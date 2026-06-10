Pablo Remón, María Velasco y Pablo Messiez protagonizan la nueva temporada de Nave 10 Matadero

El director artístico del espacio escénico Nave 10 Matadero, Luis Luque, y la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, han presentado la programación completa de la próxima temporada de la institución.

Con un total de 13 espectáculos, tres conferencias escénicas y proyectos de formación y mediación artística, el proyecto quiere apostar por el diálogo, el intercambio de ideas y la experiencia compartida. En palabras de Luis Luque, “el teatro sigue siendo uno de los pocos lugares donde podemos detenernos a contemplar lo humano. Seguimos creyendo en el encuentro, en los creadores y en que imaginar juntos aún tiene sentido”.

Junto al director artístico, Marta Rivera de la Cruz ha destacado que Nave 10 Matadero es “uno de los espacios más estimulantes de la creación contemporánea en Madrid”. La delegada coincide con Luque en que “el teatro es un lugar para imaginar, reflexionar y encontrarnos con los demás”, y afirma que “esta temporada reúne algunas de las voces más interesantes de nuestra escena”.

Entre septiembre de este año y julio de 2027, estas voces tan diferentes entre sí brillarán sobre las tablas. En primer lugar, será el turno de Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos de María Velasco, que regresa tras haber triunfado en la primera temporada de la Nave. La obra cuenta la singular historia de amor entre una mujer y un extraterrestre. Arrancará el 3 de septiembre.

Verborrea será la primera gran producción. El estreno absoluto del director invitado esta temporada, Pablo Remón, que protagonizan entre otros Javier Cámara y Marta Nieto, sigue a una banda punk en los años 80. Se podrá ver entre el 1 de octubre y el 1 de noviembre.

Del 5 al 15 de noviembre se presentará Take Off. Nada de esto tuvo que haber ocurrido, de José Padilla. La pieza toma el accidente aéreo de Los Rodeos en 1977 para reflexionar sobre el error, el azar y la capacidad humana de aprender de los desastres.

Pablo Messiez estrenará La forma humana del 20 de noviembre al 20 de diciembre. La obra, con Omar Ayuso y Cris Blanco en su reparto, explora la pérdida del sentido de comunidad, los vínculos y la convivencia en esta época marcada por el individualismo.

El espectáculo familiar Copiar, de Animal Religion, formará parte del tradicional ciclo Navidiez los días 26, 27 y 28 de diciembre, mostrando la imitación como juego y aprendizaje. Este ciclo también contará con el concierto de la cantante Alice Wonder, que presentará su nuevo proyecto el 3 de enero.

El 2027 empezará con 27 Generation Tour, un viaje temporal de unos actores para conocer a creadores como Lorca, María Zambrano o Alberti, entre otros. Está escrita por Adrián Perea y dirigida por Carolina Román, y se representará del 13 al 24 de enero.

Del 4 al 28 de febrero, el propio Luis Luque dirigirá La mujer del tiempo, un texto de Antonio Rojano que protagonizará Ana Torrent. Este estreno absoluto sigue a una meteoróloga en una pieza que se define como inquietante y cargada de humor.

Conversión. Anna Karenina no es una nueva adaptación de Tolstói. José Manuel Mora y Carlota Ferrer parten de la novela para trazar el tortuoso camino de un hombre en una búsqueda íntima que tiene la literatura, la filosofía y la religión en su centro. Se podrá ver del 10 al 28 de marzo

Otra novela que sirve como inspiración es El lobo estepario, de Hermann Hesse, que se verá del 8 al 25 de abril con texto de Julio Rojas y dirección de Aarón Lobato. La obra explora el éxito, la soledad y el deseo de una mujer aparentemente triunfadora que descubre el vacío de la identidad que se ha construido.

Rubén Ochandiano versionará a Friedrich Dürrenmatt en Play Strindberg, una comedia sobre los problemas de pareja protagonizada por Daniel Grao y María Adánez. Se representará entre el 6 y el 30 de mayo.

La Nave cerrará la temporada con el Proyecto Sergio Blanco, donde se proponen dos miradas sobre una misma obra, con diferentes directores, elencos y contextos.

Para ello se representará El síndrome de Stendhal, dirigida por Antonio C. Guijosa y protagonizada por Natalia Millán y Ángela Cremonte entre el 10 y el 27 de junio; y con el propio Sergio Blanco y la Comedia Nacional de Montevideo del 6 al 11 de julio. El centro pretende con esto crear un diálogo artístico internacional y mantener abiertos los vínculos culturales entre España y Uruguay.

Todas estas obras están unidas por la idea central de la esperanza. Luque recuerda que “la palabra viene del latín, sperare, confiar en lo que aún no existe”. Para el director, “eso es lo que hace Nave 10 Matadero, no como un optimismo ingenuo, sino confiando en que merece la pena reunirse, escuchar y ver una historia juntos”.