‘La casa del dragón’ estrena nueva temporada con una de las batallas más sangrientas del universo ‘Juego de tronos’

Después del polémico final de Juego de tronos en 2019, el público pareció perder la fe en uno de los mayores fenómenos de la televisión moderna. El universo creado en las novelas de George R. R. Martin pareció colapsar bajo su propia ambición, y los responsables de la serie, David Benioff y D. B. Weiss, no fueron capaces de llevar por el buen camino la historia más allá de lo ideado por Martin.

Ante este panorama, el anuncio de La casa del dragón, una serie spin-off basada en el libro Fuego y sangre (una especie de Silmarillion del universo de Canción de hielo y fuego), supo a poco a los fans de la serie. Sin embargo, los seguidores de las novelas, sabían el potencial que podían tener los conflictos que encumbraron y finalmente destruyeron a la casa Targaryen.

A una sorprendente primera temporada, le sucedió una segunda más centrada en las intrigas palaciegas y en los pactos políticos que en la acción y espectacularidad que había enamorado a los espectadores originalmente.

El éxito del segundo spin-off de la saga, la reciente El caballero de los siete reinos, parece haber hecho recapacitar a HBO, que para la tercera temporada de La casa del dragón, vuelve a poner toda la carne en el asador.

El primer episodio arrancará con una gran batalla, la de Gullet o el Gaznate. Esta contienda naval está considerada una de las más salvajes del mundo de Martin, en palabras de Ryan Condal, showrunner de la serie, es “el episodio más loco de la historia de la televisión”.

La batalla tendrá repercusión directa en el devenir de la guerra, y el equipo de la serie le ha dado la importancia que merece. Por un lado, el episodio será el de mayor duración de toda la serie, con un metraje de 72 minutos.

Una escena de 'La casa del dragón'. Foto: Warner Bros

Por otro, la producción se ha asegurado de estar a la altura de la novela. Para planificarla y rodar la batalla, se trabajó durante 4 años, prácticamente desde el estreno de la primera temporada. El equipo atravesó muchos momentos en los que pensaban que no podrían realizarla como querían, ni siquiera con el desorbitado presupuesto de la producción.

La misma Emma D’Arcy, que da vida a Rhaenyra, confesó estar impresionada por la manera en que mantuvieron la calma para escenificar un conflicto que, hasta ahora, había sido principalmente interpersonal e intrafamiliar. “Esta vez la serie arranca a toda velocidad” declaró la actriz.

Para llegar hasta este punto, Poniente ha tenido que sufrir la ira de sus gobernantes y de los dragones en su poder. La temporada anterior de la serie dejó a los Verdes en control de Desembarco del Rey. Con su monarca Aegon II (Tom Glynn-Carney) incapacitado tras la batalla de Reposo del grajo, su hermano Aemond (Ewan Mitchell) gobierna con crueldad y agresividad bélica, pero su autoridad es cuestionada hasta por su propia madre, Alicent (Olivia Cooke).

Una escena de 'La casa del dragón'. Foto: Warner Bros

Por su parte, Rhaenyra se encuentra contra las cuerdas. Tras perder a sus hijos Lucerys (Elliot Grihault) y Jacaerys (Harry Collett), se vió obligada a regresar a Roca Dragón. Daemon (Matt Smith) está en paradero desconocido y su principal aliado, Corlys Velarion (Steve Toussaint) empieza a dudar. Sin embargo, ha incorporado a dos nuevos jinetes de dragón a sus filas: los bastardos Targaryen Addam (Clinton Liberty) y Alyn (Abubakar Salim) de Hull.

Ambos bandos han perdido dragones, herederos y aliados clave, así que la guerra sigue completamente abierta y no hay ni que decir que, conociendo esta saga, se esperan muchas más sorpresas en los próximos episodios. Con el estreno de esta tercera temporada, la ficción pasa su ecuador y encara su final, previsto para la cuarta entrega y cuyo guion ya está en proceso de escritura.