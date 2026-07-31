La serie de Amazon 'Blade Runner 2099' ya tiene tráiler, fecha de estreno... y polémica 'anti-woke'

La pregunta "¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?" que se hizo el escritor estadounidense Philip K. Dick en 1968 probablemente sea hoy en día más relevante que nunca. Los replicantes que imaginó el autor y que llevaron a la pantalla primero Ridley Scott en la seminal Blade Runner de 1982 y luego Denis Villeneuve en la no menos apreciable Blade Runner 2049 de 2017 son la evolución natural de las inteligencias artificiales que nos rodean por todos lados en la actualidad.

Dick imaginó que la aparición de estos robots no se daría hasta 1992, mientras que Scott se fue hasta 2019. Ninguno de ellos acertó con la llegada de estas tecnologías, pero aún está por ver si para 2099 ya tendremos a estos autómatas caminando entre nosotros. Esa fecha es la elegida para ambientar la nueva secuela de la franquicia cinematográfica que adapta la novela: Blade Runner 2099.

Eso sí, en esta ocasión, la aventura no tendrá lugar en la gran pantalla, sino en la pequeña. Amazon Prime Video es la encargada de producir la nueva entrega, cuyo tráiler de lanzamiento ha sido presentado en la San Diego Comic-Con 2026. Aunque breve (poco más de minuto y medio), este avance muestra varias de las claves de la serie, deja un puñado de polémicas y nos da una idea de lo que podemos esperar.

Cincuenta años después de los acontecimientos de Blade Runner 2049, la ciudad de Los Ángeles está renaciendo, pero no de la mano de la humanidad. Cora (interpretada por Hunter Schafer) lleva toda su vida huyendo, un camaleón obligado a adoptar numerosas identidades. Para asegurar un futuro estable para su hermano, asume una última personalidad y se ve obligada a asociarse con Olwen (Michelle Yeoh), una blade runner (cazadora de replicantes) que está afrontando el final de su vida. Juntas serán arrastradas a una conspiración en expansión que representa una amenaza existencial para una ciudad que intenta progresar.

La cinta de Villeneuve terminaba con la amenaza de una guerra civil cerniéndose sobre la ciudad que enfrentaría a humanos y replicantes, así que habrá que ver cómo afectan estos eventos en la ficción. Precisamente uno de los puntos más llamativos de esta nueva trama es que la showrunner de la serie, Silka Luisa, ha informado de que la historia tratará de seguir la estela de lo que hizo el canadiense.

"En mi mente, imagino una gran guerra entre ambos bandos", explicó la creadora en el panel de la serie en la Comic-Con. "Para mí, lo más interesante no fue la batalla, sino las consecuencias. ¿Cómo se vive la derrota? Y para los humanos, si solo les dan una porción mucho menor del pastel, ¿cómo conservan su humanidad? De ahí surgió la idea del personaje de Cora".

Así, lo que está claro es que los temas filosóficos sobre la humanidad y la existencia que han caracterizado siempre a esta saga seguirán presentes a lo largo de los ocho episodios de esta nueva producción.

Por supuesto, otra constante que no podía faltar era el estilo visual cyberpunk que Scott (que aquí será productor ejecutivo con su empresa Scott Free Productions) se encargó de grabar a fuego en la historia del cine con su película.

Las primeras imágenes ya devuelven a ese universo sombrío, bañado en neones y plagado de rincones siniestros donde se puede estar gestando la peor de las conspiraciones. Sin embargo, es llamativo que en varias de las escenas mostradas también hay espacio para que la luz del sol asome entre los edificios futuristas, algo apenas visto en las entregas anteriores. Luisa utilizó el término sunshine noir para describirlo.

Una escena del tráiler de 'Blade Runner 2099'. Amazon Prime Video.

Con todo, algunos fanáticos han llegado a rechazar este cambio en redes sociales, prefiriendo la opresiva atmósfera y la lluvia eterna de la cinta original, aunque en un sentido narrativo es una buena muestra del nuevo periodo que está atravesando la ciudad angelina en este universo.

Pero esa no es ni de lejos la única polémica que ha levantado el proyecto. Como suele ser tristemente habitual en estos casos, una parte de internet ha protestado por la elección de Schafer, actriz transexual, como protagonista, calificando rápidamente a la serie de woke y acusando a Amazon de inclusión forzada por este casting.

Y no es la única acusación recibida por la empresa. Varios usuarios han señalado la particular ironía de que sea precisamente el gigante de Jeff Bezos el que adapte este universo futurista y distópico en el que una megacorporación omnipotente y explotadora (sea Tyrell Corporation en la original o Wallace Corporation en 2049) controla prácticamente todos los medios de vida.

Lo que no se puede negar es que la productora ha puesto toda la carne en el asador para que esta serie tan esperada sea el éxito que se augura. En el ámbito de la dirección solo se ha confirmado el encargado de los dos primeros episodios de la serie, Jonathan Van Tulleken, conocido por su trabajo en series como Shogun (2024) o Lucky (2026), pero se esperan nombres importantes en el sector televisivo. Además, los guiones contarán con la firma de escritores con experiencia en la pequeña pantalla, como Claire Kiecher (Watchmen, 2019), Tom Spezialy (Ash vs. Evil Dead, 2015) o Kirsa Rein (Dexter: Resurrection, 2025), entre otros.

Michelle Yeoh en una imagen de 'Blade Runner 2099'. Amazon Prime Video.

Por último, el reparto contará, además de con las mencionadas Schafer y Yeoh, con la presencia de Dimitri Abold (Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes), Lewis Gribben (Somewhere Boy), Katelyn Rose Downey (La monja II), Daniel Rigby (Renegade Nell), Johnny Harris (Un caballero en Moscú), Amy Lennox (Only Child), Sheila Atim (La mujer rey) y Matthew Needham (La casa del dragón).

Para ver en qué quedan todos estos esfuerzos, sin embargo, habrá que esperar todavía unos meses. La fecha de estreno de Blade Runner 2099 está prevista para el 25 de noviembre. Hasta entonces hay tiempo para revisitar la novela de Dick y las dos películas antes de que esos recuerdos se pierdan como lágrimas en la lluvia.