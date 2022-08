Plácido Domingo habla por primera vez tras ser asociado a una red de trata: "Yo no tengo nada que ver"

El tenor español Plácido Domingo negó en México las acusaciones que lo vinculan a una organización criminal con ramificaciones en Estados Unidos, la cual operaba como una secta y está acusada, entre otros delitos, de trata de personas.

"Han visto que está todo comprobado que no hay nada, lo que siento mucho es que era un grupo que yo... de amigos, que consideraba músicos, estuvimos en una ocasión, los invité a trabajar, y desgraciadamente no ha sido así, pero bueno, en fin, desde luego que yo no tengo nada que ver en eso", señaló el cantante en declaraciones difundidas este martes por varios medios en el país.

El pasado 19 de agosto se revelaron una serie de pruebas que vinculan al tenor español con una secta de trata de personas y aunque no está acusado de ningún delito, supuestamente el cantante sería cliente especial de dicha red.

[El crítico de música del Washington Post pide que Plácido Domingo no vuelva a los escenarios]

La voz del artista español aparece en una conversación telefónica con una de las líderes de la organización, Susana Mendelievich, apodada 'Mendy', en la que supuestamente acuerdan un encuentro en un hotel, según las fuentes.

Esas mismas fuentes precisaron que la conversación fue registrada el pasado mes de abril, cuando Plácido Domingo, de 81 años, viajó a Argentina para actuar en el Teatro Colón, de Buenos Aires.

En sus declaraciones en la norteña ciudad de Monterrey, donde ofreció un concierto, Domingo aseguró haberse sentido traicionado por los supuestos amigos que tenía en la agrupación criminal.

"Hombre, me da tristeza cuando has tenido amigos por muchos años y te das cuenta de que te han usado, entonces es así", señaló, en declaraciones recogidas por Efe.

El escándalo provocó que este martes se anunciara la cancelación de un concierto que el tenor tenía previsto ofrecer el próximo 16 de octubre en Santiago de Chile.

Según la empresa promotora, la cancelación se debe a "dificultades en la logística de la gira" y a "una situación que se escapa" de sus "manos como productora", por lo que lamentan "las complicaciones que esto pueda provocar".

[Plácido Domingo: "Las ovaciones en los momentos difíciles tienen un valor más especial"]

En 2019, Plácido Domingo ya se vio obligado a renunciar a su puesto de director de la Ópera de Los Ángeles después de que una decena de mujeres presentó una denuncia por comportamiento impropio, y la prestigiosa institución decidiera abrir una investigación interna.

Sigue los temas que te interesan