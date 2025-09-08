Las series de septiembre que no te puedes perder: un refugio atómico después de 'La casa de papel'

En Mare of Easttown, Brad Ingelsby mostró su interés por reinterpretar el policíaco en clave familiar poniendo el foco sobre una curtida agente, encarnada por Kate Winslet, que trataba de resolver un asesinato en un pequeño pueblo de Pensilvania mientras procuraba que su entorno no se desmoronase.

En Task redobla la apuesta: no se trata únicamente de asistir al archisabido juego entre el gato y el ratón, aquí representados por el agente del FBI Tom Brandis (Mark Ruffalo) y el líder de una banda de atracadores que se dedica a asaltar pisos francos propiedad de un cartel de la droga en los suburbios de Filadelfia, sino de explorar la ruinosa arquitectura emocional que sostiene a los personajes.

Adheridos como una capa de óxido dramático a ese eje argumental nos encontramos los desequilibrios hogareños de cada uno de ellos. Brandis licua con vodka la tensa relación con su hija, a la que cuida solo, mientras trata de hacer frente a una tragedia familiar. Mientras tanto, Robbie (Tom Pelphrey), que esconde su faceta criminal bajo un uniforme de basurero, intenta mantener a flote a una familia desestructurada, marcada por carencias tanto económicas como afectivas.

El refugio atómico

Creadores: Álex Pina, Esther Martínez Lobato

Intérpretes: Miren Ibarguren, Carlos Santos, Joaquín Furriel

País: España

Año: 2025

Plataforma: Netflix

Estreno: 19 de septiembre

Que Álex Pina se ha convertido en el showrunner franquicia de Netflix en España es indiscutible. Tras el éxito global de La casa de papel, seguido por el spin-off Berlín, sus otros proyectos (Sky Rojo, White Lines) no recibieron la misma respuesta del público.

Ahora, junto a su inseparable Esther Martínez Lobato, presenta El refugio atómico, situada en un búnker de lujo diseñado para resistir cualquier catástrofe imaginable, en el que un grupo de multimillonarios se cobija ante la amenaza de un conflicto global sin precedentes.

La gran apuesta española de Netflix para este año mantiene las constantes narrativas y estéticas de La casa de papel: un supergolpe, una mente maestra que ha trazado un plan aparentemente infalible y un grupo de atracadores.

No faltan los monos marca de la casa que ya aparecían en Vis a Vis, se repitieron en La casa de papel y regresan en esta nueva ficción plagada de giros de guion sustentados por una escritura retrospectiva que vuelve una y otra vez al pasado para explicar lo que ocurre en el presente.

Dexter Resurrection

Creador: Clyde Phillips

Intérpretes: Michael C. Hall, Uma Thurman, Peter Dinklage

País: Estados Unidos

Año: 2025

Plataforma: SkyShowtime

Estreno: 12 de septiembre

El intento de Clyde Phillips por revivir el mito de Dexter no parece haber surtido efecto. Showtime aspiraba a crear una franquicia sirviéndose de uno de los asesinos en serie más populares de las últimas décadas, pero quizá sea hora de buscar otro referente que genere mayores beneficios.

Primero fue la secuela Dexter: New Blood, luego la precuela Dexter: Original Sin (ya cancelada), y ahora llega Dexter: Resurrection, continuación de New Blood con Michael C. Hall al frente. ¿Qué ofrece la nueva entrega? En general, más de lo mismo.

Los fans podrán regodearse en este ejercicio nostálgico cuyo primer episodio parece un álbum de grandes éxitos que recupera a (casi) todos los personajes originales. Además de salvar a su hijo Harrison (Jack Alcott), que ha heredado sus mismas tendencias homicidas, Dexter debe escapar de su pasado y enfrentarse a otro asesino que mata a conductores de un servicio de transporte mientras –y esta es la única novedad– es reclutado por un millonario adicto a los crímenes que le pone en contacto con otros asesinos en serie.