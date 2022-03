Charo López: "La incomunicación con las generaciones jóvenes es preocupante"

¿Qué libro tiene entre manos?

El año del pensamiento mágico, de Joan Didion.

¿Qué le hace abandonar la lectura de un libro?

Que no me apasione.

¿Con qué personaje le gustaría tomar un café?

Con Diane Keaton.

¿Recuerda el primer libro que leyó?

Celia, de Elena Fortún. Me gustó la habilidad y la picardía con la que desmontaba los argumentos de los mayores.

¿Cómo le gusta leer, cuáles son sus hábitos de lectura?

Siempre en papel y, sobre todo, por la noche.

¿Qué acontecimiento cultural le hizo cambiar su manera de ver el mundo?

Tomé conciencia de la importancia que tenía el cine cuando me matriculé en la Escuela Oficial de Cine (EOC).

De lo narrado en el documental de Chema de la Peña. ¿Qué es lo que más le ha “costado” contar?

Hablar de asuntos personales, más allá de los estrictamente profesionales, pero Chema me lo ha hecho fácil.

¿Qué destacaría de su carrera?

Mi absoluta y total dedicación.

¿Cómo se ha enfrentado al espectáculo Verso a verso?

Trabajándolo mucho y conociendo siempre las razones y circunstancias que han llevado a los poetas a escribir determinado poema.

¿En qué formato se encuentra más cómoda: cine, teatro, televisión...?

Eso está en función del texto y del director.

¿Con qué personaje que ha encarnado se identifica más?

Con Clara Aldán de Los gozos y las sombras.

¿Qué película le ha impactado recientemente?

El olvido que seremos, de Fernando Trueba, y El buen patrón, de Fernando León de Aranoa.

¿Es el teatro la prueba de fuego de un intérprete?

No, de ninguna manera. ¿Superaría Marlon Brando la interpretación que hizo de Emiliano Zapata si la hubiera representado en un escenario?

¿Qué obra de teatro ha marcado su trabajo como actriz?

La que más ha marcado mi carrera ha sido la comedia Tengamos el sexo en paz, adaptación de la obra del mismo título de Dario Fo y que dirigió en España José Carlos Plaza. Esta obra me permitió por fin interpretar un género que se me resistía y que siempre he buscado. La representé a lo largo de ocho años en España y varios meses en Buenos Aires. Y, además de eso, tuve la satisfacción de conocer a Dario Fo y a Franca Rame personalmente.

¿Qué tipo de música escucha habitualmente?

Música clásica.

¿Le importa la crítica, le sirve para algo?

Con los años, he aprendido a tomar distancia y relativizar las críticas. Sobre todo, si son malas.

¿Entiende, le emociona, el arte contemporáneo?

Yo creo que si le dedicara más tiempo y me preocupase por conocerlo mejor, acabaría entendiéndolo y emocionándome.

¿Cuál ha sido la última exposición que ha visitado?

Arte americano en la colección Thyssen. Me ha gustado muchísimo.

¿De qué artista le gustaría tener una obra en casa?

Cualquiera de las cuatro variaciones de Los amantes, de Magritte.

¿Le gusta España? Denos sus razones

Sí, claro, me gusta España porque he nacido aquí, he crecido aquí y me identifico con este país. Y me gusta, particularmente, el sentido del humor de los españoles. No me gusta nada lo ruidosos que somos y lo alto que hablamos.

¿Qué medida urgente tomaría para superar la actual crisis del sector cultural?

Creo que sería decisivo para nuestra industria familiarizar a los niños desde el colegio con el cine y con el teatro. Otro tema preocupante es la distancia y la incomunicación que se están produciendo con las generaciones jóvenes a causa de nuestro desconocimiento, el de los adultos, de las nuevas tecnologías.

