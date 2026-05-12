'The White Lotus' recreará el Festival de Cannes, con las estrellas Laura Dern, Ben Kingsley y Vincent Cassel

Foto de una claqueta de 'The White Lotus' en la Costa Azul francesa, compartida por HBO. A la derecha, Laura Dern, Ben Kingsley y Vincent Cassel. Fotos: Gtres

La cuarta temporada de The White Lotus ya está en marcha. La serie creada por Mike White ha iniciado su rodaje en la Costa Azul francesa, con el Festival de Cannes como epicentro narrativo de una entrega que promete adentrarse en las tensiones del mundo del cine y la industria del espectáculo.

Según ha adelantado Variety, la nueva temporada se ambientará durante el Festival de Cannes y seguirá, como es habitual en la antología de HBO, a un grupo de huéspedes y empleados de un exclusivo complejo hotelero a lo largo de una semana.

En esta ocasión, la trama se articulará en torno a dos equipos de cine rivales que compiten en el certamen: uno hospedado en un lujoso palacio en la Croisette y otro en un retiro igualmente exclusivo en lo alto de una colina, una dualidad que apunta a una sátira sobre jerarquías, prestigio y aspiraciones dentro del sector audiovisual.

El rodaje, que comenzó en abril, se está desarrollando en localizaciones como Cannes, Saint-Tropez y Mónaco, además de incluir escenas en París. La producción eleva significativamente su presupuesto hasta los 120 millones de dólares y se rodará durante siete meses aproximadamente.

El reparto reúne a nombres destacados del cine y la televisión europeos y estadounidenses. Entre los fichajes confirmados figuran Vincent Cassel (El odio, Ocean's Twelve, Promesas del este, El cisne negro) , Steve Coogan (24 Four Hour Party People, Noche en el museo), Kumail Nanjiani (Silicon Valley), Alexander Ludwig (Vikingos, Los juegos del hambre) y Nadia Tereszkiewicz (La bailarina, Mi crimen).

A ellos se suman ahora Ben Kingsley (ganador del Oscar al mejor actor por su papel en Gandhi en 1983), Max Minghella (El cuento de la criada, La red social, Ágora) y Pekka Strang (Tom of Finland, Perfect Strangers), según informa EFE. La incorporación de Kingsley refuerza el perfil internacional de una serie que ha convertido el casting coral en uno de sus principales atractivos.

Uno de los movimientos más comentados de la producción ha sido la salida de Helena Bonham Carter, quien abandonó el proyecto por diferencias creativas. Su papel será asumido por Laura Dern, actriz que ya ha trabajado con Mike White en la serie Enlightened y en la película Year of the Dog.

Aunque el Festival de Cannes acaba de comenzar hoy mismo, el rodaje de la serie no invadirá el certamen mientras se celebre, sino que lo recreará una vez que termine.

En cuanto a los hoteles empleados en el rodaje, el Airelles Château de la Messardière, en Saint-Tropez, hará de White Lotus du Cap, y el Hôtel Martinez, en la Croisette de Cannes, será el White Lotus Cannes. En ellos se rodará antes y después de la temporada alta turística. Mientras esta tenga lugar, se aprovechará para rodar en otras localizaciones.

La información de Variety hace hincapié en el choque cultural entre estadounidenses y franceses, algo que promete dar bastante juego narrativo. Un ejemplo de ello es, precisamente, lo poco conocida que es la serie en Francia. Según el medio estadounidense, algunos extras y personal de los hoteles admiten que no conocían The White Lotus antes de incorporarse al rodaje.

El choque cultural ya era un motor narrativo importante en las tres temporadas anteriores de la serie (ambientadas en Hawái, Sicilia y Tailandia). La idea de llevar la serie a Francia se le ocurrió al productor David Bernad durante una cena en un restaurante de la Costa Azul en la que un camarero y un maître les parecieron encarnar un estereotipo muy francés: frío, distante, irónico y de cierta superioridad ante el cliente extranjero.