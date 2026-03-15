Taz Skylar, el actor español en busca del 'One Piece': "Me encanta la figura del ligón que no busca nada a cambio"

Dos grandes incógnitas giran en torno al manga One Piece, el cómic más exitoso de todos los tiempos sobre —permítanme el brochazo gordo en pos de no extenderme demasiado— las aventuras de una banda pirata liderada por Luffy 'Sombrero de paja'. La primera es la naturaleza del tesoro al que remite el título, del que solo se sabe que está escondido en algún lugar del océano y que otorgará a aquel que lo encuentre el rango de "rey de los piratas", título que ansía el joven capitán protagonista.

La segunda, ya fuera de la historia, es el rostro de su autor, Eiichiro Oda, del que apenas se conserva fotografías, la mayoría de los primeros años de publicación del manga al que ha dedicado toda su carrera (el próximo 2027 One Piece cumplirá 30 años). Ver su rostro, que en las entrevistas a menudo aparece oculto tras una máscara de pez, está reservado a unos pocos. Entre este grupo de privilegiados, encontramos a un español.

Se trata de Taz Skylar (Tenerife, 1995), actor que encarna a uno de los protagonistas de la banda pirata en la adaptación de la serie producida por Netflix, que ahora llega a su segunda temporada después de una primera en la que se alcanzaron los 100 millones de visualizaciones en la plataforma. "Es un tipo muy enigmático que protege mucho su privacidad. Cuando sale a la calle es una persona normal a quien nadie reconoce", cuenta el intérprete durante la tarde que ha compartido con El Cultural.

De padre libanés y madre inglesa, pero nacido y criado en Tenerife, Skylar ha encontrado el éxito internacional interpretando a Sanji, el cocinero de la banda pirata a la que sigue la serie y uno de los personajes más queridos por los fans de la historia original. Antes, tuvo una vida muy poco ordinaria: dejó los estudios a los 15 años, viajó a Australia para practicar surf, sobreviviendo en condiciones muy precarias, y se trasladó más tarde a Inglaterra, donde se desarrolló en varios campos, desde la dramaturgia y la actuación al mundo de la moda.

Su vida ha dado un vuelco con la versión de Netflix de la obra de Eiichiro Oda. Una auténtica campanada, pues el historial de los anteriores live-action (nombre con el que se denomina a la adaptación de un manga) era más bien agorero: todo intento previo de trasladar el cómic japonés al mundo real había terminado en catástrofe y casi en bochorno. No ha sido así con One Piece, y se nota en el cariño que inspira el actor español en la calle: durante el paseo de menos de cinco minutos en el que acompañamos a Skylar del coche al estudio donde se hará la entrevista, detienen hasta en cuatro ocasiones al actor para pedirle una foto o un autógrafo.

Pregunta. Para el público español pareces haber salido de la nada. De pronto, salta la noticia de que un actor español protagoniza una exitosa superproducción de Netflix. ¿Dónde habías estado todo este tiempo? Es muy sorprendente, por ejemplo, que unos padres dejen a su hijo marcharse de casa a los 15 años a un sitio tan lejano como Australia.

Respuesta. Sí, y además mi padre es una persona muy cuidadosa. Pero también es un hombre muy inteligente que vio a un chico sin muchas opciones pero con mucha energía. Me dio la oportunidad de dirigir esa energía hacia donde yo deseaba llevarla. No se impuso a mi deseo y salió bien. Terminé la ESO... [ríe] ¿Cuánto tiempo hace que no digo la ESO? Empecé bachillerato pero lo dejé. No me sentía a gusto. Socialmente se intenta imponer un tipo de camino en los estudios con el que yo no me sentía cómodo. Mi padre, incluso, intentaba inculcarme lo típico de ser médico. Y no tiene nada de malo ese tipo de carrera, pero mi cerebro no funciona así. Y no es que me costara el estudio ni nada de eso, de hecho me iba bien. El instituto me costaba en lo social.

El actor español Taz Skylar. Foto: Cristina Villarino

P. ¿Qué quieres decir con que te costaba en lo social?

R. No conectaba socialmente con nadie. No tenía muchos amigos. Siempre he sido "el guiri", un tema recurrente que siempre ha sido un poco pesado para mí. Pero sobre todo pienso que es algo más interno mío. Recuerdo por ejemplo que mi madre siempre se asomaba a la verja del patio de mi colegio de primaria a la hora del recreo porque le preocupaba verme siempre solo. Cuando ya crecí, vi que en el surf era uno de los pocos lugares donde me sentía cómodo, y por eso me marché a Australia.

"En España tenemos una relación muy íntima con el manga"

P. ¿En qué momento te decantas por la actuación?

R. A los 21, aproximadamente. Yo quería ser guionista. Por una cosa u otra empecé a interpretar cuando hacía falta, de suplente. Me dediqué durante un tiempo también a escribir obras de teatro, con la ayuda de becas del gobierno británico. Pero eran ayudas limitadas, y, cuando veía que necesitaba más actores de los que me podía permitir pagar con la financiación estatal, interpretaba yo esos papeles.

P. ¿Sigues manteniendo lazos con España desde que te marchaste? ¿Y con los lugares de procedencia de tus padres?

R. Sobre todo con España. Yo siempre me he sentido de este país y por eso durante este tipo de promociones me anuncio como español. No puedes tenerlo todo en la vida y sí, en España soy menos conocido que fuera. Pero si hubiera desarrollado mi carrera aquí, quizás pasaría lo contrario. Ahora yo quiero que se introduzca España en la conversación, y por eso insisto en mi procedencia durante la promoción. Si no, es muy fácil que una propiedad americana como esta serie sea solamente americana. Pero no, es un proyecto de muchos países, con nombres de diferente procedencia, y es importante que se destaque que también está España en la ecuación.

