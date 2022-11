Rosalía, cabeza de cartel del Primavera Sound 2023 en Madrid y Barcelona

La compositora e intérprete Rosalía lidera el cartel de Primavera Sound 2023. Kendrick Lamar, Blur, Skrillex, Maneskin, Pet Shop Boys, Sparks, Calvin Harris, Halsey o St.Vincent son solo algunos de los grandes nombres que la acompañarán en la programación. El festival, tradicionalmente celebrado en Barcelona, por primera vez tendrá una doble sede. Madrid es el emplazamiento elegido para albergar parte de su programación, que contará con Bad Religion, FKA Twigs, The Moldy Peaches, Turnstile, John Cale, Laurie Anderson, Off!, My Morning Jacket, Built to Spill, Swans y Beth Orton, además de los ya mencionados.

El festival se celebrará del 1 al 4 de junio en el Parc del Fòrum de Barcelona-Sant Adrià del Besòs y del 8 al 10 de junio en Arganda del Rey (Madrid), que ya había anunciado a Depeche Mode como uno de sus cabezas de cartel. Más de doscientos artistas —entre solistas y bandas— desfilan por la programación durante dos fines de semana consecutivos. Una programación que será "un espejo", según ha señalado la organización, pues los artistas repiten en ambas ciudades. Los abonos y entradas de día estarán a la venta el jueves 1 de diciembre a partir de las 12:00 horas.

En el comunicado que anunciaba la doble sede el pasado febrero, Primavera Sound garantizó que mantendría, tanto en una como en la otra ciudad, su identidad de festival urbano, con la programación del ciclo "Primavera a la Ciutat" durante el resto de días de la semana. Asimismo, tanto en Barcelona como en Madrid, esta programación se integrará en los espacios culturales de cada sede con diferentes actividades musicales antes de las jornadas principales.

"Tras varios años organizando el festival de otoño Primavera Club tanto en Barcelona como en Madrid y llevar cada temporada una infinidad de giras internacionales a ambas ciudades, hacer realidad un Primavera Sound de puente aéreo supone para nosotros, además de una gran alegría, un paso adelante tan lógico como natural", manifestó la dirección en el comunicado.

"El aterrizaje en Madrid no es más que el último capítulo en nuestra larga y estrecha relación con la ciudad, pero también el primero de todo lo que está por venir. Por comunicaciones y conexiones, por los antecedentes, de un Primavera Sound que en 2023 empezará en Barcelona y acabará en Madrid solo puede salir beneficiado nuestro público. Doble sede, doble ilusión", añadían.

El Primavera Sound no deja de ampliar sus tentáculos. En 2021, la organización anunció cuatro nuevas ediciones a nivel mundial. En septiembre de 2022 fue la ciudad de Los Ángeles (Estados Unidos) la que acogió las actuaciones del festival en el State Historical Park. Hace solo dos semanas, Primavera Sound se celebró en el Parque Bicentenario Cerrillos de Santiago de Chile, coincidiendo con el de Buenos Aires en el Parque de los Niños. Solo una semana antes, el Complejo Anhmebí de São Paulo había sido la sede del festival. Además, desde 2019 se celebra en Benidorm la versión reducida. El último Primavera Weekender se celebró los días 18 y 19 de noviembre de este año.

