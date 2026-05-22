Muere la actriz Sonsoles Benedicto, conocida por su presencia en el teatro español, a los 84 años en Madrid

La actriz Sonsoles Benedicto (Cuenca, 1942), conocida por su aportación al teatro español, ha fallecido este viernes en Madrid a los 84 años, según ha informado la Unión de Actores y Actrices en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X. Su carrera, desde 1961 hasta 2021, fue una de las más destacadas de la escena española por su presencia, sobre todo, en los teatros madrileños.

Muere la actriz Sonsoles Benedicto a los 84 años.



Descansa en paz 🕊️ pic.twitter.com/qJTrAnAlnf — Unión de Actores y Actrices (@uniondeactores) May 22, 2026

La actriz ha fallecido tras ser diagnosticada de cáncer hace algunos meses. El tanatorio La Paz de Tres Cantos acogerá la capilla ardiente durante la tarde del viernes.

La actriz, recibió en 2012 el premio de honor de la Unión de Actores y en 2020, el Premio ACTÚA que concede la Fundación de Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión (AISGE). Precisamente, en una entrevista que concedió a la fundación la actriz afirmaba que "en este oficio no se pierde la ilusión ni aunque tengas 180 años". De este mensaje se ha querido acordar la organización en un mensaje en sus redes sociales.

Ha muerto en Madrid la actriz Sonsoles Benedicto a los 84 años.



En AISGE y la Fundación AISGE le concedimos en 2020 el Premio ACTÚA por toda su carrera.



Poco tiempo antes nos había concedido esta extensa entrevista con la que hoy queremos recordarla:https://t.co/73yhSQHxao pic.twitter.com/Fm7QEtF81E — AISGE (@aisge) May 22, 2026

También el Centro Dramático Nacional (CDN) ha lamentado, en redes sociales, el fallecimiento de la actriz y ha recordado su participación en numerosos montajes como El tío Vania, Platonov, Falstaff o los Gondra, entre otros.

Lamentamos el fallecimiento de la actriz Sonsoles Benedicto, con una amplia trayectoria sobre las tablas.



En el Dramático, participó en numerosos montajes como “Divinas palabras”, “El tío Vania”, “Platonov”, "Falstaff" o “Los Gondra”, entre otros.



Foto: Vicente Haro Talents. pic.twitter.com/vcLoghQjCW — CDN (@centrodramatico) May 22, 2026

La primera vez que pisó un escenario ante la mirada atenta del público fue en 1961 bajo la dirección de Cayetano Luca de Tena en La calumnia, junto a actores de la talla de María José Alfonso, Amparo Baró o María Massip. Ya en la década siguiente formó parte de obras como La Celestina, El avaro, La estrella de Sevilla, Medea o Divinas palabras, obra con la que se inauguró en Madrid el teatro Bellas Artes.

También formó parte del Pequeño Teatro de Antonio Girau, con el que pudo viajar a diferentes países como Dinamarca, Holanda, Bélgica, Italia o Francia. Junto con su marido, el actor Antonio Medina, con el que se casó en el año 1965, perteneció a la Compañía Lope de Vega.

En la pequeña pantalla, hizo su primera aparición en Televisión Española en 1969 en Cuentos y leyendas, aunque su primer personaje importante llegó en el año 1973 de la mano de Mario Camus y su película La leyenda del alcalde de Zalamea. Volvió a pasar por la televisión por última vez en 2017, con dos episodios en la serie La Zona.

Su paso por el cine comenzó en 1968 con la película Escuela de enfermeras, dirigida por Amando de Ossorio. Posteriormente, participó en películas como Los días del pasado, Un hombre llamado Flor de Otoño o El maestro del esgrima.