»Creo además que cada país recibe el mismo material de forma distinta. Nosotros éramos de los pocos países que veíamos anime en la tele: Oliver y Benji, Doraemon, Pokémon, Digimon, Naruto, One Piece... Algo que no necesariamente pasaba tan comúnmente en otros países como Estados Unidos. Tenemos una relación muy íntima con el manga en este país. Es muy raro que haya una persona española involucrada en este tipo de proyecto e incluso más raro que haya una persona canaria, así que me parecería una pena que no trabajemos todos juntos para reivindicarlo.

»Yo me siento mucho más cercano a la cultura de este país. Es el único sitio en el mundo donde yo vuelvo y doy rienda suelta a mi sentido de humor y la gente me pilla. Porque traducir tu sentido de humor es un percal. Yo soy diferente en inglés, tengo otra personalidad igual de honesta y válida y mía, pero es diferente a mi personalidad española, con la que me siento más yo.

El actor Taz Skylar. Foto: Cristina Villarino

P. Entremos ya en One Piece. Seguro que te advirtieron que los live-action estaban destinados irrevocablemente al fracaso. ¿Por qué crees que en esta ocasión sí que ha sido un éxito?

R. Creo que tuvimos la suerte de tener un director, un guionista principal y un showrunner con muy poco respeto al miedo. Todos eran, además, muy fans del manga, auténticos otakus que se sabían todo lo que ocurría de principio a fin. Y no solo es que se hayan leído One Piece, es que ha significado mucho para ellos en sus vidas.

»Normalmente, lo que ha pasado anteriormente es que ha habido una propiedad intelectual con mucho valor y lo ha comprado una productora. A continuación, se ha contratado a muy buenos directores y guionistas pero que no conocían tan bien le material original. Aunque se lo lean después, forma parte de su trabajo, no es lo mismo que abordarlo desde el corazón. Marc [Jobst], el director, nos dijo que teníamos que crear algo que tuviera su propio valor independiente, sin tener miedo a cagarla. ¿Cómo que no? Yo estaba aterrorizado. ¡Lo quería hacer bien porque sabía lo que significaba para mucha gente! Pero Marc tenía razón. La forma más rápida de cagarla es preocupándote por si la estás cagando.

P. ¿Cree que está añadiendo alguna capa extra a tu personaje que no existía en la obra original?

R. No lo sé, no lo había pensado. ¿Tú qué opinas? Te lo pregunto genuinamente.

Taz Skylar en su visita a El Cultural. Foto: Cristina Villarino

P. Por ejemplo, es un personaje que, trasladado a una producción occidental, podría haber traído problemas. Al fin y al cabo, su actitud de "pervertido" con las mujeres forma parte de un humor japonés que aquí podría haber sido interpretado como incómodo o inapropiado. En su papel este aspecto está suavizado.

R. A mí me encanta la figura masculina del ligón que lo es sin buscar nada a cambio. Se ha perdido un poco eso, el prototipo del hombre galán. Hoy en día está incluso mal visto flirtear con una chica. Es una forma de interactuar súper bonita, siempre y cuando se esté haciendo desde el respeto y desde un lugar donde las dos personas tienen suprema confianza en sí mismas y su autoestima no depende de que otra persona la valide o no. En el momento en que no se dan esas condiciones es cuando se convierte en problemático. Con Sanji yo quería ofrecer un personaje que es capaz de de interactuar así y caerte bien, porque lo hace desde el absoluto respeto al género femenino, que al final es de donde él recibió el amor de pequeño.

P. La serie está adaptando menos de 100 capítulos del manga por temporada. A este ritmo, se necesitarían más de 12 temporadas para llegar al momento en el que está ahora la obra de Oda. ¿Se ve con fuerzas para afrontar un proyecto tan largo?

R. No te puedo decir ni que no ni que sí. Dentro de las productoras, tienes suerte si firmas una temporada más, por muy bien que vaya. Por ahora hay confirmada una más. Nunca va a haber un momento en el que se diga "vale, ahora vamos a ir hasta el final". No, siempre se va una por una. Tenemos confirmado hasta cierto punto, después ya se verá.

P. ¿Hay algún momento de esta segunda temporada que le haya gustado especialmente?

R. Soy muy fan de la pelea que tiene Sanji con una nutria. Me parece demencial y muy divertida, porque es con cámara fija y ahí me tenías en el rodaje peleando contra el aire. Es una lucha que demuestra mucha confianza cinematográfica. También hay un momento de la temporada donde se da contexto de su relación con su madre que para mí es muy especial, porque yo también tengo una relación muy particular con mi madre.

El actor Taz Skylar, parte del elenco de la superproducción de Netflix 'One Piece'. Foto: Cristina Villarino

P. ¿Qué impresión tiene del cine español? ¿Le gustaría trabajar con algún director de nuestro país en el futuro?

R. Normalmente no me puedo imaginar lo que quiero hacer hasta que lo tengo enfrente. Sí que me gustaría participar en algo español. Pero me gustaría que fuera un proyecto que requiriera mi contribución personal. Si es un papel en el que simplemente se necesita a un actor rubio, prefiero que lo haga otro. Quiero poder aportar algo más allá aparte de eso. Lo que no quiero hacer es un Sanji español con peluca.

» Lo que sí que quiero hacer es trabajar con gente muy apasionada en un proyecto en español que les importe mucho, donde yo pueda sumar con mi forma de interpretar personajes, ayudando a buscar un ángulo diferente.