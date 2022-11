Joaquín Sabina rompe con Pancho Varona: "Contra todo pronóstico, no cuenta conmigo para la gira"

"Joaquín Sabina ha decidido, contra todo pronóstico, no contar conmigo en su próxima gira". Con esas palabras ha anunciado el productor y músico Pancho Varona, que lleva desde hace cuatro décadas acompañando en los escenarios y en los estudios al cantautor de Úbeda, que no integrará la gira, titulada precisamente Contra todo pronóstico, que arrancará el 25 de febrero en San José de Costa Rica y que llegará a España el 20 de abril de 2023.

En un tuit, Varona ha desvelado uno de los divorcios más sonados de los últimos años en la música española. Sabina ha decidido prescindir, en su regreso a las actuaciones en directo tres años después de la aparatosa caída que sufrió durante un concierto en el WiZink Center de Madrid, del guitarrista que lo ha acompañado en las giras desde principios de los años 80 y que ha compuesto más de un centenar de canciones junto a él, además de producir una quincena de discos.

La semana pasada, el guitarrista Borja Montenegro anunció que estaría al lado de Sabina: "Feliz de gritar a los cuatro vientos que 'contra todo pronóstico' estaré, guitarra en mano, al lado de Joaquín Sabina en su próxima gira. A veces los sueños se cumplen… gracias a la música", señaló.

"Yo le quiero agradecer de todo corazón las 100 canciones que compusimos juntos, las 40 giras en las que le acompañé y los 15 discos en los fui su productor", ha añadido Varona en su mensaje de Twitter lamentando la ruptura. "Aunque no voy a estar en esta gira quiero deciros a todos los que lleváis 40 años acompañándome que siempre voy a estar en cada escenario junto a vosotros. ¡Millones de gracias y todo mi cariño! Sintiéndolo mucho", ha concluido haciendo un guiño al nombre del disco del jienense.

Este martes se ha anunciado que Sabina incorpora 13 nuevas fechas en España a ese gira hasta alcanzar 29 citas por el éxito de ventas de entradas de la primera remesa. Entre las que se suman están Málaga (Palacio de Deportes Martín Carpena, 7 de mayo), Alicante (plaza de toros, 12 de mayo), A Coruña (Coliseum, 4 de junio), Valencia (plaza de toros, 15 de junio), Bilbao (BEC!, 25 de junio) y Murcia (plaza de toros, 29 de junio). También se añaden conciertos en Sevilla (plaza de toros La Maestranza, 3 de septiembre), Granada (plaza de toros, 10 de septiembre), Pamplona (Navarra Arena, 17 de septiembre), Barcelona (29 de septiembre), Zaragoza (Pabellón Príncipe Felipe, 8 de octubre) y, como remate de la gira, Madrid (Wizink Center, 18 y 20 de diciembre).

Sabina, además, ha presentado este martes en Madrid el documental Sintiéndolo mucho, que ha dirigido Fernando León de Aranoa y se centra en los últimos años del cantautor. En la rueda de prensa no ha querido aclarar si esta gira prevista para el próximo año será la última: "Aunque tanta gente lo piensa, realmente no sé ni yo mismo si es la última o la penúltima, pero en el título está dicho todo, Contra todo pronóstico. Lo que sí sé es que salir de gira e ir a Latinoamérica me cura de todas las tonterías", ha defendido.

El músico jiennense, por otro lado, ha confirmado que finalmente su nuevo disco junto a Leiva, en calidad de productor, no llegará para navidades, sino para 2023. "Podría ser para esas fechas, pero al final hemos decidido que no. Yo me voy de gira a finales de febrero y no me gusta hacerlo sin canciones nuevas, pero grabaremos 3 o 4 y luego ya sacaremos el disco completo", ha apuntado.

