendrá puesta en un horizonte más amplio y con la ilusión potenciada por el nuevo contrato.

4. Los 100 de György Ligeti

Afkham, por cierto, arrancó la temporada dirigiendo el famosísimo Réquiem de Ligeti, que popularizó Stanley Kubrick al incluir su kyrie en 2001: Una odisea en el espacio. La OCNE también acometerá en 2013 otras obras de este compositor crucial: Atmósferas, Lontano y Ramifications. Su música bebió de las más puras fuentes bartokianas y penetró en las construcciones contrapuntísticas de Ockeghem y Bach en busca de una exactitud y de una claridad de líneas que siempre fueron en él definitorias.

5. 50 anivesario de Pau Casals

También conmemoraremos el medio siglo transcurrido tras la muerte de Pau Casals, el tercer renombrado ‘Pablo’ que murió en 1973, junto a Picasso y Neruda. Fue uno de los más grandes violonchelistas y músicos del siglo XX y parte del XIX. Sus últimos años estuvieron envueltos en un silencio doloroso, en buena parte por la situación de una España dominada por el régimen de Franco. Sus contactos con los movimientos pacifistas tuvieron en todo momento la impronta de la limpieza ética. Lo mismo se puede decir de su música, tanto de la creada –El pesebre es su composición más célebre– como de la recreada -El cants dels ocells-.

6. Visita de la Filarmónica de Berlín

Kirill Petrenko. Foto: Monika Rittershaus

Algo más de 50 (53) son las temporadas que cumple Ibermúsica . El criterio de su fundador, Alfonso Aijón, sigue siendo primordial, aunque sea Llorenç Caballero quien gobierna la nave. Para cerrar el curso se cuenta con la histórica formación germana y con su titular actual, Kirill Petrenko, un maestro de originales maneras. Mozart y Schumann en la faltriquera. Un finale sinfónico insuperable.

7. Javier Comesaña, la promesa

Nacido en Alcalá de Guadaira en 1999, este violinista se ha colocado a la cabeza de nuestros jóvenes instrumentistas. Es un refinado intérprete que tañe un Guadagnini de 1765. Y lo hace con estilo, primor técnico y elegancia. Su sonido es de notable pureza. Mostró sus virtudes en 2022. Y para 2023 esperamos seguir asistiendo a su formidable progresión.

8. Joplin y Morrison, vidas y muertes paralelas

La juventud de Janis Joplin y Jim Morrison, en contraste, se truncó por culpa de una espiral autodestructiva. Gigantes en el escenario con pies de barro fuera de él. Dos leyendas contraculturales que no supieron digerir la fama y él éxito. Ni guardar la ropa en una época convulsa y de experimentación para los jóvenes. Ambos nacieron en 1943, hace pues ocho décadas. Ambos murieron con 27 años. Lo dicho: demasiado jóvenes.

9. Moisés P. Sánchez/Marco Mezquida

En el ámbito del jazz, confiamos en tener una cosecha tan fecunda y exquisita como la del año recién cerrado, en la que los festivales eclosionaron de nuevo. En febrero, ya gozaremos de un plato fuerte: el mano a mano de los alquimistas sonoros Moisés P. Sánchez y Marco Mezquida en el Auditorio Nacional (CNDM). Para ir comprando la entrada...

10. Primavera Sound en Madrid

Habrá que ver qué tal funciona la apuesta del Primavera Sound, que en junio contará por vez primera con sede en Madrid (Arganda del Rey), amén de la tradicional en Barcelona (Parc Fórum). En cartel, Rosalía, Blur, Kendrick Lamar, Pet Shop Boys..

