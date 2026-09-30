Marco Flores y Amalia Fernández, Premios Nacionales de Danza 2026

Amalia Fernández, en la modalidad de Creación, y Marco Flores, en la de Interpretación, han obtenido este miércoles los Premios Nacionales de Danza 2026, que concede anualmente el Ministerio de Cultura, dotados con 30.000 euros cada uno.

El jurado ha concedido el galardón a la granadina Amalia Fernández "por la singularidad de Familia, una pieza que demuestra una mirada personal como creadora, definida por una capacidad única para innovar en la composición coreográfica y para explorar nuevos lenguajes escénicos, que se reflejan en creaciones con una enorme delicadeza expresiva y un profundo conocimiento de la relación entre el cuerpo, el espacio y la musicalidad".

Asimismo, ha destacado que "en su amplia carrera han sido siempre esenciales su apoyo y su colaboración a nuevos artistas de la escena contemporánea" y ha destacado su trayectoria como docente, colabora en el Máster de Práctica Escénicas y Cultura Visual de la UCM y también ha participado como artista-docente de profesores de primaria en el marco del proyecto LOVA (La Ópera, un Vehículo de Aprendizaje).

Fernández estudió Danza Clásica y Contemporánea en el Real Conservatorio de Sevilla y en la Escuela de Teatro de la Danza de Madrid. Completó su formación con coreógrafos como Francesc Bravo, Debra Greenfield, Carl Paris, Ana Buitrago, Elena Córdoba, María Ribot y Mónica Valenciano, con quien trabajó desde 1994 hasta 2005 en la compañía El Bailadero-Mónica Valenciano.

Sus producciones de los últimos años van desde la pieza escénica convencional hasta el formato expositivo. Como artista independiente ha estrenado los espectáculos Matrioshka (2005), Maya (2006), Shichimi Togarashi (2007), Las Perras (2008), Kratimosha (2009), Souvenir (2010) y En Construcción versión 1 (2010).

De Marco Flores (Arcos de la Frontera, Cádiz, 1981), el jurado ha subrayado "la fascinante interpretación en sus creaciones Tierra virgen (2025) y la gira de Rayuela, en las que ha demostrado una técnica excepcional, con un dominio del compás y un virtuosismo que transforman el flamenco desde la elegancia y la versatilidad escénica".

El jurado considera que el bailaor y coreógrafo se encuentra en un momento de enorme madurez profesional e "incuestionable trayectoria", reseña que ha demostrado siempre estar adelantado a su tiempo, creando desde un discurso propio y "sin dejar de indagar, convirtiéndose en un referente y un ejemplo de generosidad en el apoyo a generaciones de creadores y creadoras más jóvenes, y abordando temas complejos y socialmente comprometidos".

Tras unos años de aprendizaje autodidactas, Flores se formó con maestros como Antonio Canales y Javier Latorre. Posteriormente, entró a formar parte de compañías como la de Sara Baras o Rafaela Carrasco.

Desde 2004 trabaja como codirector y coproductor de sus propios espectáculos como Dos en Compañía junto a Manuel Liñán; En sus 13 y En clave junto a Manuel y Olga Pericet; y Chanta la mui, Complot y Recital junto a Olga y Daniel Doña.

En 2010, formó su propia compañía Cia Marco Flores con la que estrenó su primer espectáculo DeFlamencas, Premio de la Crítica Especializada del Festival de Jerez de 2012.

A lo largo de su carrera ha recibido varios premios como El Ojo Crítico de Danza de Radio Nacional de España (2019), y los Premios Carmen Amaya, Antonio Gades, Mario Maya y el Premio Especial del Baile en el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba en el año 2007, entre otros.