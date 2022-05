Muere Andrew Fletcher, del grupo británico Depeche Mode, a los 60 años

Andy Fletch Fletcher (60), miembro de la banda británica de música electrónica Depeche Mode, ha fallecido este jueves, según ha informado el propio grupo a través de sus perfiles en las redes sociales.

"Estamos conmocionados y llenos de tristeza por el prematuro fallecimiento de nuestro querido amigo, miembro de nuestra familia y compañero de banda Andy Fletch Fletcher", expresaba la banda al inicio de un breve comunicado de apenas tres párrafos.

"Fletch tenía un verdadero corazón de oro y siempre estaba ahí cuando necesitabas apoyo, una conversación animada, una buena risa, o una pinta fría", han recordado en el mismo mensaje.

En década de 1970, Fletcher formó la banda Composition Of Sound junto a Martin Gore y Vince Clarke. Fue con la llegada del cantante Dave Gahan cuando cambiaron su nombre a Depeche Mode y comenzaron los años de mayores éxitos, con canciones como New Life y Just Can't Get Enough.

